Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama

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Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
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Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
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Diyarbakır merkezli 10 ilde, internet üzerinden fuhuş organizasyonu yürüttüğü belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen "Silüet Operasyonu"nda 28 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı. Sahte kadın profilleri ve eskort ilanlarıyla müşteri bulan şebekenin, suç gelirlerini banka hesapları, kripto varlıklar ve kuyumcular üzerinden aktardığı tespit edildi. MASAK incelemesinde 977 milyon liralık işlem hacmi belirlenirken şüphelilerin sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden fuhuş faaliyetlerinin organize edildiğine ilişkin tespitler üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı.  Soruşturma bünyesinde yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurdukları, sahte kadın profilleri ile eskort ilanları üzerinden müşteri temin ettikleri belirlendi. Kadınların önceden belirlenen adreslere nakillerinde ise kiralık araçlar ile taksilerin kullanıldığı tespit edildi.

977 MİLYON TL'LİK YASADIŞI FİNANS TRAFİĞİ

Şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini gizlemek amacıyla üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını kullandıkları, kripto varlıklar üzerinden işlemler gerçekleştirdikleri ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görünümü altında para transferi yaptıkları ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şebekeyle bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele doğrultusunda 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında yer aldığı mal varlıklarına el konuldu.

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı 'Silüet Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama

FUHUŞ PAZARLIĞI KAMERALARDA

Öte yandan şüphelilerin yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptığı anlar da kameralara yansıdı.

Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Mali Suçları Araştırma KuruluDiyarbakırGüncelBankaYerelSon Dakika

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