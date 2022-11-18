Son Dakika Gözaltı Haberleri

15:45 Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ifadesinin ardından serbest bırakıldı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğu için gözaltına alındığını duyuran Oğuzhan Uğur, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

14:47 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin 2015 yılından bu yana 18 yaş altı 9 bin 300'den fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığını açıkladı.

14:24 Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik ve yağmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden bir kişi tutuklandı.

13:50 Trabzon'da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı - Trabzon'da iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı Trabzon'da polis ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" soruşturması kapsamında iki ayrı suç örgütüne yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

13:40 GİRDAP Operasyonu'nda 252 kişi gözaltına alındı Türkiye genelinde gerçekleştirilen GİRDAP Operasyonu'nda hakkında gözaltı kararı bulunan 252 kişi gözaltına alındı.

16:35 Kars'ta 5 ayrı adrese operasyon: 5 gözaltı Kars'ta 5 ayrı adrese operasyon: 5 gözaltı Kars'ta jandarma ekiplerince 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

15:46 İstanbul'dan Samsun'a kurye ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı İstanbul'dan Samsun'a kurye ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı İstanbul'dan Samsun'a kurye ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon yapan narkotik polisi 7 kişiyi uyuşturucu maddelerle yakaladı.

12:22 Kastamonu'da 2 milyon makaron ele geçirildi: 3 gözaltı Kastamonu'da 2 milyon makaron ele geçirildi: 3 gözaltı Kastamonu'da yürütülen soruşturma çerçevesinde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 2 milyon makaron ve 46 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi.

11:10 Azeri mafya babası Salifov cinayeti sanığı: Öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftira (2)- Yeniden Sayın yazı işleri müdürlerine,'Azeri mafya babası Salifov cinayeti sanığı: Öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftira' başlıklı haberimizi, soruşturma başından beri tutuklanmayıp, yalnızca gözaltı işlemi yapılan avukat Nürsen Arasoğlu'nun adının sehven açık verilmesi nedeniyle 'N.S.

09:28 Erzurum'da 'Girdap' operasyonu: 7 gözaltı Erzurum'da 'Girdap' operasyonu: 7 gözaltı Şüphelilerin ikametinde çok sayıda para ve suç unsuru doküman ele geçirildi Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 50 ilde başlatılan 'Girdap' operasyonunda Erzurum'da 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

09:15 Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 24 şüpheliye gözaltı kararı Ankara'da FETÖ/PDY silahlı örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 15'i görevde, 9'u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10:10 Kütahya'da uyuşturucu operasyonu Kütahya'da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltı alındı.

00:58 Erzincan'da "GİRDAP" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğünce 50 ilde düzenlenen "GİRDAP" operasyonunda Erzincan'da hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

00:58 Ordu'da köpeklerden kaçarken araç çarpan işçinin yakınları: "Başıboş köpeklere karşı önlem alınmalı" Ordu'da bir fabrikaya ait köpeklerden kaçarken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisinin yakınları, "Başıboş köpeklere karşı önlem alınmalı" çağrısında bulundu.

15:53 Ordu'da köpeklerden kaçarken araç çarpan işçinin yakınları: "Başıboş köpeklere karşı önlem alınmalı" - Ordu'da köpeklerden kaçarken araç çarpan işçinin yakınları: "Başıboş köpeklere karşı önlem alınmalı" Ordu'da bir fabrikaya ait köpeklerden kaçarken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye temizlik işçisinin yakınları, "Başıboş köpeklere karşı önlem alınmalı" çağrısında bulundu.

15:35 KÖPEKLERDEN KAÇAN TEMİZLİK İŞÇİSİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA 3 GÖZALTI Ordu'da belediye temizlik işçisi Metin Tirkil'in (53) hayatını kaybettiği kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, başıboş dolaşan 'Breed' ırkı 2 köpeğin, kentteki bir fındık fabrikasına ait olduğu tespit edildi.

11:43 TEM'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı TEM'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıBOLU Bolu'da narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde bir otomobile yaptıkları operasyonda 125 gram metamfetaminle yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

09:37 İzmir'de 6 milyon TL'lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı İzmir'de 6 milyon TL'lik vurgun yapan tefecilere operasyon: 28 gözaltı İzmir polisinden 330 emekli vatandaşı kömür satışı adı altında yüksek faizle borç para vererek 6 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

21:51 Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Athena'dan kaçamadı Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

20:12 Rize'de 'sahte dolar' operasyonu: 1 gözaltı Rize'de 'sahte dolar' operasyonu: 1 gözaltı Rize'de piyasaya sürülmeye hazırlanmış olan 37 adet sahte Amerikan dolarları, yapılan operasyonla ele geçirildi.

