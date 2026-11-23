Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery: Bence Türkiye'nin en iyi takımı...Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Çarpıcı açıklamalara imza atan ünlü teknik adam, ''Türkiye'de her oynamak her zaman keyif. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Şimdi ise yeni bir meydan okuma. Çünkü Galatasaray farklı. Galatasaray, bence Türkiye'nin en iyi takımı. Çok iyi performans gösteriyorlar'' dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak İngiliz ekibi Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, kritik mücadele öncesinde TNT Sports'a açıklamalarda bulundu.
EMERY'DEN GALATASARAY'A ÖVGÜ
İstanbul atmosferini ve sarı-kırmızılı rakibini değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray hakkında dikkat çeken övgülerde bulundu.
''TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI''
Daha önce İngiliz ekibiyle Fenerbahçe karşısında da sahaya çıktığını hatırlatan Unai Emery, Türkiye'deki futbol atmosferinde maç oynamanın kendisi için her zaman keyif verici olduğunu belirtti. Galatasaray deplasmanının kendileri adına bambaşka bir sınav olacağının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de oynamak her zaman büyük bir keyif. Daha önce Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Şimdi ise önümüzde yeni bir meydan okuma var çünkü Galatasaray çok farklı. Galatasaray, bence Türkiye'nin en iyi takımı ve şu ana kadar çok iyi bir performans sergiliyorlar." dedi.
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