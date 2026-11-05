Sebastian Hoeness\'ten Okan Buruk\'un sözlerine tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Stuttgart’ta teknik direktör Sebastian Hoeness, sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk’un açıklamalarına tepki gösterdi. Alman basınından Bild’e konuşan Hoeness, Buruk’un oyuncuları hakkındaki beyanlarını eleştirdi.

''BAŞKA TAKIMIN OYUNCUSU HAKKINDA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ve Bilal El Khannouss’un önümüzdeki transfer dönemi için takip edildiğini dile getirmesi üzerine konuşan Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam, iki oyuncum için de bir endişe taşımıyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduklarını her gün görüyor ve hissediyorum. Okan Buruk ile tanıştım, bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı ancak bir teknik direktörün başka takımların sözleşmeli oyuncuları hakkında bu şekilde açıkça konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben takip ettiğim veya kadroma katmayı düşündüğüm futbolcular hakkında kamuoyuna açıklama yapmam. Bence bu pek doğru bir yaklaşım değil." dedi.