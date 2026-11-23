İstanbul'un Saıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dün bir kişinin aslan gördüğü yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgede jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Bölgede arama çalışmaları genişletilerek devam ederken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, arazi içinde güvenlik önlemleri almak üzere ormanlık alana girdi.

VALİLİKTEN "ASLAN" AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, aslan bulunduğuna dair somut bir bulgu olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "22 Kasım 2026 akşamı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.

"YEMLEME YAPILDI, HAREKET SENSÖRLÜ FOTOKAPANLAR KULLANILDI"

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.

"ASLANA DAİR SOMUT BİT BULGUYA RASTLANMADI"

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI: HERHANGİ BİR ISI TESPİT EDİLEMEDİ

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam arama çalışmalarının yoğunlaştığı 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla yapılan taramada herhangi bir ısı tespit edilemediğini söyledi.

Bu nedenle ekiplerin çalışma alanını değiştirmiş olabileceğini ifade eden Aksu, şu anda Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada dronlarla arama yapıldığını bildirdi.

Aslanın görüldüğü son noktanın doğrudan orman koridoruna bağlanmadığını, hayvanın ilerleyebilmesi için villa bölgelerinden geçmesi gerektiğini belirten Aksu, gece saatlerinde hangi güzergahı kullandığının bilinmediğini kaydetti.

Vatandaşlardan gelecek ihbarların arama çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Aksu, "İhbarlar bizim için çok kıymetli. En çok ümit ettiğim, buradan az önce bir 'vahşi hayvan geçti' tarzında bir ihbar almış olsaydık ona yoğunlaşacaktık. O imkanımız da olmadı." dedi.

Belgrad Ormanı'nın yaklaşık 54 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çeken Aksu, aslanın aç kaldığında 35-40 kilometre yol kat edebileceğini aktararak arama çalışmalarının kolay olmadığını dile getirdi. Aksu, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi ve jandarma ekiplerinin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

"ASLANIN SAHİBİNE İLİŞKİN KESİN BİLGİ YOK"

Aslanın kime ait olduğuna ilişkin henüz bir tespit bulunmadığını söyleyen Aksu, kamuoyuna yansıyan görüntülerde hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermediğinin görüldüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Bu anlamda herkesin kafasında şu şüpheyi oluşturuyor, bu sanki birisi tarafından büyütülmüş bir aslan diye düşünülüyor. Ama bu kesin bilgi değil, böyle demek doğru değil. Sonuçta bu bir aslan ve tabii ki ne olursa olsun tehlikeli. Eğer yetiştirilmişse bir sahibi varsa onun kendisi çıkıp 'benim bunun sahibi' demedikten sonra bizim onu bilme şansımız yok ya da bir ihbar olacak ki bileceğiz. Onu şu anda bilemiyoruz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz, bu gördüğümüz hayvanı bulmaya çalışıyoruz."

Genişletilen arama çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın araç ve yaya giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Bölgeye gelen araçlar ve yayalar, güvenlik görevlilerince geri çevriliyor.