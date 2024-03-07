Son Dakika Güncel Haberleri

- 13:36 Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Bozay Edirne'de sempozyumda konuştu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, "Biz tarihimize geleceğe bakarak sahip çıkan, projelendirerek, ileriye 'Türkiye'yi nasıl ikinci yüzyılımıza taşıyacağız' diye bakan dış politika yürütüyoruz.
- 13:36 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 artışla 8.924,10 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,51 puan arttı. Altının ons fiyatı ise 2 bin 158 dolara yükseldi.
- 13:36 Türk Kızılayı, Gazze'ye 2.737 ton insani yardım malzemesi gönderdi
Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 2.737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. Yardımlar arasında hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri bulunuyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yardımların takipçisi olacaklarını ve Gazze'ye sürekli yardımların devam edeceğini belirtti.
- 13:35 Siirt Üniversitesi Öğrencileri Taekwondo ve Boks Şampiyonalarında Derece Elde Etti
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na katılan Siirt Üniversitesi öğrencileri başarılı performans sergiledi. Siirt Üniversitesi öğrencilerinden Yusuf Can Çoktar, 87 kilogram kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken, Zilan Kızmaz ise kadınlar boks kategorisinde 63 kilogram ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, derece alan öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
- 13:35 Balıkesir'de Jandarma Tarafından 2 Terör Şüphelisi Yakalandı
Balıkesir'in Edremit İlçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan 1 şüpheli ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. 2 terör şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.
- 13:33 Esenler'de silahlı kavga: 2 şüpheli tutuklandı
Esenler'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kavga sırasında çıkan arbedede silah ateş aldı ve 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri olay yerinden kaçarken diğerleri gözaltına alındı ve tutuklandı.
- 13:31 Yeniden Refah Partisi Tosya İlçe Teşkilatı Seçim Çalışmaları Öncesinde Kaza Geçirdi
Yeniden Refah Partisi Tosya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Asuman Seçkin ve eşinin içinde bulunduğu otomobil, yağışlı hava ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
- 13:31 Osmaniye'de Mahzen-3 Operasyonunda Gözaltına Alınan 52 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Osmaniye'de düzenlenen Mahzen-3 operasyonunda gözaltına alınan 52 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyonda suç örgütü elebaşları da bulunuyor. Şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan adli işlem başlatıldı.
- 13:29 Van'da çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde, 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca ve 370 ton korunga tohumu dağıtıldı. Bu tohumlarla 13 ilçede yaklaşık 88 bin dekar alan ekilecek.
- 13:29 Konya'da motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet çöp konteynerine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 13:29 Düzce Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Düzce Üniversitesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile akademik, kültürel ve sosyal iş birliğini güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı artırmak amacıyla protokol imzaladı. Protokol, akademik ve idari personel hareketliliği, öğrenci değişimi, ortak araştırma projeleri yürütme, sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenleme gibi konuları kapsamaktadır.
- 13:29 FUYAPI A.Ş., 10. yılını görkemli bir davetle kutladı
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
- 13:29 Kadınlar Türkiye'nin Geleceğini Şekillendiriyor
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumda ve ekonomide önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, kadın girişimcilerin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.
- 13:27 Mustafa Bozbey İznik ve Yenişehir'i ziyaret etti
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti. Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştu ve destek istedi. Ayrıca, projelerini anlattı ve Bursaspor'a destek sözü verdi.
- 13:27 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda stant açarak 8 sanatçıya ait 40 eseri sergiliyor. Fuarda, ulusal ve uluslararası birçok galeri, müze, sanat inisiyatifi ve üniversite de yer alıyor.
- 13:27 AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Ferman Yıldırım, Esnaf Ziyaretinde Bulundu
AK Parti Çaldıran Belediye Başkan adayı Ferman Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım, esnaf ve vatandaşlardan destek isteyerek daha güzel ve modern bir şehir inşa etmek için çalışacaklarını belirtti.
- 13:25 Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında sporcularımız 4 madalya kazandı
Nevşehir'de yapılan Okul Sporları Halter Gençler A-B Kız Türkiye birinciliği müsabakalarında Düzceli sporcular 4 madalya kazandı. Şevval İnce Türkiye ikincisi, Aleyna Delice Türkiye ikincisi, Hazal İnce Türkiye üçüncüsü ve Fatma Çakır Türkiye üçüncüsü oldu.
