Son Dakika Otomobil Haberleri

17:18 Yenilenen Hyundai KONA'nın teknik detayları açıklandı Hyundai Motor Company, yılın ilk yarısında piyasaya sunacağı KONA modelinin teknik özelliklerini ve detaylarını paylaştı.

15:18 Aston Martin'den Super GT modeline görkemli veda: DBS 770 Ultimate Aston Martin’in tarihinde önemli bir yere sahip DBS modellerinde sona yaklaşılırken, İngiliz üretici şu ana kadar geliştirilmiş en güçlü seri üretim versiyon ile DBS ismine veda ediyor.

11:18 2023 Dakar Rallisi'ne Toyota damgası Toyota Gazoo Racing, 2023 Dakar Rallisi’nde üç aracıyla birden başarı elde ederken, Nasser Al-Attiyah ve co-pilotu Mathieu Baumel ile üst üste ikinci kez Dakar Rallisi’ni kazandı.

11:18 Yamaha Motor Türkiye'de üst düzey atama Yamaha Motor Türkiye’de 2016 yılından bu yana farklı departmanlarda görev aldıktan sonra Temmuz 2021’de Ülke Direktörü olan Hakan Kaya, 2023 yılı Ocak ayı itibari ile Genel Müdür olarak görevini sürdürmeye başladı.

13:18 Türkiye Otomotiv Sanayi 2022'yi artışla kapattı Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2022 yılının Ocak-Aralık dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

13:18 Ferit Odman Audi e-tron'la sessizliği duymanın yolunu arıyor Audi’nin farklı yaşamanın bir yolunu arayan ve farklı hayat tarzları olan isimlerin hikayelerini paylaştığı video serisi ‘Bir Yolunu Bul’un son konuğu caz bateristi ve besteci Ferit Odman oldu.

19:18 Karsan'dan İtalya'ya ilk e-ATAK teslimatı! İtalya ile imzalanan Consip çerçeve sözleşmesi kapsamında Karsan, Sicilya adasında bulunan Catania’dan aldığı 18 adetlik e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim etti.

13:17 Avrupa'da Yılın Otomobili Jeep Avenger seçildi Jeep markasının ilk elektrikli modeli Avenger, Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne layık görüldü.

13:17 Lexus'dan Tokyo'ya konsept çıkarması Lexus, Tokyo Auto Salon 2023 fuarına farklı yaşam tarzlarına hitap eden yeni konseptleriyle yer aldı.

13:17 Toyota Tokyo'da yeni model ve konseptleriyle öne çıktı Toyota, Tokyo Auto Salon 2023 fuarında otomobil tutkunlarına heyecan verecek model ve konseptleriyle dikkat çekti.

13:17 Bursa'dan İtalya'ya ilk elektrikli otobüs teslimatı Avrupa'da sürdürülebilir toplu taşımanın öncü şirketlerinden biri olan Bursalı otomotiv firması, hedef pazarlarından İtalya'daki gücünü artırmaya devam ediyor.

13:17 RS Servis mini onarımda sektör lideri oldu! RS Servis, Anadolu Sigorta ile yaptığı Mini Onarım iş birliğiyle sektörün pazar lideri unvanını elde etmiş oldu.

11:17 Chery pil üretimi için CATL ile anlaştı Chery, dünyanın en büyük bataryası üreticilerinden CATL ile çok yönlü bir iş birliği için anlaşma imzaladı.

11:17 Honda ve LG Energy Solution'dan yeni üretim tesisi yatırımı Honda, 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı 30 farklı EV modelinin üretimi için iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor.

11:17 Suzuki'den elektrikli araç konsepti: eVX Suzuki’nin ilk tamamen elektrikli seri üretim aracına ışık tutan konsept eVX, Hindistan’daki Auto Expo 2023’te tanıtıldı.

19:17 Citroen C4 X ve e-C4 X aynı anda Türkiye yollarında! Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli e-C4 X model ailesi, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

17:17 Borusan Otomotiv Grubu Yeşil Finansman Kredisi Aldı Borusan Otomotiv Grubu, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilite vizyonu doğrultusunda ikinci kez Yeşil Finansman (Green Loan) kredisi temin etti.

17:17 Rolls-Royce Motor Cars'dan satış rekoru Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Motor Cars bugün yaptığı açıklamada 2022 yılında en yüksek yıllık satış rakamlarına ulaştığını duyurdu.

13:17 Peugeot geleceği yeni baştan yorumladı: Inception Peugeot, otomobilin geleceğine ilişkin vizyonunu ortaya koyduğu Inception konseptinin örtüsünü CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda kaldırdı.

