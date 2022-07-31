Son Dakika Yenişehir Haberleri

- 13:26 Bursa'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Muzaffer Ünal (68) hayatını kaybetti.
- 12:51 Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- 12:47 Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapımı ve onarımı süren öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.
- 12:44 Bursa'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa'da meydana gelen kazada tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
- 11:25 İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı
İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı Sivas'ta bir vatandaş önüne düşen kuşu ilk önce kırlangıç sandı daha sonra araştırdığında kuşun Ebabil olduğunu öğrenince yoğun duygular yaşadı.
- 10:19 Bursa Belediyeler Birliği Mudanya'da toplandı
Bursa Belediyeler Birliği'nin aylık encümen toplantısı Mudanya Belediyesi'nde gerçekleştirildi.
- Dün Dün 12:58 Vali Pehlivan, devam eden yurt inşaatlarında incelemelerde bulundu
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde yapımı devam eden 2 bin 500 kişilik yüksek öğretim öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.
- Dün Dün 12:13 112 ambulansına saldırı; 60'ıncı kez taşlamış
DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı.
- Dün Dün 11:10 Osman Gazi vefatının 696'ncı yılında anılıyor
Osmanlı Devleti'ni kuran ve adını devletine veren Osman Gazi, yüksek askeri becerisi, tedbirli ve adaletli yapısıyla gerçekleştirdiği fetihleriyle dünyanın tek hanedana dayalı en uzun ömürlü devletlerinden birini ortaya çıkardı.
- Dün Dün 11:10 Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü
Diyarbakır'da okuldan arta kalan zamanlarında lastik tamirciliği yaparken yönlendirildiği judoda Türkiye ikincisi olan Amed Altın, Balkan Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.
- 31.07.2022 31 Tem 17:08 Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde 9 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.
- 31.07.2022 31 Tem 11:57 Yenişehir'de çayır tırtılı zararlısına anında müdahale ile ekonomiye 300 milyon TL kazandırıldı
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, bu yıl hayvancılık ve gıda sektörünün stratejik iki kalemi olan ayçiçeği ve yonca tarlalarını istila eden çayır tırtılı zararlısıyla mücadelenin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
- 31.07.2022 31 Tem 11:13 Demir: "Mersin'de yurt sıkıntısı yaşanmayacak"
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kentte 8 bin yatak olan yurt kapasitesini ekim ayı itibariyle 14 bine çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, "2 bin 500 kişilik yeni yurt inşaatı sürüyor, atıl durumdaki eski yurt binasını da 600 kişilik erkek yurduna dönüştürüyoruz" dedi.
- 30.07.2022 30 Tem 17:25 Diyarbakır'da bir apartmanın 3'üncü katında yangın
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
- 30.07.2022 30 Tem 17:23 İnsan dolu kamyonet trafikten men edilince ortalık karıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin durdurduğu 20 kişinin bulunduğu kamyonet, amaç dışı kullanım nedeniyle 15 gün trafikten men edildi.
- 30.07.2022 30 Tem 17:11 Kamyonetinin kasasında 20 kişiyi taşıyan sürücü, aracı trafikten menedilince polisle tartıştı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kasasında 20 yolcu taşıyan kamyonetin sürücüsü, para cezası kesilip, aracı trafikten menedilince polislerle tartıştı.
- 30.07.2022 30 Tem 17:09 Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak metrelerce sürüklendi
Diyarbakır'da bir alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı, metrelerce sürüklendi.
- 30.07.2022 30 Tem 16:21 Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın (2)
ALEVLER 2,5 SATTE KONTROL ALTINA ALINDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü'n ait lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.
- 30.07.2022 30 Tem 14:36 İBB Başkanı İmamoğlu, önceki yönetimin satın aldığı metrobüsleri eleştirdi: Tanesine 23 milyon lira ödendi, hiç mi Allah korkunuz yok
Geçmiş dönemde Hollanda'dan alınan metrobüsleri eleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, tanesine 1 milyon 250 bin euro ödendiğini söyleyerek, "Bugünün parasıyla otobüsün tanesi 23 milyon lira. Hiç mi Allah korkunuz yok, hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" diye eski yönetime çıkıştı. Ekonominin kötü olduğunu da belirten İmamoğlu, "Hükümeti değiştirmek zorundayız. Bunun başka bir yolu yok." dedi.
- 30.07.2022 30 Tem 14:04 100 YENİ METROBÜSÜN HİZMETE ALIM TÖRENİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT Yeni Araçların Filoya Katılması ve İETT Garaj İşlettirme Modeli Değişim Programı Töreni"ne katıldı.
- 30.07.2022 30 Tem 13:51 Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama
Denizliği Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda meydana gelen ve 30 araçla müdahale edilen yangının söndürüldüğünü açıkladı.
