Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in Çorum FK'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaşan Bertuğ Yıldırım, maç sonu açıklamalarıyla gündeme oturdu. Sahadaki muhteşem performansının ardından mikrofonların karşısına geçen milli golcü, İstanbul'da kaçan aslanla ilgili kimsenin bilmediği ilginç bir detayı paylaştı.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN ASLAN İHBARI

Karşılaşmanın ardından muhabirin, "Maç içerisinde ilginç bir şey öğrendim. İstanbul'da kaçan aslanı ilk olarak ihbar eden senmişsin. Dün aslan kovaladın, bugün hat-trick yaptın. Ne söylemek istersin?" sorusu üzerine gülümseyen Bertuğ, yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

''ASLAN BİZİM EVİN ORADAYMIŞ''

Dün takım kampındayken evinin önünde aslan görüldüğüne dair haber aldığını belirten genç forvet, ''Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizimle birlikte çalışan hanımefendi aslanı kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Ben de hemen arayıp jandarma ekipleriyle konuştum ve 'Aslan bizim evin oradaymış' diyerek ihbarda bulundum" ifadelerini kullandı.

''EVE DÖNÜNCE BELKİ ASLANI ARARIM''

Sosyal medyada ve haber bültenlerinde geniş yer bulan görüntülerin de kendi evinin güvenlik kamerasına ait olduğunu vurgulayan Bertuğ Yıldırım, sözlerini esprili bir dille "Çıkan görüntüler de bizim evin kamera kaydı olan görüntüler. Öyle de ilginç bir anımız oldu. Eve dönünce belki ben de aslanı ararım.'' dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Valilik, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulgu olmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Kasım 2026 akşamı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.

"YEMLEME YAPILDI, HAREKET SENSÖRLÜ FOTOKAPANLAR KULLANILDI"

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.

"ASLANA DAİR SOMUT BİT BULGUYA RASTLANMADI"

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."