13:17 Borusan Otomotiv'e üç ödül birden! Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri’nde Borusan Otomotiv Grubu üç kategoride ödül kazandı.

13:17 Karsan e-JEST'ler Kuzey Amerika'da! Kuzey Amerika pazarında sağlam bir yer edinme hedefine doğru hızla ilerleyen Karsan, bu kapsamda ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

13:17 BMW'den renk değiştiren konsept: i Vision Dee Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı (CES)’nda BMW i Vision Dee konseptini tanıttı.

13:17 Stellantis ve Archer elektrikli uçak için ortaklıklarını genişletiyor Stellantis ve Archer Aviation, Archer'ın "amiral gemisi" elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı Midnight'ı üretmek için güçlerini birleştirerek ortaklıklarını genişletme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

03:17 Chery Türkiye Quick Finans ile anlaştı Türkiye’deki faaliyetlerine dair detayları, kapsamlı bir basın lansmanıyla açıklayan Çinli global otomotiv markası Chery, otomotiv finansmanı konusunda Quick Finans ile önemli bir iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.

03:17 Goodyear CES'te yeni prototip lastiğini tanıttı The Goodyear Tire & Rubber Company CES 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda, yüzde 90 sürdürülebilir malzemeden ürettiği prototip lastiğini tanıttı.

03:17 Togg CES'te sahne aldı Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te yarından sonrasının mobilitesine ilişkin vizyonunu sergiledi.

23:17 Stellantis otonom sürüş yolculuğunda hızlanıyor Stellantis, otonom sürüş yolculuğunu hızlandırmak üzere aiMotive’in satın almasını tamamladı.

19:17 ODMD 2023 yılı beklentilerini paylaştı ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektörünün 2022 yılı performansını değerlendirirken, 2023 yılı beklentilerini paylaştı.

17:17 Toyota hafif ticarileride 2022'de rekora koştu Toyota Türkiye, 2022 yılını yeni rekorlarla tamamlarken, şirket hafif ticari araçlarıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

17:17 Castrol'ün büyüme rekoru Türkiye'den geldi Motor yağı üreticisi Castrol, Türkiye’de dikkat çekici bir büyümeye imza attı.

17:17 2022 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Renault oldu Renault, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ODMD Gladyatörleri Ödülleri’nde Satış kategorisinde ödüle layık görüldü.

17:17 Dacia'ya iki ödül birden! Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından düzenlenen 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nin verildiği törende Dacia iki ayrı ödülün sahibi oldu.

17:17 Fiat liderliğini yine korudu Fiat, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini dördüncü yılına taşıdı ve toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.

15:17 Elektrikli araç tercihinde ilk kriter maliyet Deloitte’un otomotiv sektörüne yön veren tüketici eğilimleriyle ilgili araştırmasına göre elektrikli araçların düşük yakıt maliyetleri, dünyadaki gibi Türkiye’de de kullanıcıların tercihlerini belirliyor.

11:16 ODMD Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on üçüncüsü gerçekleşti.

11:16 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2022 rakamları açıklandı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artarak 783.

17:16 Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin geleceği Türkiye'de şekilleniyor Faaliyetlerine başladığı günden bu yana birçok önemli projeye imza atan Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi, yaptığı çalışmalarla otobüs dünyasında yenilikçi fikirlerin hayat bulmasını sağlıyor.

17:16 İkinci el otomobil pazarı aralık ayında hareketlendi 2022 yılında ikinci el otomotiv sektörü, hem tüm dünyadaki enflasyondan dolayı hem de sıfır araç tedariğinde yaşanan problemler nedeniyle hareketli bir yıl geçirdi.

17:16 Hyundai KONA kabuk değiştirdi Hyundai Motor Company, B-SUV modeli KONA’nın yeni neslini tanıtan ilk görselleri yayınladı.

17:16 Toyota GAZOO Racing Dakar'da zafere odaklandı Toyota GAZOO Racing (TGR) Dakar Takımı, dünyanın en zorlu rally-raid yarışı Dakar’a odaklandı.

15:16 Drift efsanesi Ken Block yaşamını yitirdi Ralli ve drift parkurlarının efsane ismi Ken Block geçirdiği kar motoru kazasında hayatını kaybetti.

23:17 Ford Sürüş Akademisi Türkiye'de 5. kez gerçekleşti Ford’un genç sürücüleri güvenli sürüş konusunda bilinçlendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana yürüttüğü global sosyal sorumluluk projesi Ford Sürüş Akademisi (Driving Skills For Life) bu yıl Türkiye’de 5’inci kez gerçekleşti.

