Son Dakika 3.sayfa Haberleri

- 16:47 Samsun'da Ramazan öncesi fırınlara hijyen denetimi
İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi Samsun'da bulunan fırınlarda hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 5 işletmeye uyarı verildi.
- 16:46 Çocukları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde, çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Alaca'da Cengizhan Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı'nda meydana geldi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
- 16:39 Aydın'da Minibüs Devrildi: 28 Kişi Yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 28 kişi yaralandı. Kaza, üniversite varyantında meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 16:39 Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 Yılı Asayiş Bilançosunu Açıkladı
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 2 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Vali Çeber, genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ayrıca çalıntı bir aracın yakalanma anı da Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KYGS) kameralarına yansıdı.
- 16:39 Çorum'da Otoparkta Çıkan Tartışmada 2 Kişi Silahla Yaralandı
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta M.M, Ö.B. ve S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, tabancayla ateş ederek S.D. ve otoparkta bulunan Ö.Ö'yü yaraladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.M. ve Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
- 16:37 Çorum'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı
Çorum'da aranan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. M. A. isimli kişiye 9 yıl 11 ay 22 gün, İ.G. isimli kişiye ise 5 yıl hapis cezası bulunuyordu. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- 16:33 Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları korku dolu anları kaydetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki kız çocukları, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Köpeklerin saldırısından kurtulan çocukların yaşadığı korku anları videoya yansırken, anne çocuğunun günlerdir evden çıkamadığını belirtti. Olayın ardından mahallelerinde artan sahipsiz köpek sorununa dikkat çeken anne, köpeklerin barınaklara yerleştirilmesini ve kısırlaştırılmasını istedi.
- 16:32 Çorum'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda M.M. isimli şahıs, üzerinde bulundurduğu tabanca ile S.D. ve otopark içerisinde bulunan Ö.Ö.'ye ateş ederek yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler M.M. ve Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
- 16:32 Hindistan'da Otelde Ağız Temizleyici Olarak Verilen Kuru Buz Olayı
Hindistan'da bir otel, misafirlerine ağız temizleyici olarak kuru buz verdi. Yemek sonrası sunulan bu maddeyi tüketen beş kişi ağızlarından kan gelmeye başladı ve kusmaya başladılar. Olayın ardından tüm müşteriler hastaneye kaldırıldı. Otel müdürü ise 'zarar verme niyetiyle zehirleme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayın soruşturması devam ediyor ve polis, ağız temizleyici paketinin içeriğini adli tıp analizi yapıyor.
- 16:30 Diyarbakır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Gözaltı
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
- 16:23 Mardin'de Anne ve Görme Engelli Çocukları 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, anne ve görme engelli 2 çocuğu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan İsmet Ketboğa, hemen ambulansı aradıklarını söyledi. Yaralı çocuğa acil şifalar diledi.
- 16:22 Bayrampaşa'da Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 5 Gözaltı
Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak, telefon numarasının kopyalandığı olayla ilgili polislere teşekkür etti.
- 16:19 Eyüpsultan'da trafik kazasında hayatını kaybeden genç için baba açıklama yaptı
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası, oğlunun katil zanlısının bir an önce adalet önüne çıkmasını istedi. Baba, aynı zamanda kazada yaralanan diğer çocukların telefonlarının kaybolduğunu ve olayın şüpheli olduğunu belirtti. Avukat ise katil zanlısı ve annesi hakkında yakalama kararı olduğunu ve ilerleyen süreçte kırmızı bülten çıkacağını açıkladı.
- 16:18 İnegöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Silah Ticareti Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapmaktan aranan 3 kişi, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin Alanyurt ve Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan E.Ş. ve kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan A.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
- 16:17 Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan Başkanlığında Yapıldı
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.
- 16:15 Bodrum Karaada Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında içinde iki kişinin bulunduğu 28 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Bodrum kalesi mevkisine demirletildi.
- 16:14 Çanakkale'de Kayıp Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu. Yumurcak'ın yakınları durumu jandarmaya bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
- 16:04 Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ Çorlu'da, araca çarpmamak için manevra yapan bir motosikletli, yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
- 16:03 Avcılar'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Evden 23 Kişi Yakalandı
Avcılar'da bir daireye 30 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan M.A.'nın aynı yöntemi farklı dairelerde de kullandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 evden 23 kaçak göçmen yakalanırken kaçak emlakçı da gözaltına alındı.
- 16:02 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.K. ve N.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 129,39 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza, 0,12 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
- 16:02 Denizli'de kamyon uçuruma yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti
Denizli'nin Çal ilçesinde, özel bir beton firmasına ait kamyonun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldıktan sonra defnedilmek üzere Uşak'a gönderildi.
