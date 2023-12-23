Son Dakika Diyarbakır Haberleri

11:35 Diyarbakır'da Kıraathane Cinayeti Şüphelisi Yakalandı Diyarbakır'da işlettiği kıraathanenin önünde silahla öldürülen Muzaffer Kızıl'ın cinayet şüphelisi Serhat Dondar, İzmir'in Torbalı ilçesinde kardeşinin kimliğiyle yakalandı. Suçlamaları reddeden Dondar tutuklandı.

10:27 Diyarbakır'da Kum Ocağı İnşaatında İstinat Duvarı Çöktü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kum ocağı inşaatında beton istinat duvarı çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün ise çıkarılması için çalışmalar sürüyor. İşçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü belirtildi.

02:19 Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı DİYARBAKIR'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) atan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

00:52 Diyarbakır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi, 5 kişi yaralandı Diyarbakır'da bir sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yaparken aracın kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

18:10 Diyarbakır'da kum ocağı göçüğü: 1 ölü, 1 yaralı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden kum ocağı inşaatında meydana gelen göçük sonucu 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17:35 Şehit ve gazi aileleri derneği, CHP'nin teröre karşı bildiriye imza atmamasına tepki gösterdi Şehit ve gazi aileleri derneği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) siyasi partilerin teröre karşı imzaladığı bildiriye imza atmamasına tepki gösterdi. Dernek başkanları, CHP'nin terörle mücadelede diğer partilerle ortak hareket etmeyerek kendi metnine imza attığını belirtti ve bu durumu milli bir mesele olarak değerlendirdi.

17:24 Diyarbakır'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı, 1 işçi hala göçük altında Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kum ocağı inşaatında beton istinat duvarı çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör hala göçük altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

15:15 TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır sahalarının kamulaştırılmasına karar verildi TPAO'nun Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 saha ile Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahasının kamulaştırılmasına karar verildi.

15:14 Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç yaptığı paylaşımda, askerlerin şehit edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

11:59 Diyarbakır'da 9 Bin Yıllık Artuklu Sarayı Kazıları Tamamlandı Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nda yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kazılar sonucunda saraya açılan kapının ortaya çıktığı ve kentin en eski surlarının da bulunduğu belirtildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu çalışmaların Diyarbakır turizmine ivme kazandıracağını söyledi.

11:46 Diyarbakır'da yıkımda çöken binanın yanında atlayan kişi kameraya yansıdı Diyarbakır'da depremden etkilenen ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, binanın karşısındaki iş yerinin yan kapısından atlayan bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar, toz bulutu altında kalan kişinin kaçışıyla sonuçlandı.

16:00 Diyarbakır'da STK'lar Diyarbekirspor'a destek ziyareti yaptı Diyarbakır'da 104 sivil toplum kuruluşu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, Bursa'da yaşanan saldırılar nedeniyle Yeşil-Kırmızılı kulübe destek verdi. Ziyarette STK temsilcileri, kulübe geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve saldırıları kınadı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, saldırılara rağmen kulübün sağduyulu duruşunu takdir ettiğini belirtti. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise hukuki olarak süreci takip edeceklerini söyledi. Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Serkan Genç, STK temsilcilerine teşekkür ederek, taraftarları maça davet etti.

14:23 Silvan'da kamyonet kaza yaptı: 7 yaralı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarına savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

13:54 Diyarbakır STK'larından Diyarbekirspor'a tam destek Diyarbakır'daki Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Taban Birlikleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, Bursa'da yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe tam destek verdi.

13:10 Diyarbakır'da kamyon takla attı: 2 kişi ağır yaralandı Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

12:58 Diyarbakır Silvan karayolunda kamyonet takla attı, 5 kişi yaralandı Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11:05 Diyarbakır'da kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandılar Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen bir kız çocuğunu kurtarmak isteyen Hamdin Özdemir ve kız çocuğu F.Z.Ü., bir kişinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

10:01 Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen 'Medcezir' operasyonunda, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medyada oluşturulan kadın profilleri üzerinden mağdurlarla tanışarak para aldığı ve şantaj yaptığı belirlendi. Operasyonda, haksız kazançların farklı hesaplara yatırıldığı ve elde edilen paraların ATM'lerden çekildiği ortaya çıktı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

20:08 Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı kira zammı protesto edildi Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan dükkanlara yapılan yüzde 300 ile 700 arasındaki kira zammı, esnaf tarafından protesto edildi. Esnaf, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün zam oranlarının tutarsız olduğunu belirterek, rakamların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

19:04 Bitlis'te kar nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Bitlis'te kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri, karşı şeride geçerek 2 kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19:28 Diyarbakır'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bir bina, korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar oluşturduğu binaların yıkımı devam ediyor. Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında korna eşliğinde çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

16:31 Diyarbakır'da çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi tarafından açılan sentetik buz pateni pistinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen 470 çocuğa ücretsiz eğitim veriliyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait olan pistte çocuklar, 8 eğitmen eşliğinde buz pateni öğreniyor. Belediye yetkilileri, bu faaliyetin ücretsiz olduğunu ve amacın çocuklara buz patenini sevdirmek olduğunu belirtti.

