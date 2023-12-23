Son Dakika Diyarbakır Haberleri

- 11:35 Diyarbakır'da Kıraathane Cinayeti Şüphelisi Yakalandı
Diyarbakır'da işlettiği kıraathanenin önünde silahla öldürülen Muzaffer Kızıl'ın cinayet şüphelisi Serhat Dondar, İzmir'in Torbalı ilçesinde kardeşinin kimliğiyle yakalandı. Suçlamaları reddeden Dondar tutuklandı.
- 10:27 Diyarbakır'da Kum Ocağı İnşaatında İstinat Duvarı Çöktü
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kum ocağı inşaatında beton istinat duvarı çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün ise çıkarılması için çalışmalar sürüyor. İşçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü belirtildi.
- 02:19 Diyarbakır'da 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı
DİYARBAKIR'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) atan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
- 00:52 Diyarbakır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç devrildi, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yaparken aracın kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Dün Dün 18:10 Diyarbakır'da kum ocağı göçüğü: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapımı devam eden kum ocağı inşaatında meydana gelen göçük sonucu 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Dün Dün 17:35 Şehit ve gazi aileleri derneği, CHP'nin teröre karşı bildiriye imza atmamasına tepki gösterdi
Şehit ve gazi aileleri derneği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) siyasi partilerin teröre karşı imzaladığı bildiriye imza atmamasına tepki gösterdi. Dernek başkanları, CHP'nin terörle mücadelede diğer partilerle ortak hareket etmeyerek kendi metnine imza attığını belirtti ve bu durumu milli bir mesele olarak değerlendirdi.
- Dün Dün 17:24 Diyarbakır'da kum ocağı inşaatında istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı, 1 işçi hala göçük altında
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kum ocağı inşaatında beton istinat duvarı çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı olarak kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör hala göçük altında. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Dün Dün 15:15 TPAO'nun Siirt ve Diyarbakır sahalarının kamulaştırılmasına karar verildi
TPAO'nun Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 saha ile Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahasının kamulaştırılmasına karar verildi.
- Dün Dün 15:14 Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç yaptığı paylaşımda, askerlerin şehit edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
- Dün Dün 11:59 Diyarbakır'da 9 Bin Yıllık Artuklu Sarayı Kazıları Tamamlandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nda yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kazılar sonucunda saraya açılan kapının ortaya çıktığı ve kentin en eski surlarının da bulunduğu belirtildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu çalışmaların Diyarbakır turizmine ivme kazandıracağını söyledi.
- Dün Dün 11:46 Diyarbakır'da yıkımda çöken binanın yanında atlayan kişi kameraya yansıdı
Diyarbakır'da depremden etkilenen ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, binanın karşısındaki iş yerinin yan kapısından atlayan bir kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar, toz bulutu altında kalan kişinin kaçışıyla sonuçlandı.
- 23.12.2023 23 Ara 16:00 Diyarbakır'da STK'lar Diyarbekirspor'a destek ziyareti yaptı
Diyarbakır'da 104 sivil toplum kuruluşu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, Bursa'da yaşanan saldırılar nedeniyle Yeşil-Kırmızılı kulübe destek verdi. Ziyarette STK temsilcileri, kulübe geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve saldırıları kınadı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, saldırılara rağmen kulübün sağduyulu duruşunu takdir ettiğini belirtti. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise hukuki olarak süreci takip edeceklerini söyledi. Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Serkan Genç, STK temsilcilerine teşekkür ederek, taraftarları maça davet etti.
- 23.12.2023 23 Ara 14:23 Silvan'da kamyonet kaza yaptı: 7 yaralı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarına savruldu. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 23.12.2023 23 Ara 13:54 Diyarbakır STK'larından Diyarbekirspor'a tam destek
Diyarbakır'daki Sivil Toplum Kuruluşları ve Spor Taban Birlikleri, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde Diyarbekirspor'u ziyaret ederek, Bursa'da yaşanan olaylar nedeniyle yeşil-kırmızılı kulübe tam destek verdi.
