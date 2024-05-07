Son Dakika Politika Haberleri

- 19:12 Türkiye ile Kuveyt arasında 6 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar arasında yatırım, serbest bölgeler, konut refahı, afet yönetimi ve savunma sanayii alanlarında işbirliği bulunuyor. Ayrıca, Türkiye ve Kuveyt arasında ortak stratejik diyalog kurulmasına dair bir mutabakat zaptı da imzalandı.
- 19:10 TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
TBMM'de CHP'li Umut Akdoğan'ın, Deniz Gezmiş'in idamının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu." sözleri tansiyonu yükseltti. AK Partili Leyla Şahin Usta, "1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret etmek demektir." diyerek, Akdoğan'ın özür dilemesini istedi.
- 19:07 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Daire Başkanlıklarını Denetledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, belediye hizmet binasındaki daire başkanlıkları ve bağlı birimleri denetledi. Başkanlar, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelle sohbet etti.
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- 18:58 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü düzenlendi. Rektör, akademik personel, öğrenciler ve diğer katılımcılar yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, kampüs İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde son buldu. Yapılan açıklamada, Gazze ve Doğu Türkistan'daki olaylara karşı duruşlarının süreceği belirtildi.
- 18:55 TBMM Başkanlık Divanı İlk Kez Kadın Milletvekillerinden Oluştu
TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında Başkanlık Divanı'nın tamamı ilk kez kadın milletvekillerinden oluştu. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi yönetirken, Divan'da katip üyeler AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı. Biçer Karaca, 'Bu tarihsel olayın kadın temsiliyetinin artışını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme çabalarını destekleyeceğine inanıyorum' dedi.
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- 18:47 Hitit Üniversitesi'nde Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi Başladı
Hitit Üniversitesi ve Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "2. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele ve Türkiye'nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi (1984-2024)" konulu kongre başladı. Kongrede PKK terör örgütünün eleman temin yöntemleri, medya stratejisi, terör eylemi yöntemleri gibi konular tartışılacak. Kongrenin amacı Türkiye'nin terörizmle mücadelesini akademik olarak incelemek ve farkındalık oluşturmak.
- 18:46 Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Hiçbir Aday Seçilme Yeterliliğini Sağlayamadı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 33. tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Seçimlere 34. turda devam edilecek ve son turda en çok oy alan Ömer Kerkez ile Muhsin Şentürk yarışacak.
- 18:42 TBMM İliç Araştırma Komisyonu, maden sahasında incelemelerde bulundu
TBMM İliç Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç'te yapılan araştırmaların Türkiye'de maden facialarının önlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Komisyon üyesi Sarıgül, göçük altında kalan 5 kişiye ulaşmayı umduklarını ve 'önleyici madencilik' konusunda hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
- 18:41 Adıyaman'da terör örgütü propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda H.G. isimli şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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- 18:14 Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 25 Milyar TL'ye Ulaştı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin güncel borcunu açıkladı. Borcun 25 milyar TL'ye ulaştığını belirten Bozbey, bu paranın nerede harcandığını sorguladı ve bu parayla neler yapılabilirdi sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca, belediyenin borcuyla yapılabilecek projeleri de sıraladı.
- 18:12 Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sakarya Gazeteciler Birliği'ni ziyaret etti
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı N. Müjdat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti. Alemdar, ziyarette depremin şehirdeki ilk sorun olduğunu belirtti ve dönüşümün önemine vurgu yaptı.
- 18:06 İstanbul'da bir doktora 10 dakika içinde 4 farklı randevu verildi
İstanbul Tabip Odası'nın yayınladığı belgeyle bir hastanede bir doktora 10 dakika içinde 4 farklı randevu verildiği ortaya çıktı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Oruç, sağlık sistemindeki sorunların sebebinin hekimler değil, sağlık sistemi olduğunu belirterek, randevu sürelerinin düzeltilmesi ve aile hekimliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İTO'nun protesto eylemi yapacağı da belirtildi.
