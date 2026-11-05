Arda Güler'e bomba talip! 150 milyon Euro'yu bir çırpıda verecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler'e bomba talip! 150 milyon Euro'yu bir çırpıda verecekler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler\'e bomba talip! 150 milyon Euro\'yu bir çırpıda verecekler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezon iddialı bir takım kurmak adına Arda Güler'e kanca attı. İngiliz devinin yıldız futbolcu için 150 milyon Euro'luk dev bir teklif yapacağı aktarıldı.

İspanyol devi Real Madrid’de sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli yıldız Arda Güler için transfer piyasasını sallayacak dev bir iddia ortaya atıldı.

MANCHESTER UNITED'IN ANA HEDEFİ ARDA GÜLER

Gelecek sezon kadrosunu yeniden yapılandırmak ve zirveye oynayacak iddialı bir takım kurmak isteyen Premier Lig ekibi Manchester United, Arda Güler’i ana transfer hedefi olarak belirledi.

150 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Manchester United yönetiminin, Real Madrid’in ikna edilmesi adına 150 milyon Euro gibi rekor bir bonservis teklifi hazırlığında olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 13 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 

Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladıArda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemdeGS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Okurların en beğendiği yorum

“Hayır 500 de verseler gitmesin çünkü en az 25/26 yaşı bi görsün ondan sonra Psg olur city olur barcelona olur 250-300 e gitsin o zaman”

Tüm yorumlar (2)
Manchester UnitedReal MadridManchesterArda GülerLa LigaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • jbsxdyxxxc jbsxdyxxxc:
    Hayır 500 de verseler gitmesin çünkü en az 25/26 yaşı bi görsün ondan sonra Psg olur city olur barcelona olur 250-300 e gitsin o zaman 7 0
  • A. Hamza A. Hamza:
    şu an en güzeli real madridde kalması orda kendini ispatlasın zaten 300 de verseler Real vermez çok yetenekli aslan parçası 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Sebastian Hoeness’ten Okan Buruk’un sözlerine tepki Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser’e bir şok daha 12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha
23:44
Üst üste yedinci galibiyet Bournemouth durdurulamıyor
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor
23:43
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
23:20
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
22:15
Afyonkarahisar’daki katliamda acı detaylar 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 00:00:39. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Güler'e bomba talip! 150 milyon Euro'yu bir çırpıda verecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android