- 23.12.2023 23 Ara 13:10 Diyarbakır'da kamyon takla attı: 2 kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 23.12.2023 23 Ara 12:58 Diyarbakır Silvan karayolunda kamyonet takla attı, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 23.12.2023 23 Ara 11:05 Diyarbakır'da kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandılar
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilen bir kız çocuğunu kurtarmak isteyen Hamdin Özdemir ve kız çocuğu F.Z.Ü., bir kişinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
- 23.12.2023 23 Ara 10:01 Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen 'Medcezir' operasyonunda, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medyada oluşturulan kadın profilleri üzerinden mağdurlarla tanışarak para aldığı ve şantaj yaptığı belirlendi. Operasyonda, haksız kazançların farklı hesaplara yatırıldığı ve elde edilen paraların ATM'lerden çekildiği ortaya çıktı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
- 22.12.2023 22 Ara 20:08 Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı kira zammı protesto edildi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan dükkanlara yapılan yüzde 300 ile 700 arasındaki kira zammı, esnaf tarafından protesto edildi. Esnaf, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün zam oranlarının tutarsız olduğunu belirterek, rakamların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.
- 22.12.2023 22 Ara 19:04 Bitlis'te kar nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yakıt tankeri, karşı şeride geçerek 2 kamyonetle çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 21.12.2023 21 Ara 19:28 Diyarbakır'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bir bina, korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar oluşturduğu binaların yıkımı devam ediyor. Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında korna eşliğinde çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 21.12.2023 21 Ara 16:31 Diyarbakır'da çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi tarafından açılan sentetik buz pateni pistinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen 470 çocuğa ücretsiz eğitim veriliyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait olan pistte çocuklar, 8 eğitmen eşliğinde buz pateni öğreniyor. Belediye yetkilileri, bu faaliyetin ücretsiz olduğunu ve amacın çocuklara buz patenini sevdirmek olduğunu belirtti.
- 21.12.2023 21 Ara 15:39 Diyarbekirspor Yönetim Kurulu: Sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceğiz
Diyarbekirspor yönetim kurulu, Bursaspor maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaparak, sporun birleştirici ruhuna saha içinde devam edeceklerini belirtti. Açıklamada, saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanırken, futbolcuların ve kulübün haklarını korumak için yasal yollara başvuracakları ifade edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğüne teşekkür edilen açıklamada, Bursaspor yönetimiyle sıkıntı yaşanmadığı ve takıma destek veren herkese galibiyetin armağan edildiği belirtildi.
- 21.12.2023 21 Ara 11:43 Diyarbakır Surlarında Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda başlatılan restorasyon çalışmalarında, ayakta kalan 98 burcun 70'inde çalışmalar tamamlandı. Bugüne kadar 300 milyon liralık bir harcama yapılan çalışmalarda, önümüzdeki yıl etapların tamamının bitirilmesi hedefleniyor. Restorasyon süreci tamamlandığında surlar, turizm ve ticaret açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.
- 21.12.2023 21 Ara 02:49 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
- 20.12.2023 20 Ara 18:38 Diyarbakır'da minibüs kazası: 2'si ağır 15 yaralı
Diyarbakır'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- 20.12.2023 20 Ara 12:29 Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Yönetimi Teşekkür Etti
Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetimi, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kulübe destek veren paydaşlarla bir araya gelerek teşekkür etti. Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.
- 20.12.2023 20 Ara 12:20 Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 20.12.2023 20 Ara 12:05 Kayseri'de kavgada uzman çavuşu öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında dava açıldı
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık F.B. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanık, kendisini ve ailesini korumak için bıçağı rastgele salladığını iddia etti. Olay sonucunda uzman çavuş hayatını kaybetmişti.
- 20.12.2023 20 Ara 05:44 Diyarbakır'da akraba kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan taş- sopa ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 19.12.2023 19 Ara 23:45 Diyarbakır'da akraba kavgası: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan taş-sopa ve bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 19.12.2023 19 Ara 22:37 Ümit Özdağ, İYİ Parti'ye randevu ve işbirliği taleplerine cevap gelmediğini söyledi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye yaptıkları seçim işbirliği çağrısına henüz cevap alamadıklarını belirtti. Özdağ, randevu ve işbirliği taleplerinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini ifade etti.
- 19.12.2023 19 Ara 20:18 Diyarbakır'da kardeşler arasında satır ve balta saldırısı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde aralarında husumet bulunan kardeşi ile cadde üzerinde karşılaşan ağabeyi satır ve balta ile saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kardeşler birbirlerinden şikayetçi oldu.
- 19.12.2023 19 Ara 18:03 Diyarbakır'da tamir için bırakılan otomobil alev aldı
Diyarbakır'da bir oto tamir dükkanının önünde tamir için bırakılan otomobil, motor kısmından alev alarak yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
- 19.12.2023 19 Ara 12:15 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmalarında Senai Demirci söyleşi gerçekleştirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Terapistin Mevlana Olsaydı' söyleşisinde yazar Senai Demirci, Gazze'deki zulmü anlattı ve Filistinliler için dualar edildi. Programa Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve daire başkanları da katıldı.