- 13:25 Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde bir şahsın evinde ve Çorlu Reşadiye Mahallesi'nde bir iş yerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 2 kilo 40 gram bonzai, 4 fişek bonzai, 10 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, bin TL suçtan elde edilen para, 12 gram bonzai, 8 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonlar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 13:21 Tekirdağ'ta Jandarma Operasyonunda Tabancalar Ele Geçirildi
Tekirdağ il genelinde yapılan jandarma operasyonlarında, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'nde L.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve şarjör ile içerisinde 5 adet fişek ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde ise A.A. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu. Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde ise M.S. isimli şahsa kuru sıkı tabanca taşımaktan ve açık alanda havaya ateş etmekten 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslarla ilgili işlem başlatıldı.
- 13:20 Van'da PKK tarafından dağa kaçırılan aileler DEM Parti'yi takip ediyor
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi. 35 aile, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylem yaparak çocuklarının geri getirilmesini talep etti. Aileler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve sadece haklarını istediklerini belirtti.
- 13:19 Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Spor Girişimcileriyle Buluşma Paneli
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Spor Girişimcilerimizle Buluşuyoruz' başlıklı panel, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçlayan girişimcilerin deneyimlerini paylaşmaları için gerçekleştirildi. Panelde, spor sektöründe antrenör eksikliği ve spor salonu açma konuları ele alındı.
- 13:19 TÜBİTAK-1004 Programı, Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm Başlığıyla Yeniden Açıldı
TÜBİTAK-1004 programı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığıyla tekrar açıldı. Bu çağrı kapsamında, araştırma üniversiteleri ve diğer kurumlar, 5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar yürütecekler. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler geliştirilecek. Programın amacı, yüksek teknoloji platformları oluşturarak üniversitelerin geliştirdiği ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer etmektir.
- 13:18 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü için el sanatları sergisi açıldı
Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla el sanatları sergisi düzenledi. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı, MHP İlçe Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü gibi önemli isimlerin katıldığı açılış töreninde, kursiyerlerin eserleri sergilendi ve katılımcılara bilgi verildi. Sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.
- 13:18 Bitlis'te Fırın Ustası Ahmet Kırmızı'nın Çizdiği Resimler Beğeni Topluyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fırın ustası Ahmet Kırmızı, çizdiği resimlerle dikkat çekiyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi hayal eden Kırmızı, 2014'ten beri resim kurslarına giderek yeteneğini geliştirdi. İşinden arta kalan zamanlarda resim kursuna giden Kırmızı, maharetli parmaklarıyla hamurları şekillendirirken, resim yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.
- 13:18 Eskişehir'de 843 trafik kazası meydana geldi, sürücülere 172 milyon TL ceza kesildi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde 843 trafik kazası meydana geldiğini ve trafik denetimlerinde sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildiğini açıkladı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 594 kişi yaralandı ve 246 araçta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, 8 bin 576 kişi trafik eğitimlerine katıldı.
- 13:18 İstanbul'da Otogarda Silah ve Mermi Operasyonu: 5 Bin Silah ve Mermi Ele Geçirildi
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenen operasyonda, 5 bin uzun namlulu silah ve tabanca mermisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı ve yapılan aramada çantasında 5 bin silah ve mermi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve mermilerin başka bir şirketten satın alındığı tespit edildi. Yakalanan kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- 13:18 Burdur'da Drift Yapan Sürücülere 64 Bin 466 TL Cezai İşlem Uygulandı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri, Burdur'da drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 2 sürücüyü tespit etti. İhlal edilen kanun maddesi doğrultusunda her bir sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, bir sürücünün sürücü belgesi geri alındı.
- 13:17 Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli olarak faaliyet gösteren bir dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- 13:17 Doğanşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Doğanşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Başkan Durali Zelyurt başkanlığında gerçekleştirildi. Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt, meclis üyelerine teşekkür etti ve yeni dönem meclis üyesi adaylarına başarılar diledi.
