Çanakkale'de 455 limit üstü balık yakalandı, yarışı Adana'dan iki sporcu kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de Kepez Halk Plajı'nda 2 gün süren balık yakalama yarışmasında 14 farklı türde toplam 455 limit üstü balık yakalandı. Adana Sportif Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği sporcuları Gürhan Yazıcıoğlu ve Ertuğrul Kıraner yarışmayı birincilikle bitirdi.
Çanakkale'de balık yakalama yarışmasının kazananları belli oldu.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen balık yakalama yarışmasının kazananları belli oldu. Kepez Halk Plajında 2 gün boyunca kıyasıya süren yarışmada 14 farklı türde toplam 455 limit üstü balık yakalandı.
Yarışmayı, Adana Sportif Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği sporcuları Gürhan Yazıcıoğlu ve Ertuğrul Kıraner birincilikle bitirdi.
Kaynak: İHA
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