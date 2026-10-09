Bingöl'de sondaj kamyonu ile beton mikseri çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bingöl'de sondaj kamyonu ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sondaj kamyonu ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.