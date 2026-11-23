Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao hakkında sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir iddia ortaya atıldı.

GERİ DÖNÜŞÜ OCAK AYINI BULABİLİR

Gazeteci Haluk Yürekli, yıldız futbolcunun tedavi sürecinin beklenenden uzun sürebileceğini ve sahalara dönüşünün ocak ayına sarkabileceğini öne sürdü. Rafael Leao'nun son sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Yürekli, Portekizli kanat oyuncusunun yaklaşık 1.5 ay forma giyemeyeceğini "Leao, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Dönüşü ocak ayını bulabilir." sözleriyle ifade etti.

TEDAVİSİ İÇİN KATAR'A GÖNDERİLMİŞTİ

Galatasaray Kulübü, Leao'nun son durumuna dair yayımladığı resmi bilgilendirme metninde Rafael Leao'nun tedavi programını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavisine devam edilen Rafael Leao da kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla 10 günlük bir periyot için Katar'da çalışmalarını sürdürecek." ifadelerine yer verilmişti.

SEZON RAKAMLARI

27 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.