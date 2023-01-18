Son Dakika Otomobil Haberleri

- 18.01.2023 18 Oca 17:18 Yenilenen Hyundai KONA'nın teknik detayları açıklandı
Hyundai Motor Company, yılın ilk yarısında piyasaya sunacağı KONA modelinin teknik özelliklerini ve detaylarını paylaştı.
- 18.01.2023 18 Oca 15:18 Aston Martin'den Super GT modeline görkemli veda: DBS 770 Ultimate
Aston Martin’in tarihinde önemli bir yere sahip DBS modellerinde sona yaklaşılırken, İngiliz üretici şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü seri üretim versiyon ile DBS ismine veda ediyor.
- 17.01.2023 17 Oca 11:18 2023 Dakar Rallisi'ne Toyota damgası
Toyota Gazoo Racing, 2023 Dakar Rallisi’nde üç aracıyla birden başarı elde ederken, Nasser Al-Attiyah ve co-pilotu Mathieu Baumel ile üst üste ikinci kez Dakar Rallisi’ni kazandı.
- 17.01.2023 17 Oca 11:18 Yamaha Motor Türkiye'de üst düzey atama
Yamaha Motor Türkiye’de 2016 yılından bu yana farklı departmanlarda görev aldıktan sonra Temmuz 2021’de Ülke Direktörü olan Hakan Kaya, 2023 yılı Ocak ayı itibari ile Genel Müdür olarak görevini sürdürmeye başladı.
- 16.01.2023 16 Oca 11:18 Sürüş İzlenimi: Mercedes-Benz CLS 300d 4MATIC AMG
Mercedes-Benz ailesinin makyajlanan coupe formlu sedan modeli CLS’yi yakından inceledik.
- 15.01.2023 15 Oca 13:18 Türkiye Otomotiv Sanayi 2022'yi artışla kapattı
Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2022 yılının Ocak-Aralık dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.
- 15.01.2023 15 Oca 13:18 Ferit Odman Audi e-tron'la sessizliği duymanın yolunu arıyor
Audi’nin farklı yaşamanın bir yolunu arayan ve farklı hayat tarzları olan isimlerin hikayelerini paylaştığı video serisi ‘Bir Yolunu Bul’un son konuğu caz bateristi ve besteci Ferit Odman oldu.
- 14.01.2023 14 Oca 19:18 Karsan'dan İtalya'ya ilk e-ATAK teslimatı!
İtalya ile imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında Karsan, Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 adetlik e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim etti.
- 14.01.2023 14 Oca 13:17 Avrupa'da Yılın Otomobili Jeep Avenger seçildi
Jeep markasının ilk elektrikli modeli Avenger, Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne layık görüldü.
- 14.01.2023 14 Oca 13:17 Lexus'dan Tokyo'ya konsept çıkarması
Lexus, Tokyo Auto Salon 2023 fuarına farklı yaşam tarzlarına hitap eden yeni konseptleriyle yer aldı.
- 14.01.2023 14 Oca 13:17 Toyota Tokyo'da yeni model ve konseptleriyle öne çıktı
Toyota, Tokyo Auto Salon 2023 fuarında otomobil tutkunlarına heyecan verecek model ve konseptleriyle dikkat çekti.
- 14.01.2023 14 Oca 13:17 Cupra Türkiye ve Avrupa'da en hızlı büyüyen marka oldu
Cupra, 2022’de satışlarını yüzde 93 oranında artırarak Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markası oldu.
- 14.01.2023 14 Oca 13:17 Bursa'dan İtalya'ya ilk elektrikli otobüs teslimatı
Avrupa'da sürdürülebilir toplu taşımanın öncü şirketlerinden biri olan Bursalı otomotiv firması, hedef pazarlarından İtalya'daki gücünü artırmaya devam ediyor.
- 14.01.2023 14 Oca 13:17 RS Servis mini onarımda sektör lideri oldu!
RS Servis, Anadolu Sigorta ile yaptığı Mini Onarım iş birliğiyle sektörün pazar lideri unvanını elde etmiş oldu.
