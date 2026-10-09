İstanbul Havalimanı'nda korsede gizlenen 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda korsede gizlenen 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi

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İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 yolcunun üzerindeki korse yelek ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu 2 yolcunun üzerindeki korse yelek ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirdi. İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

YOLCULAR GÜMRÜK ÇIKIŞINDA DURDURULDU

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği 2 yolcuyu dış hatlar gümrük yolcu karşılama çıkışında durdurdu.

ÜZERLERİNDEN 8 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yolcuların üst aramasında, korse yelek ve bacak bölgelerine gizlenmiş 25 parça halinde toplam 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu S.S.A. ve A.H.Z. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul HavalimanıUyuşturucuGüvenlik3. SayfaGüncelİranSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Online Money Online Money:
    ozbek mi bunlar 0 0 Yanıtla
  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    bunun yüzünden binlerce ev dağıldı binlerce genç ceza evine girdi binlerce insan kafayı yedi i 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda korsede gizlenen 8 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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