Bursa İnegöl\'de şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bursa İnegöl'de şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 13.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir karayolu Boğazköy Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir karayolu Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ali Ü.(68) yönetimindeki 16 KFN 56 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanarak yan durdu.
Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu eşi Emine Ü.(67)yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?