- 13:16 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Güneş Enerjisi Santralini İşletmeye Aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla 2023 yılında 122 milyon 844 bin lira maliyetle 2 güneş enerjisi santralini işletmeye aldıklarını duyurdu. Bu projeler sayesinde yılda yaklaşık 30 milyon lira tasarruf sağlanacak ve ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir bölümü güneş enerjisi ile karşılanacak.
- 13:16 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,05 Değer Kazandı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 8.924,10 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,92 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,19 ile bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele etmeyeceklerini ancak 'bu yılın bir noktasında' bunu yapmanın muhtemelen uygun olacağını belirtmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildiği ifade edildi.
- 13:16 MHP ve AK Parti Hendek'te bir araya geldi
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hendek ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi. Bülbül, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Hendek'te ve Sakarya'nın tamamında seçimleri kazanacaklarını ifade ederken, Yavuz ise Hendek'ten AK Parti ve MHP birlikteliğiyle oy patlaması beklediklerini açıkladı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise ilçe için daha fazla yatırım ve hizmetin geleceğini belirtti.
- 13:16 Hasankeyf İlçesinde Hayvanların Su İhtiyacı Sondaj Çalışmasıyla Karşılandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının su sorunu için destek istedi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından yapılan sondaj çalışması tamamlandı ve hayvanlara su ulaştırıldı. Sondaj kuyusunda kullanılan elektrik güneş panellerinden sağlandı.
- 13:15 Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,310 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.
- 13:15 Okul Sporları Atletizm Gençler Müsabakaları Tamamlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Atletizm Gençler müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde yapıldı. Erkeklerde Düzce Spor Lisesi birinci, 15 Temmuz Lisesi ikinci, Cemil Meriç Lisesi üçüncü ve Gölyaka MTAL dördüncü olurken kızlarda ise Düzce Spor Lisesi birinci oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.
- 13:14 İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı
Birleşmiş İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşülmek üzere, Müslümanlar için kutsal ramazan ayı başlamadan önce Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı. İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı BM üyeleriyle paylaştı. Tasarıda, yayılan şiddet, giderek kötüleşerek felaket boyutuna varan insani durum ile özellikle Darfur'da aşırı seviyeye ulaşan gıda güvencesizliği dolayısıyla derin endişe duyulduğu ifade edildi. Çatışmaların tüm taraflarını Sudan'ın sınırları dahil çatışma hatları boyunca engelleri kaldırarak 'hızlı, tam, güvenli ve aksatılmamış insani erişime' izin vermeye çağıran tasarıda, 'çatışmanın sonlandırılmasının yanı sıra sivillerin öncülük ettiği kalıcı ve kapsayıcı dönüşüme' yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların koordinasyonunun güçlendirilmesi istendi. Diğer yandan BM Gıda Programı (WFP), Sudan'daki çatışmaların 'büyük gıda krizini tetikleme riski' olduğu uyarısında bulundu. WFP İcra Direktörü Cindy McCain, çatışmaların milyonlarca kişinin hayatını mahvettiğini belirterek, tarafları çatışmayı durdurmaya ve hayat kurtaracak yardımların ulaştırılması için insani kuruluşlara izin vermeye çağırdı. WFP'ye göre Sudan'da 5 milyon kişi ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor, 18 milyon kişi ise aşırı açlıkla mücadele ediyor. İngiltere'nin hazırladığı tasarının, BM Güvenlik Konseyinde cuma günü oylanması bekleniyor.
- 13:13 Edirne'de Yaralı Halde Bulunan Köpek Tedavi Edildi
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan sahipsiz köpek, tedavi edilmek üzere belediye barınağına götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.
- 13:13 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da vatandaşlarla buluşuyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da vatandaşlarla buluşmak için program düzenliyor. Beraberindeki siyasi temsilcilerle birlikte Oltu ilçesine gelen Bakan Tekin, yoğun kar yağışı altında karşılandı. Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bakan Tekin, esnaf ziyaretleri ve okul ziyaretleri yapacak.
- 13:11 Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tanıtım videosu gösterildi. Vali Şıldak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerini bir araya getirmesinin önemini vurgulayarak, akademik başarının artacağını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri de yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.