15:16 Ford Otosan'ın elektrifikasyon yolculuğuna finansman desteği! Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford Otosan’ın tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) araçlar da dahil olmak üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına destek için 200 milyon Avro’luk ek kredi sağlayacak.

05:16 Yeni EQB'nin reklam yüzü Zehra Güneş oldu! Mercedes-Benz, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli EQB’yi, elektrikli marka yüzü başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş ile tanıttı.

17:16 Yeni Opel Astra elektrikleniyor! Avrupa’da 2028 itibarıyla tamamen elektrikli bir marka olmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye devam eden Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunun seri üretimine başlıyor.

13:16 Peugeot Inception Concept vizyonunu CES 2023'te açıklayacak Peugeot, 5 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda gelecek vizyonu olan Inception Concept’in dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

13:16 Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 Yaşında! Bursa, Umurbey Mahallesi’nde yer alan ve Tofaş tarafından, içerisindeki tarihi yapılar restore edilerek hayata geçirilen Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 yaşına bastı.

13:16 Skoda Octavia'ya Euro NCAP'ten tam not Skoda Octavia, 2022 yılı için gerçekleştirilen daha kapsamlı Euro NCAP çarpışma testlerinden yine 5 yıldız almayı başardı.

13:16 Toyota 5. jenerasyon hibrit teknolojisine geçiyor Toyota, daha yüksek performans ve daha yüksek yakıt verimliliği sunan son jenerasyon hibrit sistemini Avrupa tesislerinde üretmek için hazırlıklar yapıyor.

17:16 Peugeot yeni marka manifestosunu filmle tanıttı Peugeot, yeni amiral gemisi 408’in yer aldığı reklam filminde yeni marka manifestosu The Language of Attraction’ı tanıttı.

15:16 2Plan'dan ikinci el satışa terminal konsepti! İkinci el otomotiv sektöründe Türkiye genelinde Bayi Ağı Yönetimi yapan 2plan, hizmet zincirine bir halka daha ekleyerek Terminal konseptini hayata geçiriyor.

21:16 Dacia Jogger'a hibrit dopingi Dacia’nın tarihindeki ilk hibrit motora sahip olan Jogger Hibrit 140, Türkiye’de Nisan ayında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

13:16 R25 Kadınlar Kupası'nda ödüller sahibini buldu Kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası’nda sezonun en başarılı isimleri ödüllerine kavuştu.

15:16 Skywell Türkiye 15 ülkeyi yönetecek! Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, başarılı grafiğiyle Skywell’in yer aldığı 15 ülkenin distribütörlüğü ve yönetimininin Türkiye’ye verilmesini sağladı.

15:16 Lexus'dan yeni nesil klima teknolojisi: nanoe X Havayı temizleyerek, sağlıklı bir atmosfer sunulmasını sağlayan yeni nesil nanoe X klima teknolojisi Lexus’un bütün ürün gamında yerini alıyor.

15:16 Citroen Asterix ile buluşuyor! Fransız otomobil üreticisi Citroen, 24 Şubat’ta Türkiye’de de vizyona girecek Asterix & Obelix: The Middle Kingdom filmi için daha önce eşi görülmemiş bir ortaklığa imza attı.

15:16 Renault Austral'e bir ödül de Autobest'ten! Renault Austral, Autobest jürisi tarafından 2023 Avrupa’nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2023) seçildi.

15:16 Hyundai IONIQ modellerine Autobest'ten 3 ödül birden! Bu hafta içinde Japonya ve Amerika’da ödüller alan Hyundai IONIQ markası, şimdi de Autobest tarafından 3 farklı ödüle layık görüldü.

15:16 Peugeot e-208 gelmeden menzil artırdı 2022’de Fransa’nın tüm segmentlerinde, Avrupa’daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan Peugeot e-208 yine menzil yükseltti.

13:16 Delphi Technologies'den yeni şanzıman yağları BorgWarner’in çatısı altında bulunan Delphi Technologies, şanzıman yağı ürünlerini D markasıyla tanıtırken, ürün ailesine 4 yeni şanzıman yağı katıldı.

13:16 Karsan 2023'te İtalya'da elektrikli midibüs liderliğini hedefliyor! Karsan, elektrikli toplu taşıma dönüşümünde Avrupa’nın en önemli ülkelerinden olan İtalya’da varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

13:16 TAYSAD 8. Bakım Konferansı'nda Enerji konusu tartışıldı! Türkiye’de 490’ı aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 8.

13:16 Avrupa Otomobil Pazarı Kasım ayında toparlanmaya başladı AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2022 Kasım ayında yüzde 17,4 artış yaşandı.

