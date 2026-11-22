Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi olacak. Emeklilere ek artış yapılması ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çalışmaların son durumu değerlendirilecek.

EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ MASADA

Milyonlarca emeklinin beklediği refah payı düzenlemesi, Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri olacak. Çalışma kapsamında emeklilere refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığında artışa gidilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsaması beklenen düzenlemenin ayrıntıları henüz netleşmezken, Kabine toplantısında çalışmaların geldiği aşama ele alınacak.

DÜZENLEMENİN MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada düzenlemenin yeni yıla girilmeden hayata geçirileceğini belirtmişti. Emeklilere yönelik çalışmanın bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin kapsamı, refah payı oranı ve en düşük emekli aylığına yapılabilecek artışın miktarı ise henüz açıklanmadı.

FON SORUŞTURMASI DA GÜNDEMDE

Kabine toplantısında fon soruşturmasındaki son gelişmeler de değerlendirilecek. Soruşturmanın adli ve idari boyutları kapsamlı şekilde ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer önemli başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler ve güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Kabinede ABD ile İran arasındaki gerilim de görüşülecek. Ankara'nın diplomatik çözüm beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik gelişmeler ele alınacak.

İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırıları, Arap Yarımadası'ndaki son durum ve Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçları da toplantının gündeminde yer alacak.