- 14.01.2023 14 Oca 11:17 Ford üst üste 8. kez Avrupa Ticari Araç Satış Lideri oldu
Ford, ticari araç üssü Ford Otosan’ın ürettiği araçların etkisiyle 2022’de Avrupa’nın ticari araç satış lideri oldu.
- 14.01.2023 14 Oca 11:17 Chery pil üretimi için CATL ile anlaştı
Chery, dünyanın en büyük bataryası üreticilerinden CATL ile çok yönlü bir iş birliği için anlaşma imzaladı.
- 14.01.2023 14 Oca 11:17 Honda ve LG Energy Solution'dan yeni üretim tesisi yatırımı
Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı EV modelinin üretimi için iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor.
- 13.01.2023 13 Oca 11:17 Suzuki'den elektrikli araç konsepti: eVX
Suzuki’nin ilk tamamen elektrikli seri üretim aracına ışık tutan konsept eVX, Hindistan’daki Auto Expo 2023’te tanıtıldı.
- 10.01.2023 10 Oca 19:17 Citroen C4 X ve e-C4 X aynı anda Türkiye yollarında!
Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli e-C4 X model ailesi, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.
- 10.01.2023 10 Oca 17:17 Borusan Otomotiv Grubu Yeşil Finansman Kredisi Aldı
Borusan Otomotiv Grubu, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilite vizyonu doğrultusunda ikinci kez Yeşil Finansman (Green Loan) kredisi temin etti.
- 09.01.2023 09 Oca 17:17 Rolls-Royce Motor Cars'dan satış rekoru
Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars bugün yaptığı açıklamada 2022 yılında en yüksek yıllık satış rakamlarına ulaştığını duyurdu.
- 08.01.2023 08 Oca 19:17 Stellantis ve Archer elektrikli uçak için anlaştı
Stellantis ve Archer Aviation Inc.
- 08.01.2023 08 Oca 13:17 Peugeot geleceği yeni baştan yorumladı: Inception
Peugeot, otomobilin geleceğine ilişkin vizyonunu ortaya koyduğu Inception konseptinin örtüsünü CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda kaldırdı.
- 08.01.2023 08 Oca 13:17 Opel'den 2023 için elektrikli model atağı!
Opel, 2023 yılında elektrikli modelleri ile öne çıkmaya hazırlanıyor.
- 08.01.2023 08 Oca 13:17 Borusan Otomotiv'e üç ödül birden!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde Borusan Otomotiv Grubu üç kategoride ödül kazandı.
- 08.01.2023 08 Oca 13:17 Karsan e-JEST'ler Kuzey Amerika'da!
Kuzey Amerika pazarında sağlam bir yer edinme hedefine doğru hızla ilerleyen Karsan, bu kapsamda ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.
- 08.01.2023 08 Oca 13:17 BMW'den renk değiştiren konsept: i Vision Dee
Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)’nda BMW i Vision Dee konseptini tanıttı.
- 08.01.2023 08 Oca 13:17 Stellantis ve Archer elektrikli uçak için ortaklıklarını genişletiyor
Stellantis ve Archer Aviation, Archer'ın "amiral gemisi" elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı Midnight'ı üretmek için güçlerini birleştirerek ortaklıklarını genişletme konusunda anlaştıklarını açıkladı.
- 07.01.2023 07 Oca 03:17 Chery Türkiye Quick Finans ile anlaştı
Türkiye’deki faaliyetlerine dair detayları, kapsamlı bir basın lansmanıyla açıklayan Çinli global otomotiv markası Chery, otomotiv finansmanı konusunda Quick Finans ile önemli bir iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.
- 07.01.2023 07 Oca 03:17 Goodyear CES'te yeni prototip lastiğini tanıttı
The Goodyear Tire & Rubber Company CES 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda, yüzde 90 sürdürülebilir malzemeden ürettiği prototip lastiğini tanıttı.
- 07.01.2023 07 Oca 03:17 Togg CES'te sahne aldı
Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi.
- 06.01.2023 06 Oca 23:17 Stellantis otonom sürüş yolculuğunda hızlanıyor
Stellantis, otonom sürüş yolculuğunu hızlandırmak üzere aiMotive’in satın almasını tamamladı.
