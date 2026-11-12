Panodaki not bomba! 10 Kasım\'da Kur\'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti

doğrucu davut:

yüzyıllık beyin yıkamanın sonucunda ortaya çıkan stolkhom sendromu bu. başka da açıklaması yok. zira ismet inönü bile hatıralarında latin alfabesine geçişinsebebi, toplumu islamdan uzaklaştırmaktı diye itiradf ediyor. benim zavallı hocam, yasakladığı alfabenin öğrenildiği kursa yasaklayanlara övgü diziyor. ama bu hareketlerin pek çoğu da yüzyıllık korkuyu toplumun hala üzerinden atamamış olması sebebiyledir. yoksa artık herkes neyin ne olduğunu öğrendi.

27 25

Ahmet Şallı: Latin harfleri olmasaydı Kur'an'ın manasını anlayamayacaktın ne demek istediğini bilemeyecektin farkında mısın. 19 29

doğrucu davut: ahmet şallı lütfen bu masalları, 7/8 yaşındakilere anlat sen. arap harflerini kullandığımız dönemde biz arapça mı yazıyorduk. türkçeyi arap harfleri ile yazıyorduk. mealler de türkçe ama arap harfleri ile yazılıyordu. Arnold toynbee bile ne diyor: türkler, harf devrimi sonrası, kendi kaynaklarına ulaşmada bir yabancı kadar zorluk yaşadı. kitapları yakan Hitlerden daha büyük zarar verdi Türklere latin harflere geçiş diyor. sen de hala milleti aptal yerine koymaya çalışıyorsun. 27 16

Okur 9618: Ahmet şallı’ya: Kur’anı Kerim’i çinliler, hintliler, Japonlar, yani latin alfabesi kullanmayan diğer insanlar anlamıyor mu sanıyorsun? ah boş kafam ah! 20 6

[email protected]: davuuuut niye arapça yorum atmıyorsun hep boş konuşuyorsun 11 14

Ahmet ÇALIŞKAN: Sana sadece bir öneri vereceğim. Biraz git kitap oku. Halil İnalcık oku, İlber Ortaylı oku. Oku ki rezil olma. 5 1

S Yıl: cahillik bedava 0 0

Zeki Anti: Ahmet Şallı, tabii Türkler o zaman dumanla haberleşiyordu yani kullandıkları bir alfabe yoktu yazma yoktu hatta ilkel çağlardaki gibi el kol hareketleriyle anlaşıyolarlardı o yüzden manasını değil okumsanı bile bilmiyorlardı.. Boş beleşlik de cahillik de bir yere kadar.. 0 0

Bir Dost: Tom barağın istediği vatandaş modeli 0 0