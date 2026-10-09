7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler - Son Dakika
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7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir otomobilin önünü kesen şüpheliler, araçtaki 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Geldikleri araçla kaçan şüpheliler, polisin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

İstanbul Bayrampaşa’da iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan 3 yurttaşın önü iki ayrı araçla kesildi; yaklaşık 46,6 milyon lira değerindeki 7 kilogram altın ve 35 bin Euro gasp edildi. WhatsApp üzerinden organize olup soygun sonrası çaldıkları paralarla poz veren 12 şüpheli yakalandı; ancak operasyonlarda gasp edilen milyonlarca liralık servetin yalnızca küçük bir bölümü bulunabildi.

İKİ ARAÇLA YOL KESİP 46,6 MİLYON LİRAYI GASP ETTİLER

Olay, 30 Eylül tarihinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; 3 kişi, yanlarında bulunan altın ve paralarla iş yerlerine gitmek üzere araçla yola çıktı.

Seyir halindeki mağdurların bulunduğu aracın önü, iki farklı araç kullanılarak zorla kesildi. Araçlardan inen 7 şüpheli, mağdurların taşıdığı yaklaşık 46 milyon 600 bin lira değerindeki 7 kilogram altın, 35 bin Euro ve kişisel çantalarını zorla alarak geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı.

7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler

12 KİŞİ GÖZALTINDA

Gasp eyleminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı saha araştırması yürüten ve teknik inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı araçları ve kimliklerini belirledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, araçların önünü bizzat keserek soygunu gerçekleştiren 7 şüphelinin yanı sıra olayla doğrudan bağlantısı bulunan 5 kişi daha tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler

GASP EDİLEN MİLYONLAR VE ELE GEÇİRİLEN MİKTAR

Gasp edilen 46,6 milyon lira değerindeki 7 kilogram altın ve 35 bin Euro'ya karşılık, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yalnızca 13 bin Euro, 16 bin 250 TL, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler

WHATSAPP'TAN TALİMAT, SOYGUN SONRASI PARALARLA POZ

Soruşturma kapsamında çetenin soygun anına ve sonrasına ilişkin hareketleri de dijital verilerle belgelendi. Şüphelilerin soygun öncesinde WhatsApp grupları üzerinden birbirlerine konum göndererek toplanma alanını belirledikleri saptandı. Yazışmalarda zanlıların eylemi, “Karşıdaki otopark”, “Herkes geçti mi araçlara?” ve “Herkes geçince yazsın” mesajlarıyla koordine ettikleri belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren fotoğraflarda ise bazı şüphelilerin gasp eyleminin ardından araç içerisinde deste deste paralarla ve tabancayla poz verdikleri kayıtlara geçti.

Olay, 30 Eylül günü Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerine giden 3 şahsın içinde bulunduğu otomobil, 2 farklı araç tarafından zorla durduruldu. Araçlardan inen 7 şüpheli, diğer araçta bulunan 7 kilogram altın, 35 bin euro ve şahıslara ait çantaları çaldı. Şüpheliler ardından geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saha araştırmaları ve teknik incelemelerle şüphelilerin izine kısa sürede ulaştı. Olaya karışan 7 şüpheliyle, olayla bağlantısı tespit edilen 5 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 13 bin euro, 16 bin 250 TL, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin soygun için harekete geçtikleri sıradaki yazışmalarla, çaldıkları paralarla poz verdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
7 kilo altın ve 35 bin euro çaldılar! Bir de böyle poz verdiler
Kaynak: İHA
BayrampaşaİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelEylülSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sokaklar güvenli deyil ülke meksikadan beter 0 0 Yanıtla
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