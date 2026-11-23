Eski damatlarının tabancayla ateş açtığı iki kardeş Diyarbakır'da yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Yenişehir'de eski damatlarının tabancayla ateş açması sonucu Z.G. ve kardeşi Ö.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, eski damatları tarafından tabancayla vurulan Z.G. ile kardeşi Ö.G. yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir Mahallesi Hintli Baba Caddesi'nde meydana geldi. Z.G. ve Ö.G., kardeşlerinin eski eşinin tabancayla açtığı ateşte yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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