13:16 Chery Tiggo 7 Pro Türkiye yolunda! Dünyanın farklı coğrafyalarında aldığı ödüller ve “En Çok Satan SUV” gibi unvanları kazanmaya devam eden Chery, Tiggo 7 Pro modelini Türkiye pazarında satışa sunmaya hazırlanıyor.

13:16 Yenilenen BMW 7 Serisi ön rezervasyonları Ocak ayında başlayacak Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin amiral gemisi modeli 7 Serisi Sedan, tamamen elektrikli ve mild hybrid-dizel versiyonlarıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini almaya hazırlanıyor.

03:16 Ocak-Kasım döneminde üretim ve ihracat arttı Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), Ocak-Kasım dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı.

01:16 Ford Tourneo Connect yenilendi Ford’un yenilenen Tourneo modeli, yeni özellikleri ve tasarım çizgisiyle tanıtıldı.

01:16 Honda Türkiye'nin motosiklet satışı 500 bin adede ulaştı! Pazar liderliğini 7 yıldır koruyan Honda, Türkiye’deki 500 bininci motosiklet satışıyla yeni bir başarıya imza attı.

01:16 Bathonea Antik Kenti Mercedes-Benz Türk'ün desteği ile gün yüzüne çıkıyor Bathonea Antik Kenti kazı çalışmalarının destekçisi olarak yürüttüğü sosyal fayda programlarına bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, İstanbul’un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rol üstleniyor.

11:16 BMW X7 için ön siparişler açıldı Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilcisi olduğu BMW’nin SAV gövdeli ürün gamındaki amiral gemisi Yeni BMW X7 xDrive40d için ön siparişler alınmaya başlandı.

01:16 Elektrikli Opel Corsa Türkiye yollarında! Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan Opel, şimdi de elektrikli Corsa modelini satışa sundu.

19:16 Peugeot 2023'te elektrikleniyor! Peugeot, 2023’te sunacağı yeni modellerle 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli modeller sunma hedefine bir adım daha yaklaşırken, Avrupa’nın en kapsamlı e-seçim çözümünü sağlamayı hedefliyor.

19:16 Citroen C4X Ocak'ta Türkiye'de! Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4X, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.

19:16 Elektrikli Opel Corsa-e Türkiye'de! İşte fiyatı Mokka-e modelinin ardından Opel, elektrikli Corsa ile karşımıza çıktı. İşte Türkiye'de satılan elektrikli Opel Corsa-e fiyatı ve özellikleri!

17:16 Yenilenen DS 7 satışa sunuldu DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 Crossback, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye yollarıyla 1 milyon 618 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla buluşuyor.

17:16 MG ailesi Türkiye'de büyümeye devam ediyor Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG, Deneyim Noktaları’nın sayısını artırmayı hedefliyor.

17:16 Audi Formula 1'e sanal dünya ile başladı Audi’nin 2026’nın başlarında Formula 1’deki mücadelesi beklenirken, marka şimdiden resmi EA SPORTS F1’in bir parçası Codemasters’ın F1 22 yarış oyununda yerini aldı.

17:16 Mercedes-Benz Türk'ten Kuzey Amerika'ya otobüs ihracatı Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda inşa ettiği yeni üretim tesisi ile Kuzey Amerika’ya da otobüs ihracatına başladı.

03:16 Maserati'den özel seri: FTributo Maserati’nin sportif DNA’sı, Ghibli ve Levante modelleri ile sunulan FTributo özel versiyonuyla hayat bulmaya devam ediyor.

03:16 Maranello'dan sanal dünyaya: Ferrari Vision Gran Turismo Ferrari, tamamen sanal motor sporları dünyası için yaratılan Maranello’nun ilk konsept otomobili Vision Gran Turismo’yu tanıttı.

03:16 Togg İGA İstanbul Havalimanı'nda yerini aldı Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ilk kez Ocak ayında ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de tanıttığı Konsept Akıllı Cihazı’nı, İGA İstanbul Havalimanı’nda sergilemeye başladı.

01:16 Porsche 911'e Dakar dokunuşu Porsche, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda 911 Dakar modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

01:16 Opel Astra GSe ve Astra Sports Tourer GSe tanıtıldı Corsa-e’den Movano-e’ye uzanan kapsamlı elektrikli model yelpazesindeki performans modellerini ayrı bir alt marka olarak “Grand Sport elektrik” (Gse) altında toplayan Opel, Astra GSe ve Astra Tourer GSe modellerini tanıttı.

01:16 Hyundai ve Giugiaro Pony Coupe için buluştu Hyundai, 1974 yılında Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan etkileyici Pony Coupe konseptini yeniden inşa etmek için İtalyan tasarım firması GFG Style ile bir iş birliği yaptı.