- 30.07.2022 30 Tem 13:28 İBB'nin aldığı 100 yeni metrobüs törenle filoya katıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İETT Yeni Araçların Filoya Katılması ve İETT Garaj İşlettirme Modeli Değişim Programı Töreni" düzenledi.
- 30.07.2022 30 Tem 13:13 İLBANK'tan Bursa'ya yaklaşık 1,4 milyar liralık destek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) Bursa'ya toplam 1 milyar 393 milyon liralık yatırım desteği verdi.
- 30.07.2022 30 Tem 11:51 Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA'larla müdahale ediliyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri ve TOMA'larla müdahale ediliyor.
- 30.07.2022 30 Tem 11:39 Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı.
- 30.07.2022 30 Tem 10:41 Otomobil ters döndü; sürücü yaralandı
DİYARBAKIR'da otomobil, alt geçitten çıkışta sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters döndü.
- 29.07.2022 29 Tem 22:57 Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için ilk taş Bakan Kurum'dan
Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için ilk taş Bakan Kurum'dan Yatırım bedeli 2 milyar lira olan 6 projenin temeli atılırken, bitenlerin anahtarları teslim edildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız.
- 29.07.2022 29 Tem 21:22 Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (3)
BAKAN KURUM, TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİNİN İLK TAŞINI KOYDUBir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek üzere Bursa'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 18:19 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı
75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı Bakan Kurum: "2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz" 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 'Doğu Katı Atık Entegre Tesisi'...
- 29.07.2022 29 Tem 16:11 Diyarbakır'da KPSS'ye hazırlanan gençler için moral gezisi düzenlendi
Yenişehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan gençleri Şanlıurfa gezisine gönderdi.
- 29.07.2022 29 Tem 15:37 Mersin'de kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasında
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kafenin kasasından para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
- 29.07.2022 29 Tem 10:47 Arsız hırsız ikinci gün para bulamayınca limonata içti, bal kavanozunu çaldı
Mersin'de 2 gün üstü üste atomcuya giren hırsız, kayıplara karıştı.
- 28.07.2022 28 Tem 20:21 Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göle düşen 2 çocuğu boğulmaktan zabıta memurları kurtardı.
- 28.07.2022 28 Tem 17:26 Tunç Soyer: "Türkiye'nin Yangına Karşı En Dirençli Kenti İzmir"
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla olası yangınlara karşı harekete geçti. İtfaiye personelini ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, “Son 20 günde bin 556 yangın meydana geldi. Bunların bin 473'ünü anında hızlı müdahaleyle arkadaşlarımız söndürdü. İzmirlilerin içi rahat etsin. İzmir Türkiye’nin yangına karşı en dirençli kentidir” dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 12:43 Diyarbakır'da KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak
Diyarbakır'da 21 Temmuz ile 6-7 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adaylar için Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Nüfus müdürlükleri açık tutulacak.
- 28.07.2022 28 Tem 12:27 Yenişehir Belediyesi karate takımı 3 altın 4 gümüş madalya kazandı
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Yaz Spor Okulu karate takımı, bölgeler ve kulüpler arası turnuvada 3 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
- 28.07.2022 28 Tem 11:27 İzmir'de son 20 günde bin 556 yangın çıktı, yangınların yüzde 60'ı sigara izmariti
İzmir'in kahraman itfaiyecileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla muhtemel yangınlara karşı teyakkuza geçti.
- 28.07.2022 28 Tem 09:34 Elini kolunu sallayarak geldi, kendi malıymış gibi alıp gitti
Mersin'de evin önünde duran bir bisikleti çalan hırsız, kayıtlara karıştı.
- 27.07.2022 27 Tem 16:01 Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde inşa edilen Merkez Camisinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:25 Tırtılla mücadelede kazanan çiftçi oldu
Bursa Yenişehir Belediyesi, ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtıllarına karşı mücadelede dronla ilaçlama sayesinde çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladı.
- 27.07.2022 27 Tem 12:21 Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı
Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ilginç bir an yaşandı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:59 Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı
MERSİN'de 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen, Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan'ın heykelinin baş ve 2 eli çalındı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:27 Mersin'de Müfide İlhan Heykeline İkinci Saldırı
Mersin’de Müfide İlhan heykeli ikinci kez saldırıya uğradı. Büyükşehir Belediyesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan saldırı hakkında Emniyet’e suç duyurusunda bulundu.
- 27.07.2022 27 Tem 09:31 Mersin merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 gözaltı
Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 şüpheli gözaltına alındı.
- 26.07.2022 26 Tem 18:40 Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek
Hentbolda geçen sezon Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, bütçe için gereken sponsor desteğinin bir hafta içinde bulunamaması halinde bu yıl 1. Lig'de devam etme kararı alındığını bildirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 15:55 CHP Grubu, 2 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacak
CHP Milletvekilleri Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette bulundu.
