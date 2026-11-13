Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz - Son Dakika
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Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz

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Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, önceki sakatlığı için sürdürdüğü bireysel çalışmada sağ alt adalesinde ağrı hissetti. Kulübün yaptırdığı MR görüntülemesinde soleus kasında yaralanma tespit edildi. Sarı-lacivertliler tedavi sürecinin başladığını duyurdu ancak oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağını açıklamadı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde bulunan Hollandalı futbolcunun bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissettiğini bildirdi.

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine kulüp sağlık heyeti tarafından MR görüntülemesi yapılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda Ake'nin sağ alt adalesindeki soleus kasında yaralanma tespit edildi.

Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Fenerbahçe, Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığını duyururken Hollandalı futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Nathan AkeFenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz - Son Dakika
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