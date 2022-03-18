Son Dakika Çanakkale Haberleri

15:20 Çanakkale Zaferi Taşova'da çeşitli etkinliklerle kutlandı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Amasya'nın Taşova ilçesinde çeşitli programı gerçekleştirildi.

15:14 Türkmenistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı Türkmenistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

15:11 Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa Gelen son dakika haberlerine göre 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. yıl dönümünde Mudanya'da tören düzenlendi.

15:09 Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü Kastamonu'da anma programı düzenlendi Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit veren illerden bir tanesi olan Kastamonu'da, 18 Mart şehitleri Anma Günü'nde şehitler düzenlenen programla anıldı.

15:09 İnönü'de 18 Mart Şehitleri Anma Töreni düzenlendi Eskişehir'in İnönü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

15:09 Rektör Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yılını kutladı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

15:09 Kulu'da şehitler törenle anıldı Konya'nın Kulu ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören gerçekleştirildi.

15:08 KONYAALTI'NDA DUYGULANDIRAN ÇANAKKALE MEKTUBU Konyaaltı Belediyesi'nde, Çanakkale Savaşı sırasında Onbaşı Hasan'ın babasına yazdığı mektup merkezi anons sistemiyle okundu, personel ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

15:07 Kartal'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında "Savaş Eserleri Sergisi" açıldı Kartal Belediyesi tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yaklaşık 1000 eserin yer aldığı "Savaş Eserleri Sergisi"nin açılışı yapıldı.

15:06 ÇANAKKALE - Boşnak gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

15:05 Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

15:05 Şanlı zaferin 107. yılı Besni'de kutlandı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. Yıldönümü Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

15:03 Son dakika haberi... Madenciler şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu Son dakika haberler: Madenciler şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılında Şehitler Günü nedeniyle aziz şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuttu, dualar etti.

15:02 Denizlispor bayrak açıp şehitleri andı Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı.

15:01 Son dakika haber: Çanakkale şehitleri anısına cuma namazı sonrası hoşaf ve ekmek ikramı Son dakika haberi... Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı sonrası vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

14:57 Çanakkale Zaferi Erdek'te törenlerle kutlandı Balıkesir (İHA) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Erdek İlçesinde Cumhuriyet Meydanında anma günü programı gerçekleştirildi.

14:52 Türkeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Türkeli ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

14:49 Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

14:47 Balıkesir Liseliler keşşafları unutmadı 1884 yılında Rüştiye (ortaokul), 1885 yılında ise idadi (lise) olarak eğitim-öğretime başlayan Balıkesir Lisesi mezunları 107 yıl önce Çanakkale'ye gönüllü olarak giden ve bir daha geri dönmeyen keşşaflar (izci) için anma töreni düzenledi.

14:47 Sadettin Gezen son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar Özel İdare Müdürlüğü yaptıktan sonra bir dönemde Gömeç-Ayvalık BASKİ Müdürlüğü görevini yürüten Saadettin Gezen (66) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

14:47 Son dakika haber | Tatvan'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi Son dakika yerel haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yılı dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.

14:45 Son dakika haberleri: Başkan Erdem: "Vatan aziz şehitlerimize minnettardır" Son dakika yerel haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

14:44 Son dakika haberleri... Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu Son dakika haberleri: Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

14:43 Samsun'da 50 bin kamu çalışanına "Çanakkale menüsü" ikramı Samsun Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 50 bin kamu çalışanına öğle yemeğinde "Çanakkale menüsü" ikram etti.

14:43 Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı Boğazı birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü madeni 1 TL'nin arkasında yer alacak.

14:42 Kütahya'da vatandaşlara "Mehmetçik menüsü" ikram edildi Kütahya'da, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin bir öğünlük yemeği olan üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.

14:41 50 bin kamu çalışanına 'ecdat aşı' Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Samsun'da bulunan 50 bin kamu çalışanı, 18 Mart 1915'te askerlerin öğle menüsü olan yağlı 'buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmek' ile karınlarını doyurdu.

14:38 Son dakika haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Bir son dakika haberine göre Batman Üniversitesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

14:38 Son dakika haber: Aydın'da Çanakkale şehitleri anıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

14:37 Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı Antalya'da törenlerle kutlandı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Antalya'da tören ve anma programı düzenlendi.

14:35 Son dakika haberleri! Jandarmadan Erciyes'te şehitler anısına klip Son dakika habere göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına Erciyes Kayak Merkezi'nde klip çekti.

14:34 Malatya'da üzüm hoşafı dağıtıldı Malatya'da 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde, yokluk içinde savaşan askerleri anlamak ve anmak adına üzüm hoşafı dağıtıldı.

14:32 Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi Ağrı'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi Ağrı'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

14:31 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇANAKKALE MENÜSÜ BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle 'Çanakkale menüsü' hazırlandı.

14:28 Uganda'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Doğu Afrika ülkesi Uganda'da anma etkinliği düzenlendi.

14:27 Bursa'da öğrenciler "Çanakkale ruhu"nu yaşattı İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tiyatral etkinlik ve yarışmalar düzenlendi.

14:26 Sağlık çalışanlarına Çanakkale menüsü Sağlık çalışanlarına Çanakkale menüsüBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi sebebiyle o günleri yaşamak adına 'Çanakkale menüsü' hazırladı.

14:21 Posof'ta Çanakkale Şehitleri anıldı Ardahan'ın Posof ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma günü dolaysıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

14:18 Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi.