- 06.01.2023 06 Oca 19:17 ODMD 2023 yılı beklentilerini paylaştı
ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünün 2022 yılı performansını değerlendirirken, 2023 yılı beklentilerini paylaştı.
- 06.01.2023 06 Oca 17:17 Toyota hafif ticarileride 2022'de rekora koştu
Toyota Türkiye, 2022 yılını yeni rekorlarla tamamlarken, şirket hafif ticari araçlarıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
- 06.01.2023 06 Oca 17:17 Castrol'ün büyüme rekoru Türkiye'den geldi
Motor yağı üreticisi Castrol, Türkiye’de dikkat çekici bir büyümeye imza attı.
- 06.01.2023 06 Oca 17:17 2022 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Renault oldu
Renault, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ODMD Gladyatörleri Ödülleri’nde Satış kategorisinde ödüle layık görüldü.
- 06.01.2023 06 Oca 17:17 Dacia'ya iki ödül birden!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından düzenlenen 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nin verildiği törende Dacia iki ayrı ödülün sahibi oldu.
- 06.01.2023 06 Oca 17:17 Fiat liderliğini yine korudu
Fiat, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini dördüncü yılına taşıdı ve toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.
- 06.01.2023 06 Oca 15:17 Elektrikli araç tercihinde ilk kriter maliyet
Deloitte’un otomotiv sektörüne yön veren tüketici eğilimleriyle ilgili araştırmasına göre elektrikli araçların düşük yakıt maliyetleri, dünyadaki gibi Türkiye’de de kullanıcıların tercihlerini belirliyor.
- 05.01.2023 05 Oca 11:16 ODMD Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on üçüncüsü gerçekleşti.
- 05.01.2023 05 Oca 11:16 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2022 rakamları açıklandı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artarak 783.
- 04.01.2023 04 Oca 19:17 Volkswagen ID.7 CES'te sahne alıyor
Volkswagen’in ID.
- 03.01.2023 03 Oca 17:16 Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin geleceği Türkiye'de şekilleniyor
Faaliyetlerine başladığı günden bu yana birçok önemli projeye imza atan Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi, yaptığı çalışmalarla otobüs dünyasında yenilikçi fikirlerin hayat bulmasını sağlıyor.
- 03.01.2023 03 Oca 17:16 İkinci el otomobil pazarı aralık ayında hareketlendi
2022 yılında ikinci el otomotiv sektörü, hem tüm dünyadaki enflasyondan dolayı hem de sıfır araç tedariğinde yaşanan problemler nedeniyle hareketli bir yıl geçirdi.
- 03.01.2023 03 Oca 17:16 Hyundai KONA kabuk değiştirdi
Hyundai Motor Company, B-SUV modeli KONA’nın yeni neslini tanıtan ilk görselleri yayınladı.
- 03.01.2023 03 Oca 17:16 Toyota GAZOO Racing Dakar'da zafere odaklandı
Toyota GAZOO Racing (TGR) Dakar Takımı, dünyanın en zorlu rally-raid yarışı Dakar’a odaklandı.
- 03.01.2023 03 Oca 17:16 Mobil Oil Türk ile WEConnect International'dan kadın girişimcilere destek!
Mobil Oil Türk A.
- 03.01.2023 03 Oca 15:16 Drift efsanesi Ken Block yaşamını yitirdi
Ralli ve drift parkurlarının efsane ismi Ken Block geçirdiği kar motoru kazasında hayatını kaybetti.
- 03.01.2023 03 Oca 13:16 BOM Akademi'nin Kar ve Buz etkinliği için geri sayım başladı!
BOM Akademi, adrenalin tutkunlarına sekizinci kez Kar ve Buz sürüş deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.
- 30.12.2022 30 Ara 05:16 Audi Dakar Rallisi'nde podyum hedefliyor
Audi, yılbaşı gecesi start alacak Dakar Rallisi’nde podyum hedefliyor.
- 29.12.2022 29 Ara 23:17 Ford Sürüş Akademisi Türkiye'de 5. kez gerçekleşti
Ford’un genç sürücüleri güvenli sürüş konusunda bilinçlendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana yürüttüğü global sosyal sorumluluk projesi Ford Sürüş Akademisi (Driving Skills For Life) bu yıl Türkiye’de 5’inci kez gerçekleşti.
