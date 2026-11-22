Sosyal medya paylaşımları nedeniyle daha önce tutuklanan ve yargılandığı davada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından beraat eden Emekli Albay Orkun Özeller, bu kez dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alındı.

KİTAP FUARI İÇİN GİTTİĞİ KASTAMONU'DA GÖZALTI

Kitap fuarı programı için Kastamonu'da bulunan Emekli Albay Orkun Özeller, sabaha karşı gözaltına alındı.

Özeller'in Avukatı Doğukan Kozan, gözaltının Özeller'in X hesabından yaptığı bir paylaşıma dayandığını aktardı. Özeller'e Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltiliyor. Soruşturmaya konu paylaşımın içeriği henüz açıklanmadı.

İFADESİ SEGBİS İLE ALINACAK

Soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Emniyet işlemlerinin tamamlanması için karakolda bekletilen Özeller'in ifadesinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alınması bekleniyor.

BAHÇELİ PAYLAŞIMI NEDENİYLE 57 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Özeller, geçen yıl da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi PKK'nın silah bırakmasına ilişkin süreç üzerinden eleştirmiş ve "Tüm Apo seviciler ABD ve İsrail'in uşağıdır" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine Bahçeli'nin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakkında gözaltı kararı verildiğini öğrenen Özeller, 17 Eylül 2025'te Ordu'da gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı. Bir süre Ordu'da tutulan Özeller, daha sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledilmişti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"TEN BERAAT ETTİ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 12 Kasım 2025'teki ilk duruşmada 57 gündür tutuklu bulunan Özeller'in tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, Özeller'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatine hükmetmişti. "Kamu görevlisine hakaret" suçundan ise adli para cezası verilmiş, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Özeller, bu yılın ağustos ayında X hesabından yaptığı paylaşımda, beraat kararının üst mahkeme tarafından da onandığını ve dosyanın kapandığını duyurmuştu. Aynı paylaşımda, Bahçeli'ye "terörist sevici" demekten ceza aldığını ve bu karara itiraz ettiklerini belirten Özeller, yargı sürecinin devam ettiğini aktarmıştı.