- 16:00 Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti
Kilis'te Vali Tahir Şahin tarafından basın mensuplarına güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleşti.
- 16:00 Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 aranan şahıs yakalandı
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, ilçe genelinde aranan çeşitli suçlardan hüküm giymiş şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 7 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 15:54 Ankara'da Dur İhtarına Uymayan Sürücü 6 Otomobile Çarptı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafik polislerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, 6 otomobile çarptı. Kazada toplam 6 kişi yaralandı, biri ağır durumda. Sürücü, kontrol noktasından kaçarken kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- 15:54 Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Ölü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla attı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
- 15:53 Uygulama yapan polis memuruna çarpıp yaralayan sürücü ehliyetsiz çıktı
İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan trafik polisine motosikletle çarpıp yaralayan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden uygulamadan kaçtığı ortaya çıktı. Kaza sonucunda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise yakalandı ve adliyeye sevk edilecek.
- 15:48 Bolu'da Husumetlisinin Üzerinden Geçerek Ölümüne Sebep Olan Sanık Savunmasını Yaptı
Bolu'da yaşanan olayda, husumetli olduğu kişinin üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sanık, savunmasında olaydan haberinin olmadığını ve öldürmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Sanığın eşi ise kooperatif sebebiyle aralarında husumet olduğunu ve eşinin kasten öldürüldüğünü iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- 15:44 Adana'da İnternet Üzerinden Çocuklara Şantaj Yapan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Adana'nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çocukları çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığı belirlendi.
- 15:43 Adana'da Bıçakla Tehdit Edip Telefon Gasbeden Sanık Hakkında 15 Yıla Kadar Hapis Talebi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, bıçakla tehdit ettiği 2 kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Tutuklu sanık K.Y'nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.
- 15:41 Denizli'de otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda otomobil büyük maddi hasar alırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 15:40 Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı
Aksaray'da market ve bakkal gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alayhan köyünde yaptığı devriyede şüphe üzerine durdurulan kadının hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Kadın gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
- 15:39 Şırnak'ta Kadına Otomobil Çarptı, Yaralandı
Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesinde caddenin karşısına geçmek isteyen S.S. isimli kadına otomobil çarptı. Kazada kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonucu yaralanan S.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şırnak Devlet hastanesine sevk edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
- 15:36 Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama
Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde anne ve iki çocuğunun 4. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Anne S.A'nın yakın zamanda psikolojik destek aldığı belirtildi.
- 15:36 Hızlı tren hattında intihar! Film izler gibi seyrettiler
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 32 yaşındaki bir kişi, Yüksek Hızlı Tren hattına atlayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tren seferlerini geçici olarak durdurdu. Vatandaşlar ise olayı merakla izledi.
- 15:33 Adapazarı'nda Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısından tabancayla rastgele ateş açan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şüpheli, polisin çağrısına direnerek 4 saat sonra çatıdan indirilmişti.
- 15:33 Carlo Ancelotti'ye vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası istendi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Madrid İl Mahkemesi Savcılığı tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılık, 2014 ve 2015 yıllarında Ancelotti'nin Real Madrid'i yönetirken 1 milyon 62 bin 79 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep etti. Ancelotti'nin imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürüldü. Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski bulunuyor.
- 15:30 Diyarbakır Valisi: Son 14 ayda 19 terör eylemi engellendi
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, ilde gerçekleştirilen operasyonlarla son 14 ayda 19 terör eyleminin engellendiğini açıkladı. Vali Su, güvenlik kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik 13 bin 861 operasyon gerçekleştirdiğini ve 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik 111 operasyon yapıldığını ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 bin 689 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.
- 15:29 İnegöl'de firari hükümlü kadın yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, Yeniceköy Mahallesi'nde yapılan çalışma sonucunda yakalandı. H.T. (35) isimli kadın hakkında işlem başlatıldı ve cezaevine gönderildi.
- 15:29 İnebolu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılmaz hale geldi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Aktaş köyü Küme Evleri Mahallesi'nde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 3 katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının bacadan çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
- 15:28 Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis
Kolombiya'da 6 yaşındaki Maximiliano Tabares, annesi ve üvey babası tarafından 'altın mezar bulmak' için şeytani ritüellere kurban edildi. İddialara göre, çocuğun annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez, satanist bir tarikatı yönetiyorlardı. Çocuğun bedeni Ekim 2022'de bir köyde bulundu ve anne ile üvey baba cinayet ve işkence suçlamalarıyla müebbet hapse çarptırıldı.