14:18 Son dakika! Yüksekova'da şehitleri anma programı Son dakika haberlerine göre HAKKARİ (İHA) – Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

14:14 Tekirdağ'da Çanakkale Zaferi kutlamaları Tekirdağ'da Çanakkale Zaferi kutlamalarıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

14:13 Son Dakika | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri kar yağışı altında anıldı Son dakika habere göre 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri kar yağışı altında anıldıBAYBURT Bayburt'ta şehitler soğuk ve karlı havada anılarak, unutulmadı.

14:13 107 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' dedirten şehitler dualarla anıldı 107 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' dedirten şehitler dualarla anıldıEDİRNE 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107'incı yıl dönümü Edirne'de de düzenlenen törenle kutlandı.

14:13 Çan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı Çanakkale'nin Çan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

14:08 Son dakika haberleri... Konya'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitler anıldı Son dakika habere göre Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

14:06 Başkentte, Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

14:05 18 Mart Çanakkale Zaferi Didim'de kutlandı 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü dolayısıyla Aydın'ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreninin ardından kutlama programı gerçekleştirildi.

14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Twitter hesabından Çanakkale Zafer Anıtı'nın SİHA tarafından çekilen bir fotoğrafını paylaştı. "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var..." Çelik zırhlı gemilerin, Seyit Onbaşıların imanına çarpıp battığı bir destandır; 18 Mart Çanakkale Zaferi" ifadelerinin yer aldığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

14:02 Vali Masatlı: "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin geleceğe yürüyüşünün en güçlü ilham kaynaklarından biri" Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin geleceğe yürüyüşünün en güçlü ilham kaynaklarından olarak son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

14:00 Malkara Çanakkale Otoyolundan giriş yapan vatandaşlar, köprü açılışına gidiyor Marmara'yı Ege'ye bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte köprüye bağlantı sağlayan Malkara-Çanakkale Otoyolunda hareketlilik başladı.

14:00 Öğrencilerden anlamlı 'Çanakkale' videosu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı sebebiyle Dursunbey Ülkü Ocakları Asena Birimi "Çanakkale Şehitlerine" özel bir klip hazırladı.

13:59 Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.

13:57 Son dakika haberleri: Çanakkale şehitleri dualarla anıldı Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla İnegöl Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

13:54 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldıANKARA Çanakkale Zaferi'nin 107.yılında polis şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

13:54 Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı.

13:52 Son dakika haberleri: Aileleri teselliyi şehitlerden geriye kalanlarda buluyor Son dakika gündem haberi: Tokat'ta eş ve çocuklarını şehit veren aileler, hayata onların emanetleriyle tutunuyor.

13:50 Son Dakika | Ahlat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Son dakika haberleri: Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

13:49 Şiir ve kompozisyon yarışmasının sonuçları açıklandı DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebi ile liseler arası şiir, ortaokullar arası kompozisyon yarışması düzenledi.

13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün katıldığı bir canlı yayında Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirinde geçen dizelerden bahsederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

13:46 Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

13:44 Son dakika haberi | Fethiye'de şehitler gururla anıldı Son dakika haberler... Muğla'nın Fethiye İlçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

13:42 Şehit oğlunun 29 yıldır baba hasreti bitmiyor Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarının kurduğu pusuda girilen çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mehmet Uysal'ın oğlu İlker Uysal'ın babasına olan özlemi aradan geçen 29 yıla rağmen bitmiyor.

13:42 Samsat'ta Şehitler Günü kutlandı Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Programı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

13:41 Son dakika haber | Şehitlikte duygulandıran doğum günü... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Şehit Üsteğmen'in doğum günü kutlandı Son dakika gelişmesine göre Şehitlikte duygulandıran doğum günü... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Şehit Üsteğmen'in doğum günü kutlandıMALATYA Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında şehit oğullarının mezarını ziyaret eden Keskinkılıç ailesi, şehitlikte üsteğmenin doğum...

13:38 Iğdır'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi Iğdır'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendiIĞDIR Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Iğdır'da anma programı düzenlendi.

13:37 Öğrencilerden "Çanakkale" koreografisi Marmaris'te ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla koreografi hazırladı.

13:35 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

13:35 Oltu'da Çanakkale Zaferine yakışır program Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma programı Oltu Kaymakamlığı Konferans salonunda gerçekleştirildi.

13:35 Prof. Dr. Öztek: "18 Mart destandan da öte" Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

13:33 Denizli'deki 18 Mart anma törenlerinde duygusal anlar yaşandı Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde şehit aileleri ve gaziler, protokolle bir araya geldi.

13:32 İletişim Başkanlığı'ndan 'Çanakkale Savaşı' belgeseli İletişim Başkanlığı'ndan 'Çanakkale Savaşı' belgeseliİLETİŞİM Başkanlığı, 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' adlı belgesel serisi hazırladı.

13:32 ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İZMİR'DE ANILDI İZMİR'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi.

13:31 Çanakkale şehitleri Karasu'da dualarla anıldı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'nın Karasu ilçesinde anma programı düzenlendi.

13:30 Son Dakika | Çatak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı Bir son dakika haberine göre VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

13:28 Tarsus'ta inşa edilen Şehitler Ağacı Anıtı açıldı Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Ağacı Anıtı törenle hizmete açıldı.

13:27 Son dakika haber: Oltu'da Çanakkale Şehitleri anıldı Son dakika haber... 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Oltu'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

13:24 Elazığ'da üniversite öğrencilerine 'Çanakkale menüsü' dağıtıldı Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversite öğrencilerine Çanakkale Savaşı sırasında yemek listesinde yer alan menü dağıtıldı.

13:22 Son dakika haberi: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü Gelen son dakika haberine göre 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Isparta Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı.

13:22 Fatsa'da Çanakkale Zaferi dolayısıyla konferans Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Çanakkale'den İstiklal Marşına Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek" adlı konferans verildi.