- 29.12.2022 29 Ara 15:16 Ford Otosan'ın elektrifikasyon yolculuğuna finansman desteği!
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford Otosan’ın tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) araçlar da dahil olmak üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına destek için 200 milyon Avro’luk ek kredi sağlayacak.
- 29.12.2022 29 Ara 05:16 Yeni EQB'nin reklam yüzü Zehra Güneş oldu!
Mercedes-Benz, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli EQB’yi, elektrikli marka yüzü başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş ile tanıttı.
- 24.12.2022 24 Ara 17:16 Yeni Opel Astra elektrikleniyor!
Avrupa’da 2028 itibarıyla tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunun seri üretimine başlıyor.
- 24.12.2022 24 Ara 13:16 Peugeot Inception Concept vizyonunu CES 2023'te açıklayacak
Peugeot, 5 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda gelecek vizyonu olan Inception Concept’in dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
- 24.12.2022 24 Ara 13:16 Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 Yaşında!
Bursa, Umurbey Mahallesi’nde yer alan ve Tofaş tarafından, içerisindeki tarihi yapılar restore edilerek hayata geçirilen Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 yaşına bastı.
- 24.12.2022 24 Ara 13:16 Skoda Octavia'ya Euro NCAP'ten tam not
Skoda Octavia, 2022 yılı için gerçekleştirilen daha kapsamlı Euro NCAP çarpışma testlerinden yine 5 yıldız almayı başardı.
- 24.12.2022 24 Ara 13:16 Toyota 5. jenerasyon hibrit teknolojisine geçiyor
Toyota, daha yüksek performans ve daha yüksek yakıt verimliliği sunan son jenerasyon hibrit sistemini Avrupa tesislerinde üretmek için hazırlıklar yapıyor.
- 23.12.2022 23 Ara 17:16 Peugeot yeni marka manifestosunu filmle tanıttı
Peugeot, yeni amiral gemisi 408’in yer aldığı reklam filminde yeni marka manifestosu The Language of Attraction’ı tanıttı.
- 23.12.2022 23 Ara 15:16 2Plan'dan ikinci el satışa terminal konsepti!
İkinci el otomotiv sektöründe Türkiye genelinde Bayi Ağı Yönetimi yapan 2plan, hizmet zincirine bir halka daha ekleyerek Terminal konseptini hayata geçiriyor.
- 22.12.2022 22 Ara 21:16 Bentley İstanbul 15. yaşını Bentayga Extended Wheelbase ile kutluyor
Bentley Motors’un, Bentley İstanbul adıyla Doğuş Otomotiv bünyesinden temsil edilmeye başlanmasının 15.
- 22.12.2022 22 Ara 21:16 Dacia Jogger'a hibrit dopingi
Dacia’nın tarihindeki ilk hibrit motora sahip olan Jogger Hibrit 140, Türkiye’de Nisan ayında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.
- 22.12.2022 22 Ara 13:16 R25 Kadınlar Kupası'nda ödüller sahibini buldu
Kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası’nda sezonun en başarılı isimleri ödüllerine kavuştu.
- 18.12.2022 18 Ara 15:16 Skywell Türkiye 15 ülkeyi yönetecek!
Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, başarılı grafiğiyle Skywell’in yer aldığı 15 ülkenin distribütörlüğü ve yönetimininin Türkiye’ye verilmesini sağladı.
- 18.12.2022 18 Ara 15:16 Lexus'dan yeni nesil klima teknolojisi: nanoe X
Havayı temizleyerek, sağlıklı bir atmosfer sunulmasını sağlayan yeni nesil nanoe X klima teknolojisi Lexus’un bütün ürün gamında yerini alıyor.
- 18.12.2022 18 Ara 15:16 Citroen Asterix ile buluşuyor!
Fransız otomobil üreticisi Citroen, 24 Şubat’ta Türkiye’de de vizyona girecek Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filmi için daha önce eşi görülmemiş bir ortaklığa imza attı.
- 18.12.2022 18 Ara 15:16 Renault Austral'e bir ödül de Autobest'ten!