- 26.07.2022 26 Tem 14:06 Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
- 26.07.2022 26 Tem 12:48 Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
- 26.07.2022 26 Tem 12:18 Diyarbakır'da "Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır" semineri
Yenişehir Belediyesince "Aile İçi Psikolojik Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır" konulu seminer düzenlendi.
- 26.07.2022 26 Tem 12:17 Mardin'de işitme engelli çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor
Mardin'de açılan kursa katılan işitme engelli çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.
- 25.07.2022 25 Tem 18:14 Şehit Remzi Nişan'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
- 25.07.2022 25 Tem 15:54 Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu
Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Akdeniz Belediyesince, bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken, renkli görüntülere sahne oldu Mersin'de, Akdeniz Belediyesince bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli...
- 25.07.2022 25 Tem 11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
Diyarbakır'da bir şahıs, 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıplak şekilde çıkıp kendisini tatmin ettiği anları video kaydına aldı. Şahsın komşuları tarafından uyarıldığı ancak bu uyarıları dikkate almadığı ifade edildi. Şahıs, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 25.07.2022 25 Tem 10:23 Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara hediye ediyor
DİYARBAKIR'da pandemi döneminde hobi olarak atık malzemelerden oyuncak yapmaya başlayan özel eğitim öğretmeni Selman Şen (30), evinin bir odasını atölyeye çevirip, hobisini de sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.
- 25.07.2022 25 Tem 10:09 Bursa'da çiftlikte çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına zamanında müdahale edilerek hayvanlar telef olmaktan kurtarıldı.
- 24.07.2022 24 Tem 22:09 Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu
Uşak'ta çıkan orman yangınında 5 buçuk hektar alan kül oldu.
- 24.07.2022 24 Tem 20:58 Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.
- 24.07.2022 24 Tem 20:54 Bursa'da, hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda küçükbaş öldü
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı.
- 24.07.2022 24 Tem 19:17 Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
- 24.07.2022 24 Tem 19:04 Uşak'ta makilik alanda yangın çıktı
Uşak'ta makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
- 24.07.2022 24 Tem 17:40 Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- 24.07.2022 24 Tem 17:33 Kayseri'de balkondan eve giren kişi, husumetlisini silahla yaraladı
Kayseri'de alt katın pencere korkuluğundan tırmanıp evin balkonundan içeri giren husumetlisi tarafından tabancayla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
- 24.07.2022 24 Tem 15:48 Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercek'in Sayısını Artırıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Mersin Mesleki Eğitim Merkezi’nin (MERCEK) ardından Tırmıl Sanayi Sitesi’ndeki MERCEK’in de kapılarını açtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin fon sağladığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen Tırmıl MERCEK’te adaylar kaynak, metal sac işleme ve dikiş alanında eğitim alacak. Eğitimin sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylara sertifika verilecek. Adaylar, yıl boyu başvuruların süreceği Tırmıl MERCEK hakkındaki bilgilere mersin.bel.tr adresinden, Teksin Mersin uygulaması ve Alo 185 üzerinden ulaşabilecek.
- 24.07.2022 24 Tem 15:44 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Öğrenci Danışmanlık Merkezi Merci'nin Kapıları Tüm Öğrencilere Açık
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmeti veren “MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi” hizmetlerini sürdürüyor. Merkez, eğitime yönelik geliştirdiği çok kapsamlı hizmet içeriği ile tüm Mersinli öğrencilerin yanında yer alıyor. MERCİ açıldığı günden bu yana, 945 kişiye 7 bin 948 seans hizmeti verildi.
- 24.07.2022 24 Tem 12:49 Başkan Aydın: "Halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik"
Bursa'da MHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Vicdanen rahatım, halkımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik" dedi.
- 24.07.2022 24 Tem 11:54 Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çantasında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1270 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı.
- 23.07.2022 23 Tem 18:47 Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince lavanta parkı yapacak
Yenişehir Belediyesince Dokuzçeltik Mahallesi'nde 17 bin 500 metrekare alan üzerinde lavanta parkı yapacak.
- 23.07.2022 23 Tem 15:41 Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
- 23.07.2022 23 Tem 14:03 Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 23.07.2022 23 Tem 13:54 Komşu kafe çalışanlarının taşlı, sopalı, silahlı kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı
DİYARBAKIR'da iki kafenin çalışanları arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.
- 23.07.2022 23 Tem 13:09 Yenişehir'de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve eğitim hizmetleri ücretsiz
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediye tarafından çocuklar ve gençlere bütün eğitim ve kurslar ücretsiz olarak veriliyor.
- 23.07.2022 23 Tem 13:08 Diyarbakır'da yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunda, kent merkezinde ulaşım güvenliği ve konforunu sağlamak için yeni yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
- 23.07.2022 23 Tem 11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
Diyarbakır'da adliye binası önündeki motosikletli yunus timleri, yakıtı biten hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etti. Ekipler aracı 200 metre iterek, akaryakıt istasyonuna götürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- 23.07.2022 23 Tem 11:41 Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.