- 13:11 Kastamonu'da Kadın Bando Takımı İlk Gösterisini Yaptı
Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği'nin 20 üyesi tarafından kurulan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk gösterisini gerçekleştirdi. Kadın bando takımının gösterisine çok sayıda kadın destek verdi.
- 13:11 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının performansını anketlerle ölçecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek belediye başkanlarının performansını objektif kriterlerle ölçeceklerini ve başarı karnesini 3 ayda bir anketlerle başkanlarla, şehirle ve örgütlerle paylaşacaklarını belirtti.
- 13:10 Düzce Belediyesi Tarım Akademisi'nden Meyve Ağaçlarında Aşılama Teknikleri Kursu
Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, paydaş kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personellerinin talebi üzerine meyve ağaçlarında aşılama teknikleri konulu kurs düzenlendi. 80 saat sürecek eğitim programının ilk dersinde teorik bilgiler paylaşıldı.
- 13:09 Gölcük'te düzenlenen 'Gelecek Yüzyılda Türkiye' konulu panelde savunma ve teknoloji alanında gelinen nokta ve hedeflenen çalışmalar anlatıldı
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gelecek Yüzyılda Türkiye' konulu panelde, savunma ve teknoloji alanında yapılan atılımlar ve hedeflenen çalışmalar anlatıldı. Panelde Sosyolog Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak yer aldı.
- 13:09 Erzincan'da villada horoz dövüşü yapılarak kumar oynayanlara adli ve idari işlem
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir villada 26 horozun dövüştürülerek kumar oynatıldığı tespit edildi. Yer sahibi olan 2 kişi dahil toplam 16 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Operasyonda 21 bin 780 TL ele geçirilerek 14 kişiye idari yaptırım uygulandı. Dövüş horozları ise İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
- 13:09 Kırgızistan İş İnsanları Heyeti Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti
Kırgızistan iş insanları heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda, Kırgız ve Bursalı iş insanları işbirliği masasında buluştu. Heyetin ziyaretinin ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
- 13:08 Bursa'da Gemi Mühendisleri Paneli Düzenlendi
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi ile Gemi ve Denizcilik Topluluğu tarafından düzenlenen 'Gemi Mühendisleri Bursa'da' panelinde, gemicilik sektöründeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Panelde, sorunlara çözüm önerileri sunuldu ve sektöre yön verecek mezunlar yetiştirme hedefi vurgulandı. Ayrıca, savunma sanayi, gemi inşa ve onarım, denizcilik sektörünün geleceği ve gemilerde güvenlik konuları da ele alındı.
- 13:08 Aralarında bir de Türk var! 12 kişilik grup, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hostele giden aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik grup, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, "Beni sarmaladılar, bana sarıldılar ve beni ellediler, kaçamadım" dedi.
- 13:07 Depremzede Kadınlar Gaziantep'te Kendilerini Geliştiriyor
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan depremzede kadınlar, katıldıkları kurslarla bir yandan kendilerini geliştirirken diğer yandan sosyal hayata adapte oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) düzenlenen kurslarda kadınlara okuma-yazma, medeni hukuk ve yasal haklar, ev ekonomisi ve beslenme, anne eğitimi, bilgisayar, öğrenci destek programları, dikiş nakış gibi çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Kadınlar, bu kurslar sayesinde hem iş öğreniyor hem de para kazanma imkanı elde ediyor. Ayrıca, birçok kadın meslek sahibi olarak kendi iş yerlerini açmış durumda.
- 13:06 İnegöl Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında Yeni Pazar Kararı
İnegöl Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında Cumhuriyet Mahallesinde yeni bir açık Pazar kurulması kararlaştırıldı. 2. Sanayi Caddesi üzerinde Çarşamba günleri kurulacak pazarda 70 esnaf yer alacak.
- 13:06 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 30 bin 800'e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bin 800'e, yaralananların sayısı ise 72 bin 298'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, açlık ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda ise 83 Filistinli hayatını kaybetti, 142 Filistinli ise yaralandı.
- 13:06 Diyanet İşleri Başkanı: 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı' Ramazan boyunca hizmette olacak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı boyunca 'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'nın haftanın 7 günü sabah 08.00 akşam 22.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacağını açıkladı. Ayrıca, Ramazan ayı faaliyetleri ve 2024 yılı Ramazan teması hakkında bilgiler paylaşıldı.