15:39 Diyarbekirspor Yönetim Kurulu: Sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceğiz Diyarbekirspor yönetim kurulu, Bursaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaparak, sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceklerini belirtti. Açıklamada, saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanırken, futbolcuların ve kulübün haklarını korumak için yasal yollara başvuracakları ifade edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edilen açıklamada, Bursaspor yönetimiyle sıkıntı yaşanmadığı ve takıma destek veren herkese galibiyetin armağan edildiği belirtildi.

11:43 Diyarbakır Surlarında Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda başlatılan restorasyon çalışmalarında, ayakta kalan 98 burcun 70'inde çalışmalar tamamlandı. Bugüne kadar 300 milyon liralık bir harcama yapılan çalışmalarda, önümüzdeki yıl etapların tamamının bitirilmesi hedefleniyor. Restorasyon süreci tamamlandığında surlar, turizm ve ticaret açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.

02:49 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

18:38 Diyarbakır'da minibüs kazası: 2'si ağır 15 yaralı Diyarbakır'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

12:29 Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Teşekkür Etti Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kulübe destek veren paydaşlarla bir araya gelerek teşekkür etti. Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

12:20 Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12:05 Kayseri'de kavgada uzman çavuşu öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında dava açıldı Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık F.B. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık, kendisini ve ailesini korumak için bıçağı rastgele salladığını iddia etti. Olay sonucunda uzman çavuş hayatını kaybetmişti.

05:44 Diyarbakır'da akraba kavgası: 2'si ağır 3 yaralı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan taş- sopa ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23:45 Diyarbakır'da akraba kavgası: 2'si ağır 3 kişi yaralandı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan taş-sopa ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22:37 Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye randevu ve işbirliği taleplerine cevap gelmediğini söyledi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye yaptıkları seçim işbirliği çağrısına henüz cevap alamadıklarını belirtti. Özdağ, randevu ve işbirliği taleplerinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini ifade etti.

20:18 Diyarbakır'da kardeşler arasında satır ve balta saldırısı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde aralarında husumet bulunan kardeşi ile cadde üzerinde karşılaşan ağabeyi satır ve balta ile saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu.

18:03 Diyarbakır'da tamir için bırakılan otomobil alev aldı Diyarbakır'da bir oto tamir dükkanının önünde tamir için bırakılan otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

12:15 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmalarında Senai Demirci söyleşi gerçekleştirdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Terapistin Mevlana Olsaydı' söyleşisinde yazar Senai Demirci, Gazze'deki zulmü anlattı ve Filistinliler için dualar edildi. Programa Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve daire başkanları da katıldı.

15:23 Diyarbakır'da minibüs kazası: 16 yaralı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir yolcu minibüsü şarampole devrildi, kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

12:48 Manisa'da 400 Bin TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu Manisa merkezli 6 ilde sosyal medyadan sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyen ve 400 bin TL dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

12:38 Diyarbakır'da çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki Mehmet Avşar ile Murselin Avşar hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11:49 Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

20:01 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hedeflerini açıkladı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye genelinde yüzde 10 oy oranını hedeflediklerini belirtti. Özdağ, Karadeniz ve İç Anadolu'da partisinin oy oranının yükselişe geçtiğini söyledi.

18:55 Diyarbakır'da apartman yangını Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

11:11 İYİ Parti'de Şeyh Said Bulvarı tartışması: 12 bin 750 partili istifa etti Diyarbakır'da yapılacak bir bulvara verilmek istenen 'Şeyh Said Bulvarı' ismine sosyal medya hesabından destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek geldi. Ensarioğlu'nun kararının ardından, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17 ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.

10:57 Diyarbakır'da Trafo Yenileme ve Kaçak Kontrolü Sırasında Ateş Açıldı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ve yakınlarıyla tartışan 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

08:04 Diyarbakır Sur'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03:20 ÜMİT ÖZDAĞ BUGÜN ŞEYH SAİD İSMİNİ VERENLER, YARIN ABDULLAH ÖCALAN'I VERİRLER ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'daki bulvara Şeyh Said adı verilmesine tepki göstererek, 'Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara kayyım vari, yani devlet tarafından veriliyor.

02:04 Diyarbakır Sur'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23:31 Diyarbakır'da LPG Tankı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi Diyarbakır polisinin düzenlediği operasyonlarda 460 kilo uyuşturucu ele geçirildi ve 10 kişi tutuklandı.

22:03 Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, bazı uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Diyarbakır Havalimanı'nda sabah 11.00'e kadar İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

17:48 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır'da yapılacak bir bulvara verilmek istenen 'Şeyh Said Bulvarı' ismine destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek için, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17'si ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.

17:20 Diyarbakır'da Trafo Yenileme ve Kaçak Kontrolü Sırasında Ateş Açıldı Diyarbakır'da enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

12:35 Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kafes-18' operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.