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Son Dakika Politika

Son Dakika Politika Haberleri

Yerel, ulusal ve uluslararası politik gelişmeleri kapsayan bir bilgi merkezidir. Siyasi partilerin faaliyetleri, hükümet politikaları ve uluslararası ilişkilere dair haber ve analizlere odaklanır, okuyuculara siyasi süreçler hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

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SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 19:20:04. #1.13#
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