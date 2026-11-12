Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti - Son Dakika
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Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti

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Panodaki not bomba! 10 Kasım\'da Kur\'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
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42 yorum

Çanakkale'de müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kur'an kursunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Minik öğrencilerin Atatürk fotoğraflarıyla hazırlanan pano önünde öğretmenleriyle birlikte çektirdiği fotoğraf, "Atamızı saygıyla andık" notuyla paylaşıldı.

Çanakkale'de müftülüğe bağlı Nuriye Bayar 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Öğretmenleriyle bir araya gelen minik öğrenciler, Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı pano önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BİZ DE ZAMAN HEP ATATÜRK'Ü GÖSTERİR"

Etkinlik kapsamında hazırlanan panoda, "Bizde zaman hep Atatürk'ü gösterir" ifadesine yer verildi. Atatürk'ün fotoğrafları ve saat figürüyle hazırlanan pano önünde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte poz verdi.

Panodaki not bomba! <a class='keyword-sd' href='/10-kasim/' title='10 Kasım'>10 Kasım</a>'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti

"ATAMIZI SAYGIYLA ANDIK"

Çanakkale Müftülüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Nuriye Bayar 4/6 Yaş Kur'an Kursu olarak Atamızı saygıyla andık" ifadeleri kullanıldı.

Okurların en beğendiği yorum

“Dini doğru kulanan değerlerine sahip tüm hocalar baş tacıdır”

Tüm yorumlar (42)
Mustafa Kemal AtatürkÇanakkale10 KasımGüncelYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (42)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    yüzyıllık beyin yıkamanın sonucunda ortaya çıkan stolkhom sendromu bu. başka da açıklaması yok. zira ismet inönü bile hatıralarında latin alfabesine geçişinsebebi, toplumu islamdan uzaklaştırmaktı diye itiradf ediyor. benim zavallı hocam, yasakladığı alfabenin öğrenildiği kursa yasaklayanlara övgü diziyor. ama bu hareketlerin pek çoğu da yüzyıllık korkuyu toplumun hala üzerinden atamamış olması sebebiyledir. yoksa artık herkes neyin ne olduğunu öğrendi. 27 25
    Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    Latin harfleri olmasaydı Kur'an'ın manasını anlayamayacaktın ne demek istediğini bilemeyecektin farkında mısın. 19 29
    doğrucu davut doğrucu davut:
    ahmet şallı lütfen bu masalları, 7/8 yaşındakilere anlat sen. arap harflerini kullandığımız dönemde biz arapça mı yazıyorduk. türkçeyi arap harfleri ile yazıyorduk. mealler de türkçe ama arap harfleri ile yazılıyordu. Arnold toynbee bile ne diyor: türkler, harf devrimi sonrası, kendi kaynaklarına ulaşmada bir yabancı kadar zorluk yaşadı. kitapları yakan Hitlerden daha büyük zarar verdi Türklere latin harflere geçiş diyor. sen de hala milleti aptal yerine koymaya çalışıyorsun. 27 16
    Okur 9618 Okur 9618:
    Ahmet şallı’ya: Kur’anı Kerim’i çinliler, hintliler, Japonlar, yani latin alfabesi kullanmayan diğer insanlar anlamıyor mu sanıyorsun? ah boş kafam ah! 20 6
    hay.hay.17@hotmail.com [email protected]:
    davuuuut niye arapça yorum atmıyorsun hep boş konuşuyorsun 11 14
    Ahmet ÇALIŞKAN Ahmet ÇALIŞKAN:
    Sana sadece bir öneri vereceğim. Biraz git kitap oku. Halil İnalcık oku, İlber Ortaylı oku. Oku ki rezil olma. 5 1
    S Yıl S Yıl:
    cahillik bedava 0 0
    Zeki Anti Zeki Anti:
    Ahmet Şallı, tabii Türkler o zaman dumanla haberleşiyordu yani kullandıkları bir alfabe yoktu yazma yoktu hatta ilkel çağlardaki gibi el kol hareketleriyle anlaşıyolarlardı o yüzden manasını değil okumsanı bile bilmiyorlardı.. Boş beleşlik de cahillik de bir yere kadar.. 0 0
    Bir Dost Bir Dost:
    Tom barağın istediği vatandaş modeli 0 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Gerçekten boş kafasın. Adamlar Çince, Japoncaya çevirip okuyor anlıyor ama senin gibi konuştuğum yazdığım dil Arapça olsun demiyor 0 0
  • Cemal Küçük Cemal Küçük:
    Dini doğru kulanan değerlerine sahip tüm hocalar baş tacıdır 33 4
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    İslam ölülerinizi hayırla anın diyor. Atasına hakaret edecek kadar kanı bozuk olmayan böyle değerli iman etmiş insanlarda var. Allah onlardan razı olsun 8 1
    tt tt:
    Ataist birine din düşmanı birine gerek yok bu gösterilerin Adam müslüman değil çabanız niye anlamadim 2 0
    Remzi YILMAZ Remzi YILMAZ:
    Allah sizi sevdiklerinizle haşr eylesin 1 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    kimin Müslüman olup olmadığına Alla karar verir sen kimsin ki?? Hiç merak ettin mi Çin'de doğsaydın hangi dinden olacaktın veya Kanada'da:)) 0 0
  • Yasin Yaman Yasin Yaman:
    Bu nasıl bir başlık ya, neyi amaçlıyorsun sen? Amacın ne senin? 31 2
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Atatürk'le sorunun olanın kanından şüphe ederim. Nokta 5 5
  • mesutkaya1989 mesutkaya1989:
    olması gereken budur 18 13 Yanıtla
  • hay.hay.17@hotmail.com [email protected]:
    dikkat çekecek bir şey yok olması gereken bu şimdi bütün Yunan evlatları karşı yoruma başlar 18 10 Yanıtla
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SON DAKİKA: Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti - Son Dakika
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