- 17:57 MHP Nilüfer İlçe Başkanı: Nilüfer Belediyesi finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini açıklamalı
MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediye Başkanlığı'nın geçmiş dönem finansman yönetimini ve borçlanma kalemlerini acilen kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi. Karakoç, belediyenin 180 milyon kredi talebinin de kurumu borç girdabına sürükleyeceğini öne sürdü.
- 17:39 Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
Kırklareli Valisi Birol Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin Nisan ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda düzensiz göçle mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve 112 Acil Çağrı Merkezi çağrılarına değinildi.
- 17:36 BTP Lideri Baş: Erdoğan'ın yumuşama mesajı dışarıya yönelik
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsrail'in Gazze'ye saldırısını, Türk siyasetindeki 'yumuşama' gündemini ve Suriyeli sığınmacılar konusunu değerlendirdi. Baş, Erdoğan'ın siyasetteki yumuşama mesajının aslında dışarıya yönelik olduğunu savundu ve Türkiye'deki sorunun sığınmacı ve yabancı karşıtlığı olmadığını, Erdoğan'ın politikalarına karşı bir duruş olduğunu belirtti.
- 17:34 Yunusemre Belediye Başkanı Huzur Hakkı İddialarını Yalanladı
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, belediye iştiraki MAYEB ve YUNTAŞ yönetiminin 80 bin TL huzur hakkı alacağı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Balaban, kendisinin dahi bu parayı almadığını ve söz konusu arkadaşların 21 bin TL huzur hakkı ücretiyle işlerini yapacaklarını açıkladı.
- 17:33 Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Filistin Yanlısı Protesto
Fransa'nın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) yaklaşık 300 öğrenci Filistin yanlısı protesto gösterisi düzenledi. Gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler, 'Savaş değil soykırım' pankartı açtı.
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- 17:29 Kayseri'de Narkogüç Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, hint keneviri, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.1
- 17:21 CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk: Hedefimiz 2028'de iktidar olmak
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin olarak önceliklerinin yeni anayasa değil, ülkenin gündemindeki sorunlarla mücadele etmek olduğunu belirtti. Ertürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı ziyaretin bir teşekkür ziyareti olacağını ifade etti. Ayrıca, Ertürk, İYİ Parti'deki bayrak değişimi ve siyasi hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.
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- 17:17 Selçuk Üniversitesi'nde İsrail işgalini protesto etmek için nöbet başladı
Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü işgali protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Özgürlük için Kampüsteyiz' nöbeti başladı. 3 gün sürecek nöbet kapsamında ezgi ve marşları içeren konserler ile İsrail zulmüne karşı eylemler gerçekleştirilecek.
- 17:16 Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Gazze Saldırılarını Protesto Ediyor
Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu tarafından Gazze'deki saldırıları protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylem hareketine destek olmak amacıyla düzenlenen 'Özgürlük için Kampüsteyiz' nöbeti başladı. Nöbet, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Keykubad Köşkü önüne kadar yapılan yürüyüşle başladı.
- 17:12 Van YYÜ'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Öğrenci Toplulukları Platformu'nun öncülüğünde YYÜ yerleşkesinde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ile 'Çocuklar ölürken susulmaz', 'İnsani krizi durdurun', 'İsrail sivilleri hedef alıyor' yazılı dövizler taşıdı. YYÜ Cami İmam Hatibi Alaattin Demirel, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze halkını acımasızca katlettiğini söyledi. Gazze halkının yanında olduklarını dile getiren Demirel, 'Fiziksel olarak olmasa da gönlümüz, kalbimiz ve dualarımız onlarla. İlahi deftere kayıt düşüyoruz. Derdimizi haykırıyoruz. Hayatın olağan akışı içinde körelen kardeşlik duygularımızı, tutum ve davranışlarımızı, bakış açılarımızı, bize ve kardeşlerimize düşmanlık edenlerle ilişkilerimizi gözden geçirmek zorundayız. Gazze'deki kardeşlerimizle gönül bağımızı güçlendirmek zorundayız. Dostumuzu, düşmanımızı tanımak ve konumumuzu, yerimizi buna göre belirlemek zorundayız.' dedi.