- 13:05 Antalya'da OSB'deki Firmalarda Kadınların Üretime Katkısı Artıyor
Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) firmalarda gerek üniversite mezunu beyaz yakalı gerekse işinde ustalığa kadar terfi eden mavi yakalı kadınlar, üretime katkı sağlıyor.
- 13:04 İçişleri Bakanı: Mahzen-5 Operasyonlarıyla 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir, İstanbul, Aydın ve Ağrı'da düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarıyla 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, casus kamera, sahte belge ve para ele geçirildi.
- 13:03 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Partimizin ayak sesleri tüm Türkiye'de çok güçlü bir şekilde duyuluyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep il binasında basın açıklaması yaparak, partisinin tüm Türkiye'de güçlü bir şekilde duyulduğunu belirtti. Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerine büyük ilgi olduğunu ve üye sayılarının hızla arttığını söyledi.
- 13:02 AA Genel Müdür Yardımcısı TTF Başkanını ziyaret etti
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş'u ziyaret etti. TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılan görüşmede, TTF ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) arasında gerçekleştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından 3 bin 500 kişilik merkez kort ile birlikte toplam 13 korta sahip TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni gezen Peru ve Durmuş, kortlarda incelemelerde bulundu. Türk tenisine katkılarından dolayı AA'ya teşekkür eden Durmuş, ortak projelerle gençlere hizmet etmek istediklerini söyledi.
- 13:01 Çayırova'da Tartışma Sonucu Kadın Merdivenlerden Düşerek Yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski damadıyla tartışan bir kadın, merdivenlerden düşerek yaralandı. Olayın ardından kadın hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- 13:01 Çorumlu minik öğrencilerden duygu dolu mektuplar
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, daha önce görev yaptığı Çorum'dan duygu dolu mektuplar aldı. Vali Çiftçi, mektupları tek tek okuyarak cevapladığını belirtti ve gelecekte tekrar karşılaşmayı umduğunu dile getirdi.
- 12:59 Talas Belediyesi 41 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor
Talas Belediyesi, 41 noktada devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 303 konut yıkarken, 3 bin 209 yeni daire yapılıyor. Ayrıca, 343 iş yeri tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Harman Mahallesi 62 Evler Sitesi'ndeki hak sahiplerine ise 9 Mart'ta yeni daireler teslim edilecek.
- 12:59 Eskişehir Valisi, dilenen vatandaşlar ve dilendirilen çocuklarla ilgili bilgiler verdi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Güvenlik Değerlendirme Toplantısında, Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) gelen dilenen vatandaşlar ve sokakta çalışan, dilendirilen çocuklarla ilgili bilgiler verdi. Yılın ilk 2 ayında AÇM'ye 33 dilenci ihbarı yapıldı ve 58 dilenci yakalandı. Ayrıca, sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklarla ilgili 47 ihbar alındı ve 60 çocuk İl Kabul Merkezine teslim edildi.
- 12:58 Düzce'de Change Operasyonunda 8 Araç Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı veya çekme belgeli araçlar üzerinde 6 milyon 550 bin lira değerindeki 8 aracın change olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 12:58 GAÜN ve İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü arasında 'Mesleki Eğitim İş Birliği' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, GAÜN ile iş birliği içerisinde mesleki eğitim kursları düzenlenecek.
- 12:58 Mahzen-5 Operasyonunda Üç Ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertilirken, operasyon kapsamında Aydın'da elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, casus kamera, sahte belge ve büyük miktarda para ele geçirildi.
- 12:58 ESK ve İstanbul PERDER Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı. Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor. Kampanyaya dahil olan marketlerde vatandaşlar daha uygun fiyata et alabilmektedir.
- 12:58 Muğla Simidi Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Muğla simidi için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını duyurdu. Muğla simidi, susamı, aroması ve lezzetiyle aranan bir ürün haline gelmiştir. Muğla simidi, MUTSO'nun aldığı sekizinci, kentin otuzuncu coğrafi işaretli ürünüdür.
- 12:57 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 8 Mart mesajı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Şahin mesajında, kadınların toplumun her alanında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, kadınların ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olduğunu belirtti.