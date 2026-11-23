UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak İngiliz ekibi Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, kritik mücadele öncesinde TNT Sports'a açıklamalarda bulundu.

EMERY'DEN GALATASARAY'A ÖVGÜ

İstanbul atmosferini ve sarı-kırmızılı rakibini değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray hakkında dikkat çeken övgülerde bulundu.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI''

Daha önce İngiliz ekibiyle Fenerbahçe karşısında da sahaya çıktığını hatırlatan Unai Emery, Türkiye'deki futbol atmosferinde maç oynamanın kendisi için her zaman keyif verici olduğunu belirtti. Galatasaray deplasmanının kendileri adına bambaşka bir sınav olacağının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de oynamak her zaman büyük bir keyif. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Şimdi ise önümüzde yeni bir meydan okuma var çünkü Galatasaray çok farklı. Galatasaray, bence Türkiye'nin en iyi takımı ve şu ana kadar çok iyi bir performans sergiliyorlar." dedi.