- 17:11 Aksaray Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Nöbet Eylemi Başlattı
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve özgür Filistin mücadelesine destek vermek amacıyla kampüste nöbet eylemine başladı. Farklı öğrenci topluluklarının iş birliği ile düzenlenen eylem iki gün sürecek ve öğrenciler geceyi kurdukları çadırlarda geçirecek. Öğrenciler, Siyonizm'e karşı mücadele çağrısı yaparak, insanlık vicdanının Siyonizm'i yeneceğine inandıklarını belirtti.
- 17:10 Öğrencileri darp eden şoförlerin başkanından bir garip açıklama: Tazminat davası açın
Trabzon'da dolmuş şoförlerinin üniversite öğrencilerini darp etmesinin yankıları sürerken, Sürmene Şoförler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz'dan ilginç bir açıklama geldi. Şoförlerle ilgili kamuoyunda suçlu olduklarına yönelik algı oluşturulduğunu savunan Yılmaz, öğrencilerin şoförleri dövdüğünü iddia etti. Ülkedeki 1,5 milyon şoför esnafına seslenen Yılmaz, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Trabzon ve Sürmene Belediye Başkanları hakkında tazminat davası açılmasını istedi.
- 17:07 Çin ve Macaristan, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile işbirliğini geliştirmeye devam edecek
Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, Çin ve Macaristan'ın yüksek kaliteli işbirliğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Macaristan'ın Doğu'ya Açılım politikası arasındaki sinerjiyi geliştirmeye devam edeceğini söyledi. İki ülke arasındaki ikili işbirliği sağlam bir güç ve canlılık sergiliyor. Macaristan, Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği anlaşmasını imzalayan ilk Avrupa ülkesi. İlişkilerin bir sonraki aşamasında, iki ülke dijital ekonomi, yeşil ekonomi, bilişim teknolojisi ve sınır ötesi e-ticaret gibi kilit alanlarda yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.
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- 17:00 Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
Ukrayna hükümetinin koruma birimindeki iki albay, mali tazminat karşılığında Ukrayna'ya karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor. Her iki albay da vatana ihanetle ve terör eylemi hazırlamak suçundan yargılanacak. Rusya Devlet Güvenlik Servisi'nden (FSB) bir şüphelinin iki insansız hava aracı ve mühimmat aldığı, suikast planının bozulduğu açıklandı. Zelensky'nin daha önce de birçok suikast girişimi atlattığı biliniyor.
- 16:59 Başkan Subaşı: Bilecik Belediyesi seçim öncesi 75 günde 44 milyon lira zarar etmiş
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, göreve geldiğinde 64 milyon 872 bin liralık bir borç bulduklarını ve ödenmemiş elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. 75 günlük süreçte işçi alımı giderleri, temizlik malzeme giderleri, vergi borcu ve akaryakıt giderleri gibi nedenlerle 44 milyon lira zarar ettiklerini belirten Subaşı, 139 işçiyi çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
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- 16:53 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazalarının insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını vurguladı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığına dikkat çekerek, kazaların sıfırlanması için denetleme sorumluluğu olan birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yapacaklarını ve herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Mersin'de düzenlenen 'Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında Vali Pehlivan, emniyet, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumların stantlarını ziyaret etti ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Pehlivan, trafik kazalarının büyük bir kısmının hız limitlerine uymama, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit ihlali, alkol kullanma ve kavşaklarda kurallara uymama gibi insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını belirtti ve kazaların azaltılması için denetimlerin etkin bir şekilde yapılacağını vurguladı.