Kardeşinin Türkiye'ye transfer olmasına karşı çıktığını belirten Hüseyin Mor, Emre Mor'un kariyerindeki düşüşle ilgili Fenerbahçe'yi hedef aldı. Sarı-lacivertli kulübe yönelik ağır suçlamalarda bulunan Hüseyin Mor, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kardeşim Türkiye'de oynadığı an kariyerinin biteceğini anlamıştım. Ona 'Oynama' dedim ancak beni dinlemedi. Fenerbahçe Emre'yi bitiren takım oldu; kiralandığı dönemde kariyeri bitti. Ve sonra sağlık sorunları başladı."

ARDA GÜLER'E DE UYARIDA BULUNDU

Hüseyin Mor, açıklamasının devamında Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e de seslendi. Milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesinin kariyeri açısından büyük bir hata olacağını savunan Mor, "Arda gibi oyuncu bir hata yapıp Türk Ligi'ne dönerse onun da kariyeri biter" dedi.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE FUTBOLA ARA VERMİŞTİ

Bir dönem Türk futbolunun en yetenekli genç isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki Emre Mor, temmuz ayında iki yıllık sözleşme imzaladığı Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile yollarını ayırmıştı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola geçici olarak ara verdiğini açıklayan milli futbolcu, vücudunu dinlemesi ve sağlığını ön planda tutması gerektiğini belirtmişti. Emre Mor, Hollanda ekibinde çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Milli futbolcunun futbola ara verme kararının ardından ağabeyi Hüseyin Mor'un Fenerbahçe'yi hedef alan açıklamaları dikkat çekti.