Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen milli futbolcu Emre Mor, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeşil sahalara ara verdiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Emre Mor'un ağabeyi Hüseyin Mor, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e çarpıcı bir uyarıda bulundu.

''ONA OYNAMA DEDİM AMA BENİ DİNLEMEDİ''

Kardeşinin kariyerindeki düşüşü Türkiye'ye transfer olmasına bağlayan Hüseyin Mor, "Benim kardeşim Türkiye'de oynadığı an kariyerinin biteceğini anlamıştım. Ona 'Oynama' dedim ancak beni dinlemedi. Fenerbahçe Emre'yi bitiren takım oldu; kiralandığı dönemde kariyeri bitti. Ve sonra sağlık sorunları başladı."

ARDA GÜLER'E UYARI

Hüseyin Mor, açıklamasının devamında İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e de seslendi. Genç yıldızın Türkiye'ye dönmesinin kariyeri açısından büyük bir hata olacağını savunan Mor, "Arda gibi oyuncu bir hata yapıp Türk Ligi'ne dönerse onun da kariyeri biter" diyerek sözlerini noktaladı.