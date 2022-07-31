Son Dakika Yenişehir Haberleri

12:47 Mersin Valisi Pehlivan, çalışma yapılan öğrenci yurtlarını inceledi Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapımı ve onarımı süren öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu.

12:44 Bursa'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Bursa'da meydana gelen kazada tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

11:25 İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı Sivas'ta bir vatandaş önüne düşen kuşu ilk önce kırlangıç sandı daha sonra araştırdığında kuşun Ebabil olduğunu öğrenince yoğun duygular yaşadı.

12:58 Vali Pehlivan, devam eden yurt inşaatlarında incelemelerde bulundu Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı çerçevesinde yapımı devam eden 2 bin 500 kişilik yüksek öğretim öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

11:10 Osman Gazi vefatının 696'ncı yılında anılıyor Osmanlı Devleti'ni kuran ve adını devletine veren Osman Gazi, yüksek askeri becerisi, tedbirli ve adaletli yapısıyla gerçekleştirdiği fetihleriyle dünyanın tek hanedana dayalı en uzun ömürlü devletlerinden birini ortaya çıkardı.

11:10 Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü Diyarbakır'da okuldan arta kalan zamanlarında lastik tamirciliği yaparken yönlendirildiği judoda Türkiye ikincisi olan Amed Altın, Balkan Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

17:08 Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde 9 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

11:57 Yenişehir'de çayır tırtılı zararlısına anında müdahale ile ekonomiye 300 milyon TL kazandırıldı Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, bu yıl hayvancılık ve gıda sektörünün stratejik iki kalemi olan ayçiçeği ve yonca tarlalarını istila eden çayır tırtılı zararlısıyla mücadelenin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

11:13 Demir: "Mersin'de yurt sıkıntısı yaşanmayacak" Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kentte 8 bin yatak olan yurt kapasitesini ekim ayı itibariyle 14 bine çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, "2 bin 500 kişilik yeni yurt inşaatı sürüyor, atıl durumdaki eski yurt binasını da 600 kişilik erkek yurduna dönüştürüyoruz" dedi.

17:23 İnsan dolu kamyonet trafikten men edilince ortalık karıştı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin durdurduğu 20 kişinin bulunduğu kamyonet, amaç dışı kullanım nedeniyle 15 gün trafikten men edildi.

17:11 Kamyonetinin kasasında 20 kişiyi taşıyan sürücü, aracı trafikten menedilince polisle tartıştı BURSA'nın İnegöl ilçesinde kasasında 20 yolcu taşıyan kamyonetin sürücüsü, para cezası kesilip, aracı trafikten menedilince polislerle tartıştı.

16:21 Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın (2) ALEVLER 2,5 SATTE KONTROL ALTINA ALINDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü'n ait lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

14:36 İBB Başkanı İmamoğlu, önceki yönetimin satın aldığı metrobüsleri eleştirdi: Tanesine 23 milyon lira ödendi, hiç mi Allah korkunuz yok Geçmiş dönemde Hollanda'dan alınan metrobüsleri eleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, tanesine 1 milyon 250 bin euro ödendiğini söyleyerek, "Bugünün parasıyla otobüsün tanesi 23 milyon lira. Hiç mi Allah korkunuz yok, hiç mi vicdanınız sızlamıyor?" diye eski yönetime çıkıştı. Ekonominin kötü olduğunu da belirten İmamoğlu, "Hükümeti değiştirmek zorundayız. Bunun başka bir yolu yok." dedi.

14:04 100 YENİ METROBÜSÜN HİZMETE ALIM TÖRENİ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT Yeni Araçların Filoya Katılması ve İETT Garaj İşlettirme Modeli Değişim Programı Töreni"ne katıldı.

13:51 Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama Denizliği Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda meydana gelen ve 30 araçla müdahale edilen yangının söndürüldüğünü açıkladı.

13:28 İBB'nin aldığı 100 yeni metrobüs törenle filoya katıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "İETT Yeni Araçların Filoya Katılması ve İETT Garaj İşlettirme Modeli Değişim Programı Töreni" düzenledi.

13:13 İLBANK'tan Bursa'ya yaklaşık 1,4 milyar liralık destek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) Bursa'ya toplam 1 milyar 393 milyon liralık yatırım desteği verdi.

11:51 Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA'larla müdahale ediliyor Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri ve TOMA'larla müdahale ediliyor.

11:39 Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı.

10:41 Otomobil ters döndü; sürücü yaralandı DİYARBAKIR'da otomobil, alt geçitten çıkışta sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters döndü.

22:57 Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için ilk taş Bakan Kurum'dan Hanlar Bölgesi'nin dönüşümü için ilk taş Bakan Kurum'dan Yatırım bedeli 2 milyar lira olan 6 projenin temeli atılırken, bitenlerin anahtarları teslim edildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız.

21:22 Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (3) BAKAN KURUM, TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİNİN İLK TAŞINI KOYDUBir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek üzere Bursa'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

18:19 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı Bakan Kurum: "2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz" 75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 'Doğu Katı Atık Entegre Tesisi'...

20:21 Hatay'da göle düşen çocukları boğulmaktan zabıta kurtardı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göle düşen 2 çocuğu boğulmaktan zabıta memurları kurtardı.