- 15:23 Antalya'da karısını keserle öldüren sanığın yargılanması başladı
Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, olay günü tartıştıkları eşinin kendisine tokat atması üzerine maktulün başını eliyle ittiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- 15:20 İzmir Çiğli'de trafikte tartışma: 2 kişi silahla yaralandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartışma yaşayan iki grup, çiçekçinin önünde birbirine girerken, çıkan arbede de silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay dün saat 16.20 sıralarında, Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan bir çiçekçinin önünde meydana geldi.
- 15:17 Mardin'de 189 operasyon düzenlendi
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, Şubat ayında Mardin'de bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 4'ü büyük çaplı olmak üzere 189 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında mobil göç noktalarının 30 büyükşehirde uygulanmaya başlandığı ve Mardin'de de mobil göç noktasının faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Vali Akkoyun, ayrıca Suriye sınırında yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı tedbirler alındığını ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında 150 operasyon düzenlendiğini ifade etti. Trafik kazalarında ise kısmi bir artış olduğu ve emniyet kemeri kullanımının artırılması için bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği vurgulandı.
- 15:15 Aydın'da Minibüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var
Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite varyantında meydana gelen kaza sonucu yolcu minibüsü devrildi. Çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcular hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
- 15:13 Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda F.A, E.C.B. ve B.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi. F.A. ile E.C.B. tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı.
- 15:11 Çanakkale'de Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak için jandarma, UMKE ve AFAD tarafından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yumurcak'ın yakınları, durumu jandarmaya bildirdi ve İl Jandarma Komutanlığı ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arama çalışmalarına katıldı. Yumurcak'ın alzaymır hastası olduğu belirtildi.
- 14:58 Eski Polis 3. Kez Tutuklandı: Sokak Ortasında Ateş Açtı ve Sevgilisini Rehin Aldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün bir binanın çatısına çıkıp rastgele ateş ederek ekiplere zorluk çıkaran ve yaklaşık 4 saat süren ikna çabaları neticesinde gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2022 yılında da sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan ve geçtiğimiz sene de farklı bir olayda sevgilisini rehin alan eski polis 3'üncü kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 14:56 Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, birçok ünlü isim de peş peşe taziye mesajı yayınladı.
- 14:49 Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
Adıyaman'da hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- 14:45 Kütahya'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 12 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- 14:42 Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari B.İ'nin Çarşamba ilçesinde saklandığı evde yakalandığını duyurdu. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
- 14:40 Esenler'deki Parkta Bulunan Ceninle İlgili Çalışma Yürütülüyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki bir parkta bulunan ceninin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelenerek kontrol ettiği yerde cenini gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.
- 14:39 Şanlıurfa'da PKK'ya yönelik operasyonda DEM Partililer de gözaltında
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ve 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayı da dahil olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
- 14:37 Nevşehir'de Ruhsatsız Klinikte Ozon Tedavisi Sırasında Kadın Hayatını Kaybetti
Nevşehir'de özel bir klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Klinik ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, doktor gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından Nevşehir Tabip Odası Başkanı, soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.
- 14:18 Burdur'da 2024 yılında yüzde 85'i asayiş suçu, 8 bin 472 ihbar yapıldı
Burdur'da 2024 yılında 8 bin 472 ihbar yapıldı.
- 14:16 Adıyaman'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Erişime Kapatıldı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir haftalık faaliyet raporunda, terör örgütünün propagandasını yapan 33 sosyal medya hesabının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yayın faaliyetlerinde bulunan 145 sosyal medya/URL adresi de kapatılması için BTK'ya bildirildi. Rapor kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 13 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetlerinde 46 kişi yakalandı. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatılırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 35 gram Metamfetamin ele geçirildi ve 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma trafik timleri tarafından da 32 okul servis aracı kontrol edildi.
- 14:08 Televizyon Haber Spikeri Canlı Yayında Kuşun Saldırısına Uğradı
Televizyon haber spikeri Ursula Heger, canlı yayında bir kuşun kafasına dokuz kez vurmasına rağmen haberine devam etti. Olay, Avustralya'da bir polis memurunu taciz etmekle suçlanan bir spor yıldızının haberini aktarırken gerçekleşti. Ursula'nın sakin kalmaya çalıştığı ve kuşun saldırısına rağmen haberine devam ettiği anlar, videoda görüntülendi. Olayın ardından Ursula'nın yayına devam etmesi takdir topladı.