- 18.12.2023 18 Ara 15:23 Diyarbakır'da minibüs kazası: 16 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir yolcu minibüsü şarampole devrildi, kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
- 18.12.2023 18 Ara 12:48 Manisa'da 400 Bin TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu
Manisa merkezli 6 ilde sosyal medyadan sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyen ve 400 bin TL dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
- 18.12.2023 18 Ara 12:38 Diyarbakır'da çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki Mehmet Avşar ile Murselin Avşar hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 18.12.2023 18 Ara 11:49 Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 17.12.2023 17 Ara 20:01 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hedeflerini açıkladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye genelinde yüzde 10 oy oranını hedeflediklerini belirtti. Özdağ, Karadeniz ve İç Anadolu'da partisinin oy oranının yükselişe geçtiğini söyledi.
- 17.12.2023 17 Ara 18:55 Diyarbakır'da apartman yangını
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- 17.12.2023 17 Ara 11:11 İYİ Parti'de Şeyh Said Bulvarı tartışması: 12 bin 750 partili istifa etti
Diyarbakır'da yapılacak bir bulvara verilmek istenen 'Şeyh Said Bulvarı' ismine sosyal medya hesabından destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek geldi. Ensarioğlu'nun kararının ardından, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17 ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.
- 17.12.2023 17 Ara 10:57 Diyarbakır'da Trafo Yenileme ve Kaçak Kontrolü Sırasında Ateş Açıldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ve yakınlarıyla tartışan 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.
- 17.12.2023 17 Ara 08:04 Diyarbakır Sur'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 17.12.2023 17 Ara 03:20 ÜMİT ÖZDAĞ BUGÜN ŞEYH SAİD İSMİNİ VERENLER, YARIN ABDULLAH ÖCALAN'I VERİRLER
ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'daki bulvara Şeyh Said adı verilmesine tepki göstererek, 'Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara kayyım vari, yani devlet tarafından veriliyor.
- 17.12.2023 17 Ara 02:04 Diyarbakır Sur'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 16.12.2023 16 Ara 23:31 Diyarbakır'da LPG Tankı İçinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Diyarbakır polisinin düzenlediği operasyonlarda 460 kilo uyuşturucu ele geçirildi ve 10 kişi tutuklandı.
- 16.12.2023 16 Ara 22:03 Diyarbakır'da Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi
Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, bazı uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Diyarbakır Havalimanı'nda sabah 11.00'e kadar İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.
- 16.12.2023 16 Ara 17:48 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
Diyarbakır'da yapılacak bir bulvara verilmek istenen 'Şeyh Said Bulvarı' ismine destek verdiği gerekçesiyle hakkında disiplin süreci başlatılan ve İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Salim Ensarioğlu'na destek için, İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu'nun yanı sıra 17'si ilçe başkanı olmak üzere toplam 12 bin 750 partili istifa etti.
- 16.12.2023 16 Ara 17:20 Diyarbakır'da Trafo Yenileme ve Kaçak Kontrolü Sırasında Ateş Açıldı
Diyarbakır'da enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
- 16.12.2023 16 Ara 16:33 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Şeyh Said Bulvarı'nın üstünde Abdullah Öcalan Meydanı olacak mı?'
ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır'daki bulvarda 'Şeyh Said' adı olduğunu belirterek, "Şimdi bu vatan haininin ismi Diyarbakır'da 12 kilometrelik bir bulvara kayyımvari, yani devlet tarafından veriliyor.
- 16.12.2023 16 Ara 14:58 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şeyh Said'in isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesi Diyarbakırlı vatandaşlara hakarettir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şeyh Said'in isminin Diyarbakır'da bir bulvara verilmesi Diyarbakırlı vatandaşlara hakarettir.
- 16.12.2023 16 Ara 12:35 Eskişehir'de suç örgütüne operasyon: 13 tutuklama
Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kafes-18' operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
- 16.12.2023 16 Ara 09:27 Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç şüphelileri yakalandı
Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç suçlarıyla ilgili olarak yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri, güvenlik kameraları ve dijital albümdeki görüntüler sayesinde tespit edildi. Operasyonda bir şüphelinin kolundaki dövme, suçun kendisine ait olduğunu ortaya çıkardı.