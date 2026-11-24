Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak resmen ilan edildi. Söz konusu oranın 2026 yılının son geçici vergi döneminde de uygulanacağı bildirildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranı, ekim ayı dahil olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalama fiyat artışı esas alınarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 25,49 olan oran, bu yıl yüzde 27,83'e yükseldi.

Farklı bir düzenleme yapılmaması halinde trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları, IMEI kayıt ücreti ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere birçok kalemde yeni tarifeler 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.

2027 YILI PASAPORT HARÇLARI

Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan pasaport harçları şöyle:

6 aylık 3.587 TL

1 yıllık 5.245 TL

2 yıllık 8.562 TL

3 yıllık 12.164 TL

10 yıllık 17.142 TL

2027 YILI EHLİYET HARÇLARI VE BELGE BEDELLERİ

A sınıfı ehliyet harcı 2.862 TL

B sınıfı ehliyet harcı 8.634 TL

Ehliyet yenileme 517 TL

Ehliyet değerli kağıt bedeli 2.159,20 TL

2027 YILI KİMLİK ÜCRETLERİ

Kimlik değiştirme bedeli 281,20 TL

Kayıp kimlik bedeli 562,50 TL

BİRÇOK KALEMDE TUTARLAR DEĞİŞECEK

Yeniden değerleme oranı yalnızca vergi, harç ve cezaları değil, çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım desteğine ilişkin vergi istisnaları ile kira gelirlerindeki vergi istisnası gibi birçok kalemi de etkileyecek. Yeni tutarlar, farklı bir düzenleme yapılmaması halinde 2027 yılının başından itibaren geçerli olacak.