- 14:03 Adana'da 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında kesinleşmiş 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 3 aydır aranan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yumurtalık ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, jandarma tarafından yapılan operasyonla belirlenen adreste gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
- 13:57 Eskişehir'de Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheliyi kent girişinde yakaladı. Yapılan aramada, 2 bin 424 sentetik ecza hap ve 437,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
- 13:56 İzmit'te kızıyla ayrılan damadın babasını öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızıyla ayrılan damadın babasını bıçaklayarak öldürdüğü ve 2 kişiyi yaraladığı olayda, sanık 'Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim. Pişmanım' dedi. Sanığa 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 16 yıl 6 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
- 13:54 Mardin'de Anne ve Bir Çocuğu Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, pencereden düşen görme engelli çocuğunu tutmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan anne ve bir çocuğu hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer çocuk tedavi altına alındı.
- 13:54 İstanbul'da kaza sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile Samsun'da toprağa verildi
İstanbul'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişilik aile, memleketleri Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Asmapınar Mahallesi'nde ve Çamlı Mahallesi'nde toprağa verildi.
- 13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
Mardin'de balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızını fark eden anne kucağındaki 5 yaşındaki erkek çocuğuyla hamle yaptı. Anne ve 2 çocuğu apartmanın 6. katından yere düştü. Korkunç olayda anne ve kucağındaki oğlu hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kızın duran kalbi çalıştırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.
- 13:50 Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 5 kişi yakalandı
Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda, arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde ise 23 adet silah, 10 adet şarjör, 125 adet fişek, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Ayrıca, kurallara uymayan 5 araca 76 bin 700 TL idari para cezası kesildi.
- 13:50 Sosyal medya üzerinden vize dolandırıcılığına yakalanan 3 şüpheli yakalandı
Avrupa ülkelerine gitmek isteyenleri dolandıran 3 şüpheli, sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'vize işlem merkezi' sayfasıyla 1,5 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan kişilerin ihbarı üzerine başlatılan operasyon sonucunda Erzincan'da yakalanan şüpheliler, Tunceli'de tutuklandı.
- 13:46 Sakarya'da Jandarma Ekipleri 886 Şahsı Yakaladı, 2 Kalaşnikof Ele Geçirildi
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın Şubat ayı faaliyet raporuna göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 886 şahsı yakaladı ve 2 adet kalaşnikof ele geçirdi. Ayrıca, uyuşturucu operasyonlarında 282 şahıs yakalandı, 12 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi.
- 13:46 Rusya'ya bağlı Tuva Cumhuriyeti'nde Termik Santral Patlaması: 6'sı Ağır 23 Kişi Yaralandı
Rusya'ya bağlı Tuva Cumhuriyeti'ndeki Shagonar kasabasında bulunan bir termik santralde meydana gelen patlamada 6'sı ağır olmak üzere toplam 23 kişi yaralandı. Patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, patlamanın nedeni olarak metan gazı sıkışması gösterildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
- 13:45 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan İ.T. 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 280 lira adli para cezasına çarptırıldı. K.S. ise beraat etti.
- 13:41 İzmir'de Vali Elban, güvenlik ve asayiş toplantısı düzenledi
İzmir Valisi Süleyman Elban, basın mensuplarıyla gerçekleşen toplantıda kentteki asayiş verilerini paylaştı. Elban, İzmir'de 11 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Toplantıda ayrıca olay sayısındaki artış, trafik kazalarının azaltılması ve hırsızlık olaylarıyla mücadele konuları da ele alındı.
- 13:40 Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 29 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, kent merkezi ve Birecik ilçesinde aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Uygulamalar sonucunda 15 bin 951 kişi sorgulandı, 3 bin 824 araç kontrol edildi ve 29 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 13:30 Aydın-Denizli Otoban Yolu İnşaatında Çalışan İşçiler Grev Başlattı
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçiler, aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. İşçiler, paraları ödeninceye kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar. Fernas Şirketi'nin bölgede taşeron olarak çalıştırdığı firmalara hak edişlerini ödememesi nedeniyle işçiler mağdur olduklarını belirtti. İşçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda yetkililerden cevap alamadıkları ifade edildi.
- 13:24 Çanakkale'de Jandarma Operasyonunda Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Ezine'nin Yeniköy köyünde şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, antik dönemden kaldığı tahmin edilen tarihi eser niteliğinde 27 adet amfora ile 1900'lü yıllara ait tabak ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- 13:22 DEAŞ Üyeleri Eskişehir'de Yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen 4 örgüt mensubu yakalandı. Tutuklanan 1 örgüt mensubu adliyeye sevk edilirken, 3 örgüt mensubu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.
- 13:20 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Başka Kimlik Kullanarak Yakalanmaktan Kurtulamadı
Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün hapis cezası bulunan bir kişi, polise yakalanmamak için başka kimlik kullanmasına rağmen yakalanmaktan kurtulamadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde arama yaptı. Kimlik kontrolü sonucunda, kişinin gerçek adının Ö.A. olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ö.A. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklandı.
