İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı - Son Dakika
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İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı

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İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
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8 yorum
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İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
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İsrail merkezli i24 News kanalında Türk akademisyen Muhannad Hafızoğlu ile İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri arasında sert tartışma yaşandı. Türkiye'ye yönelik suçlamalara "Kararı biz veririz. Büyükleri dinle." sözleriyle karşılık veren Hafızoğlu'nun çıkışı sonrası stüdyoda tansiyon yükseldi. Moderatör, hararetlenen tartışma nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.

İsrail merkezli i24 News kanalında Türkiye ve Hamas üzerinden başlayan tartışma kısa sürede sert bir söz düellosuna dönüştü. Türk akademisyen Muhannad Hafızoğlu, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunan İsrailli akademisyen Dr. Meir Masri'ye sert tepki gösterdi. Hafızoğlu'nun "Kararı biz veririz. Büyükleri dinle." sözleriyle gerilim tırmanırken moderatör yayını kesmek zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Orta Doğu'daki saldırıları sürerken, İsrail televizyonunda dikkat çeken bir tartışma yaşandı. i24 News kanalında yayınlanan programa katılan Türk akademisyen Muhannad Hafızoğlu ile Kudüs İbrani Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Meir Masri, Türkiye'nin Hamas'a yaklaşımı ve Kıbrıs meselesi üzerinden karşı karşıya geldi.

"HAMAS KENDİ TOPRAKLARINI SAVUNAN BİR DİRENİŞ HAREKETİDİR"

Programda Türkiye'ye ve Hamas'a yönelik suçlamalarda bulunan Masri'ye yanıt veren Hafızoğlu, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu savundu. Hamas'ın bir direniş hareketi olduğunu belirten Hafızoğlu, "Hamas, İsrail'in işgalleri nedeniyle kendi topraklarını savunan bir direniş hareketidir." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN SONSUZA KADAR VAR OLACAK"

İsrail'in Gazze Şeridi'nin ardından Batı Şeria'ya yönelmesine de dikkat çeken Hafızoğlu, Tel Aviv yönetiminin Filistin devletinin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığını savundu. İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren akademisyen, "Ancak Filistin sonsuza kadar var olacak" dedi.

"KARARI BİZ VERİRİZ, BÜYÜKLERİ DİNLE"

Tartışmanın ilerleyen dakikalarında konu Kıbrıs meselesine geldi. Türkiye'nin uluslararası baskılara rağmen Kıbrıs konusundaki tutumundan taviz vermediğini vurgulayan Hafızoğlu, Masri'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler üzerinden yönelttiği eleştirilere sert karşılık verdi. Hafızoğlu, İsrailli akademisyene dönerek "Kararı biz veririz. Büyükleri dinle." dedi.

"SİZ CÜCELERSİNİZ, BÜYÜKLERDEN BÖYLE ÖĞRENİRSİNİZ"

Türk akademisyenin sözleri üzerine stüdyodaki tansiyon daha da yükseldi. İkili arasındaki tartışmaya moderatörün müdahale etmesine rağmen Hafızoğlu geri adım atmadı. Masri'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Hafızoğlu, "Siz cücelersiniz. Büyüklerden böyle öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

YAYINI KESMEK ZORUNDA KALDI 

Karşılıklı sert sözlerin ardından tartışmanın kontrol altına alınamaması üzerine moderatör yayını kesmek zorunda kaldı.

Okurların en beğendiği yorum

“TÜRK İŞTE KARDEŞİM... DİZGİNLEYEMEZSİN..TUTAMAZSIN..GEM VURAMAZSIN..SUSTURAMAZSIN..ÇÜNKÜ O KİM OLDUĞUNU KİMLERDEN OLDUĞUNU EMİN ŞEKİLDE BİLİYOR...”

Tüm yorumlar (8)
TansiyonTürkiyeİsrailGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ali Çetinkaya Ali Çetinkaya:
    TÜRK İŞTE KARDEŞİM... DİZGİNLEYEMEZSİN..TUTAMAZSIN..GEM VURAMAZSIN..SUSTURAMAZSIN..ÇÜNKÜ O KİM OLDUĞUNU KİMLERDEN OLDUĞUNU EMİN ŞEKİLDE BİLİYOR... 11 0
  • Netherill Netherill:
    bu akademisyene yılın reis ödülünü verin. böyle büyükler olunca umudumuz geri geliyor. 9 0
  • Harun Bayazit Harun Bayazit:
    Hafızoğlunu tebrik ediyorum 7 0
  • Türkmen Beyi Türkmen Beyi:
    Canı gönülden tebrik ediyorum, ülkemizdeki yabancı vakıflar tarafından finanse edilen satılık akademisyenler ayağının bastığı yere kurban olsunlar, hem Kıbrıs davamızı hem Filistin davamızı çatır çatır savunuyor. 2 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Israil dusmani Muhammed 1 0 Yanıtla
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