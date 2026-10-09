İçişleri Bakanı Çiftçi, Pakistanlı mevkidaşı Naqvi\'yi İstanbul\'da ağırladı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Pakistan Federal İçişleri Bakanı Sayın Syed Mohsin Naqvi ile İstanbul'da görüştü. Bakan Çiftçi, "Görüşmemizde; PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve siber suçlar, organize suçlar, kaçakçılık ve düzensiz göç yönetimi konularını ele aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dost ve kardeş Pakistan Federal İçişleri Bakanı Sayın Syed Mohsin Naqvi'yi İstanbul'da ağırladık. Kökleri tarihimize, ortak değerlerimize ve zor zamanlarda gösterdiğimiz dayanışmaya uzanan Türkiye–Pakistan kardeşliği, bugün her alanda güçlenerek devam ediyor. Görüşmemizde; PKK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve siber suçlar, organize suçlar, kaçakçılık ve düzensiz göç yönetimi konularını ele aldık. Terörün her türüne karşı ortak mücadele irademizi vurguladık.

Güvenlik tehditlerinin sınırları aştığı günümüzde, ülkeler arasındaki dayanışma ve bilgi paylaşımı büyük önem taşıyor. Kardeş iki ülke arasında uluslararası terörizm, uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadelede iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Ortak tarihimizden ve sarsılmaz kardeşliğimizden güç alarak güvenlik alanındaki iş birliğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sayın Bakan'a nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri için teşekkür ediyorum."