- 13:15 Hindistan'da Brezilyalı İspanyol çifte saldıran şüpheliler gözaltına alındı
Hindistan polisi, Brezilya ve İspanya çifte vatandaşı olan bir kadına toplu cinsel saldırı düzenleyen ve kocasına saldıran 8 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Çift, Hindistan'ın Hansdiha bölgesinde gezerken saldırıya uğradıklarını bir video ile açıkladı. Polis, tüm suçlular hakkında detaylı soruşturma başlattığını belirtti. Çift, Hindistan seyahatine başlamadan önce Afganistan'dan paylaştıkları bir fotoğrafı ve Taliban ile olan deneyimlerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
- 13:14 Antalya'da Hortum Tarım Alanlarına Zarar Verdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum, tarım alanlarına zarar verdi ve evlerin güneş panellerini yerinden söktü. Hortum felaketi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve seraların üzerinden geçerken büyük çapta maddi hasar bıraktı.
- 13:14 Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün idari binasının çatısında sıkışan kedi kurtarıldı
Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün idari binasının çatısında sıkışan bir kedi, teknik ve idari personel tarafından kurtarıldı. Çatı arasında mahsur kalan kedi, personel tarafından aşağı indirildi ve İl Müdürlüğü kompleksinin bahçesine bırakıldı.
- 13:14 Alaplı'da trafik kazası: Maddi hasar meydana geldi
Alaplı bölgesinde bulunan trafik istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında, H.K. yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptığı ve takla attığı bildirildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerinden kaldırılan araçla birlikte trafik normale döndü.
- 13:12 İzmir'de 2 Ayda 11 Suç Örgütü Çökertildi
İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte son 2 ayda yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 11 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda binlerce kişi gözaltına alındı. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan kontrollerde de artış yaşandığı belirtildi. Vali Elban, suç örgütleriyle mücadelede büyük bir başarı elde edildiğini ve hırsızlık olaylarında önemli bir azalma olduğunu ifade etti.
- 13:10 Zonguldak'ta iç mimarın ölümüyle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iç mimar Bartu Can'ın ölü bulunduğu olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma tarafından özel ekip oluşturulan olayda, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemine ait veriler incelendi. Bartu Can'ın arkadaşlarının ifadelerinde silah sesi duydukları ancak önemsemedikleri belirtildi. Zanlılardan biri, Bartu Can'ı arka koltukta otururken bulduğunu ve silahı havaya ateş ettiğini söyledi. Silahın çaya atıldığı iddiasıyla yapılan aramalarda sonuç alınamadı.
- 13:08 Artvin Hopa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü
Artvin'in Hopa ilçesinde trafik nedeniyle yolda duran tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı ancak ekiplerin yardımıyla çıkartıldı. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- 13:08 Çanakkale'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir evde çok sayıda tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda, 10 gram skunk esrar maddesi, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, Ak-47 Piyade Tüfeği Kasaturası, antik çağdan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora ve 1900 yıllarından kaldığı değerlendirilen tabak bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- 13:06 Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli A.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- 13:04 Çayırova'da Trafiği Kesip Kapısı Açık Hareket Eden Otomobil
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, iki otomobil trafiği keserek dikkat çekti. Bir otomobilin sürücüsü, kapısını açık bırakarak ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin yolcusu ise bu durumu cep telefonuyla kaydetti.
- 13:04 Osmaniye'de DEAŞ Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
- 13:04 Mardin'de Anne ve Görme Engelli Çocuğu Düşerek Hayatını Kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, belirlenemeyen bir nedenle 6. kattan düşen anne ve görme engelli çocuğu hayatını kaybetti. Bir çocuk ise ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
- 12:58 Akşehir'de Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan operasyonda, otobüs yolcusu H.İ.K'nin üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme bulundu. Şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
- 12:56 Çanakkale'de 15 Operasyonda 243 Kaçak Göçmen Yakalandı, 15 Organizatör Tutuklandı
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
- 12:56 Bandırma'da Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalanan Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 24 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan A.Y. isimli şahsı çiftlikte saklanırken yakaladı. A.Y., toplamda 19 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında, A.Y.'nin eşi Ü.Y. da 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi ve adli makamlara teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın da benzer suçlar konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.
- 12:55 Bandırma'da Banka Kartı Çalıp 58.300 TL Çeken Şahıs Yakalandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde araç içerisinde bulunan banka kartını çalan ve karttan 58.300 TL çeken şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.