Renault Austral, Autobest jürisi tarafından 2023 Avrupa’nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2023) seçildi.
- 18.12.2022 18 Ara 15:16 Hyundai IONIQ modellerine Autobest'ten 3 ödül birden!
Bu hafta içinde Japonya ve Amerika’da ödüller alan Hyundai IONIQ markası, şimdi de Autobest tarafından 3 farklı ödüle layık görüldü.
- 18.12.2022 18 Ara 15:16 Peugeot e-208 gelmeden menzil artırdı
2022’de Fransa’nın tüm segmentlerinde, Avrupa’daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan Peugeot e-208 yine menzil yükseltti.
- 18.12.2022 18 Ara 13:16 Delphi Technologies'den yeni şanzıman yağları
BorgWarner’in çatısı altında bulunan Delphi Technologies, şanzıman yağı ürünlerini D markasıyla tanıtırken, ürün ailesine 4 yeni şanzıman yağı katıldı.
- 18.12.2022 18 Ara 13:16 Karsan 2023'te İtalya'da elektrikli midibüs liderliğini hedefliyor!
Karsan, elektrikli toplu taşıma dönüşümünde Avrupa’nın en önemli ülkelerinden olan İtalya’da varlığını güçlendirmeye devam ediyor.
- 18.12.2022 18 Ara 13:16 TAYSAD 8. Bakım Konferansı'nda Enerji konusu tartışıldı!
Türkiye’de 490’ı aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 8.
- 18.12.2022 18 Ara 13:16 Avrupa Otomobil Pazarı Kasım ayında toparlanmaya başladı
AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Kasım ayında yüzde 17,4 artış yaşandı.
- 18.12.2022 18 Ara 13:16 Chery Tiggo 7 Pro Türkiye yolunda!
Dünyanın farklı coğrafyalarında aldığı ödüller ve “En Çok Satan SUV” gibi unvanları kazanmaya devam eden Chery, Tiggo 7 Pro modelini Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.
- 13.12.2022 13 Ara 13:16 Yenilenen BMW 7 Serisi ön rezervasyonları Ocak ayında başlayacak
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin amiral gemisi modeli 7 Serisi Sedan, tamamen elektrikli ve mild hybrid-dizel versiyonlarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini almaya hazırlanıyor.
- 13.12.2022 13 Ara 03:16 Ocak-Kasım döneminde üretim ve ihracat arttı
Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), Ocak-Kasım dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.
- 13.12.2022 13 Ara 01:16 Ford Tourneo Connect yenilendi
Ford’un yenilenen Tourneo modeli, yeni özellikleri ve tasarım çizgisiyle tanıtıldı.
- 13.12.2022 13 Ara 01:16 Honda Türkiye'nin motosiklet satışı 500 bin adede ulaştı!
Pazar liderliğini 7 yıldır koruyan Honda, Türkiye’deki 500 bininci motosiklet satışıyla yeni bir başarıya imza attı.
- 13.12.2022 13 Ara 01:16 Hyundai IONIQ 5'e bir günde iki ödül birden!
Hyundai’nin tamamen elektrikli SUV’si IONIQ 5, Japonya’da Yılın Otomobili (JCOTY) yarışmasında “2022-2023 Yılın İthal Otomobili” ödülünü kazandı.
- 13.12.2022 13 Ara 01:16 Bathonea Antik Kenti Mercedes-Benz Türk'ün desteği ile gün yüzüne çıkıyor
Bathonea Antik Kenti kazı çalışmalarının destekçisi olarak yürüttüğü sosyal fayda programlarına bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, İstanbul’un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rol üstleniyor.
- 11.12.2022 11 Ara 11:16 BMW X7 için ön siparişler açıldı
Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin SAV gövdeli ürün gamındaki amiral gemisi Yeni BMW X7 xDrive40d için ön siparişler alınmaya başlandı.
- 11.12.2022 11 Ara 01:16 Elektrikli Opel Corsa Türkiye yollarında!
Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan Opel, şimdi de elektrikli Corsa modelini satışa sundu.
- 10.12.2022 10 Ara 19:16 Peugeot 2023'te elektrikleniyor!
