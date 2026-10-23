Eceabat'ta jandarma operasyonunda 13 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Eceabat'ta jandarma operasyonunda 13 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

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Eceabat\'ta jandarma operasyonunda 13 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
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Eceabat'ta Kocadere köyünde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 13 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu ve 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, sorgusu sürüyor.

Çanakkale'de jandarma, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığınca Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adresinde, uyuşturucu madde arama köpeği Engel'in de katılımıyla yapılan aramada, 13 kilogram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri bitkisi, hassas terazi, 5 öğütücü, uyuşturucu kullanma aparatı ile "nautilus" (helezon şekilli ve odacıklı sedefimsi kabuğa sahip olan bir deniz canlısı) fosili ve pala ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
ÇanakkaleGüvenlik3. SayfaJandarmaEceabatGözaltıGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eceabat'ta jandarma operasyonunda 13 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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