17:26 Tunç Soyer: "Türkiye'nin Yangına Karşı En Dirençli Kenti İzmir" İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla olası yangınlara karşı harekete geçti. İtfaiye personelini ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, “Son 20 günde bin 556 yangın meydana geldi. Bunların bin 473'ünü anında hızlı müdahaleyle arkadaşlarımız söndürdü. İzmirlilerin içi rahat etsin. İzmir Türkiye’nin yangına karşı en dirençli kentidir” dedi.

12:43 Diyarbakır'da KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak Diyarbakır'da 21 Temmuz ile 6-7 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak adaylar için Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir İlçe Nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

12:27 Yenişehir Belediyesi karate takımı 3 altın 4 gümüş madalya kazandı Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Yaz Spor Okulu karate takımı, bölgeler ve kulüpler arası turnuvada 3 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

16:01 Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde inşa edilen Merkez Camisinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

14:25 Tırtılla mücadelede kazanan çiftçi oldu Bursa Yenişehir Belediyesi, ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtıllarına karşı mücadelede dronla ilaçlama sayesinde çiftçinin emeğinin boşa gitmemesini sağladı.

12:21 Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ilginç bir an yaşandı.

11:59 Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanının heykeline çirkin saldırı MERSİN'de 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen, Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan'ın heykelinin baş ve 2 eli çalındı.

10:27 Mersin'de Müfide İlhan Heykeline İkinci Saldırı Mersin’de Müfide İlhan heykeli ikinci kez saldırıya uğradı. Büyükşehir Belediyesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan saldırı hakkında Emniyet’e suç duyurusunda bulundu.

18:40 Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, sponsor bulamazsa ligden çekilecek Hentbolda geçen sezon Erkekler Süper Ligi'ne yükselen Karabük Yenişehir Gençlik Spor Kulübü, bütçe için gereken sponsor desteğinin bir hafta içinde bulunamaması halinde bu yıl 1. Lig'de devam etme kararı alındığını bildirdi.

14:06 Şehit Piyade Uzman Çavuş Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

12:48 Mersinli Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

12:17 Mardin'de işitme engelli çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor Mardin'de açılan kursa katılan işitme engelli çocuklara Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

18:14 Şehit Remzi Nişan'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

15:54 Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu Akdeniz Belediyesince, bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli Üzüm Şenliği', sıcak havaya rağmen büyük ilgi görürken, renkli görüntülere sahne oldu Mersin'de, Akdeniz Belediyesince bölge üreticileriyle birlikte ilk kez düzenlenen 'Esenli...

11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti Diyarbakır'da bir şahıs, 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıplak şekilde çıkıp kendisini tatmin ettiği anları video kaydına aldı. Şahsın komşuları tarafından uyarıldığı ancak bu uyarıları dikkate almadığı ifade edildi. Şahıs, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10:23 Atık malzemelerden oyuncak yapıp, hasta çocuklara hediye ediyor DİYARBAKIR'da pandemi döneminde hobi olarak atık malzemelerden oyuncak yapmaya başlayan özel eğitim öğretmeni Selman Şen (30), evinin bir odasını atölyeye çevirip, hobisini de sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

20:58 Küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

19:04 Uşak'ta makilik alanda yangın çıktı Uşak'ta makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

17:40 Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Muğla'nın Milas ilçesinde, orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

17:33 Kayseri'de balkondan eve giren kişi, husumetlisini silahla yaraladı Kayseri'de alt katın pencere korkuluğundan tırmanıp evin balkonundan içeri giren husumetlisi tarafından tabancayla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

15:48 Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercek'in Sayısını Artırıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Mersin Mesleki Eğitim Merkezi’nin (MERCEK) ardından Tırmıl Sanayi Sitesi’ndeki MERCEK’in de kapılarını açtı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin fon sağladığı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen Tırmıl MERCEK’te adaylar kaynak, metal sac işleme ve dikiş alanında eğitim alacak. Eğitimin sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan adaylara sertifika verilecek. Adaylar, yıl boyu başvuruların süreceği Tırmıl MERCEK hakkındaki bilgilere mersin.bel.tr adresinden, Teksin Mersin uygulaması ve Alo 185 üzerinden ulaşabilecek.

15:44 Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Öğrenci Danışmanlık Merkezi Merci'nin Kapıları Tüm Öğrencilere Açık Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmeti veren “MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi” hizmetlerini sürdürüyor. Merkez, eğitime yönelik geliştirdiği çok kapsamlı hizmet içeriği ile tüm Mersinli öğrencilerin yanında yer alıyor. MERCİ açıldığı günden bu yana, 945 kişiye 7 bin 948 seans hizmeti verildi.

11:54 Hatay'da 1270 sikke ele geçirildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çantasında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 1270 sikke bulunan şüpheli gözaltına alındı.

18:47 Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince lavanta parkı yapacak Yenişehir Belediyesince Dokuzçeltik Mahallesi'nde 17 bin 500 metrekare alan üzerinde lavanta parkı yapacak.

15:41 Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

14:03 Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, kurtarıldı Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dağ yamacındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

13:09 Yenişehir'de çocuklar ve gençlere spor, eğlence ve eğitim hizmetleri ücretsiz Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediye tarafından çocuklar ve gençlere bütün eğitim ve kurslar ücretsiz olarak veriliyor.

13:08 Diyarbakır'da yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunda, kent merkezinde ulaşım güvenliği ve konforunu sağlamak için yeni yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu Diyarbakır'da adliye binası önündeki motosikletli yunus timleri, yakıtı biten hafif ticari aracın sürücüsüne yardım etti. Ekipler aracı 200 metre iterek, akaryakıt istasyonuna götürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.