Peugeot, 2023’te sunacağı yeni modellerle 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli modeller sunma hedefine bir adım daha yaklaşırken, Avrupa’nın en kapsamlı e-seçim çözümünü sağlamayı hedefliyor.
- 10.12.2022 10 Ara 19:16 Citroen C4X Ocak'ta Türkiye'de!
Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4X, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.
- 10.12.2022 10 Ara 19:16 Elektrikli Opel Corsa-e Türkiye'de! İşte fiyatı
Mokka-e modelinin ardından Opel, elektrikli Corsa ile karşımıza çıktı. İşte Türkiye'de satılan elektrikli Opel Corsa-e fiyatı ve özellikleri!
- 10.12.2022 10 Ara 17:16 Yenilenen DS 7 satışa sunuldu
DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 Crossback, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye yollarıyla 1 milyon 618 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla buluşuyor.
- 10.12.2022 10 Ara 17:16 MG ailesi Türkiye'de büyümeye devam ediyor
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG, Deneyim Noktaları’nın sayısını artırmayı hedefliyor.
- 10.12.2022 10 Ara 17:16 Audi Formula 1'e sanal dünya ile başladı
Audi’nin 2026’nın başlarında Formula 1’deki mücadelesi beklenirken, marka şimdiden resmi EA SPORTS F1’in bir parçası Codemasters’ın F1 22 yarış oyununda yerini aldı.
- 10.12.2022 10 Ara 17:16 ID. Buzz ve Yeni Amarok'a Euro NCAP'ten tam not
Avrupa’nın bağımsız test organizasyonu Euro NCAP’in açıkladığı yılın son test sonuçlarında, Volkswagen Ticari Araç’ın ID.
- 10.12.2022 10 Ara 17:16 Mercedes-Benz Türk'ten Kuzey Amerika'ya otobüs ihracatı
Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda inşa ettiği yeni üretim tesisi ile Kuzey Amerika’ya da otobüs ihracatına başladı.
- 10.12.2022 10 Ara 17:16 Chery OMODA 5'e Euro NCAP'ten 5 yıldız!
Chery, OMODA 5 ile zorlu Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başardı.
- 08.12.2022 08 Ara 03:16 Maserati'den özel seri: FTributo
Maserati’nin sportif DNA’sı, Ghibli ve Levante modelleri ile sunulan FTributo özel versiyonuyla hayat bulmaya devam ediyor.
- 08.12.2022 08 Ara 03:16 Maranello'dan sanal dünyaya: Ferrari Vision Gran Turismo
Ferrari, tamamen sanal motor sporları dünyası için yaratılan Maranello’nun ilk konsept otomobili Vision Gran Turismo’yu tanıttı.
- 08.12.2022 08 Ara 03:16 Togg İGA İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk kez Ocak ayında ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı’nı, İGA İstanbul Havalimanı’nda sergilemeye başladı.
- 08.12.2022 08 Ara 03:16 Mobil Oil Türk ile WEConnect International'dan kadın girişimcilere destek!
Mobil Oil Türk A.
- 08.12.2022 08 Ara 03:16 Toyota'ya Görme Engelli Dostu ünvanı
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.
- 08.12.2022 08 Ara 01:16 Porsche 911'e Dakar dokunuşu
Porsche, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda 911 Dakar modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
- 08.12.2022 08 Ara 01:16 Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe tanıtıldı
Corsa-e’den Movano-e’ye uzanan kapsamlı elektrikli model yelpazesindeki performans modellerini ayrı bir alt marka olarak “Grand Sport elektrik” (Gse) altında toplayan Opel, Astra GSe ve Astra Tourer GSe modellerini tanıttı.
- 08.12.2022 08 Ara 01:16 Hyundai ve Giugiaro Pony Coupe için buluştu
Hyundai, 1974 yılında Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan etkileyici Pony Coupe konseptini yeniden inşa etmek için İtalyan tasarım firması GFG Style ile bir iş birliği yaptı.
- 07.12.2022 07 Ara 17:16 Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de!
Alman otomobil üreticisi Opel için birçok ilki temsil eden Mokka’nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, 909 bin 900 TL’cden başlayan fiyat etiketiyle Aralık 2022 itibarıyla ülkemiz yollarına çıktı.