17:15 "GİRDAP" operasyonunda 9 şüpheliden 8'i yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğünce 50 ilde düzenlenen "GİRDAP" operasyonunda Zonguldak'ta hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

17:01 50 ilde suç örgütlerine 'Girdap' operasyonu (2) 229 GÖZALTINitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik 50 ilde başlatılan 'Girdap' operasyonu kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 264 şüpheliden 229'u gözaltına alındı; 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

13:40 Bakan Bozdağ: İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi Bakan Bozdağ: İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldiADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, "Türkiye, terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ediyor.

10:50 Zeytinburnu'nda bir eve uyuşturucu baskını: 2 gözaltı Zeytinburnu'nda bir eve uyuşturucu baskını: 2 gözaltıİSTANBUL Zeytinburnu'nda bir adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, para ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

10:15 Bakan Bozdağ: "Yeni anayasa yapmak, değişmez gündemimiz, vazgeçilmez hedefimizdir" Bakan Bozdağ: "Yeni anayasa yapmak, değişmez gündemimiz, vazgeçilmez hedefimizdir" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı) Şu an itibarıyla (gözaltı sayısı) 50'ye ulaşmış durumda" "İşkence suçunun cezasının alt ve üst sınırlarını değiştirdik ve yükselttik" "Herkesin...

09:41 MERSİN'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU 42 GÖZALTI MERSİN'de organize suç örgütü şüphelisi 51 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

09:21 Bakanlık duyurdu: Yurt genelinde 50 ilde 'Girdap' operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı, Nitelikli Dolandırıcılık ve Mali Suçlar çerçevesinde 50 ilde 'Girdap' isimli operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

09:17 50 ildeki eş zamanlı "Girdap" operasyonunda 229 kişi gözaltına alındı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 264 şüpheliden 229'u yakalandı.

08:41 11 dolandırıcılık şüphelisine operasyon düzenlendi (2) Adana'da dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

07:29 Mersin'de organize suç örgütlerine şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı Mersin'de organize suç örgütlerine şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı Mersin'de organize suç örgütlerine yönelik şafak operasyonu başlatıldı 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor Mersin'de organize suç örgütlerine yönelik şafak...

06:58 Adana'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı - Adana'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı Adana'da terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

15:55 Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltı Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 45 gözaltıŞIRNAK Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

17:56 Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı Operasyonda çok miktarda kaçak sigara, çay ve nargile tütünü ele geçirildi Gaziantep'te 2 iş yeri ile 1 ikamete yönelik yapılan operasyonda çok miktarda kaçak sigara, çay ve nargile tütünü ele geçirildi.

16:34 14 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN TEFECİLER TUTUKLANDI; BORÇLU MÜZİSYEN İNTİHARA KALKIŞMIŞ ADANA'da, 35 kişiden 14 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

00:58 Mersin'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

21:55 TEM'de durdurulan araçtan 2 milyon sigara ele geçirildi: 2 gözaltı TEM'de durdurulan araçtan 2 milyon sigara ele geçirildi: 2 gözaltı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurulan araçta 2 milyon dolu makaron ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

18:15 FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 1 kişi tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 1'i tutuklandı.

16:58 Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı Operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi Gaziantep'te 2 iş yeri ile 1 kargo paketinde yapılan aramalarda çok miktarda sahte alkol ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

14:17 6 milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcılarına operasyon: 45 gözaltı 6 milyonluk vurgun yapan telefon dolandırıcılarına operasyon: 45 gözaltı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan telefon dolandırıcılığı çetesine yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45...

11:59 Hac ve umre kayıtlarında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı İstanbul'da hac ve umre hizmeti sunan bazı firmaların kayıtlarla ilgili sahte evraklarla dolandırıcılık yaptıkları iddiası üzerine yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.

11:48 MERSİN'DE DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE MERSİN merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

07:56 Mersin'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı Mersin'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

07:25 Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 150 polisle eş zamanlı operasyon başlatıldı.

18:48 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hayvan hırsızı yakalandı 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hayvan hırsızı yakalandı Kayseri'de aranan şahıs operasyonu: 16 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;