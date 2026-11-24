Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan ve Emre Belözoğlu, bu kez teknik direktör olarak Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda birbirlerine rakip olacak.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin karşılaşması, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilke sahne olacak. Organizasyonda ilk kez iki Türk teknik direktör takımlarının başında karşı karşıya gelecek.

TARİHİ MAÇ LONDRA'DA OYNANACAK

Ukrayna'daki savaş nedeniyle karşılaşmalarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi İngiltere'nin başkenti Londra'da ağırlayacak. Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'in ev sahipliği yapacağı mücadele, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

FENERBAHÇE 5 PUANLA 19. SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki son maçında sahasında ağırladığı Liverpool karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI 4 PUAN TOPLADI

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada topladığı 4 puanla 21. sırada yer alıyor. Aralarında yalnızca bir puan bulunan iki takımın mücadelesi, lig aşamasındaki sıralama açısından da büyük önem taşıyor.

TÜRK FUTBOLU İÇİN TARİHİ GECE

Futbolculuk kariyerlerinde Türk futboluna damga vuran Arda Turan ve Emre Belözoğlu, bu kez teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi tarihine geçmeye hazırlanıyor. İki Türk teknik adamın Londra'daki taktik mücadelesi, karşılaşmanın sonucundan bağımsız olarak Türk futbolu adına tarihi bir anlam taşıyacak.