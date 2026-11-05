Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki - Son Dakika
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Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki

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Sebastian Hoeness\'ten Okan Buruk\'un sözlerine tepki
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4 yorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 2-0 yenilen Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Stuttgart oyuncuları Demirovic ve El Khannouss hakkında yaptığı transfer takip açıklamalarını eleştirerek, başka takımların sözleşmeli oyuncuları hakkında konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Stuttgart’ta teknik direktör Sebastian Hoeness, sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Okan Buruk’un açıklamalarına tepki gösterdi. Alman basınından Bild’e konuşan Hoeness, Buruk’un oyuncuları hakkındaki beyanlarını eleştirdi.

''BAŞKA TAKIMIN OYUNCUSU HAKKINDA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic ve Bilal El Khannouss’un önümüzdeki transfer dönemi için takip edildiğini dile getirmesi üzerine konuşan Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam, iki oyuncum için de bir endişe taşımıyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduklarını her gün görüyor ve hissediyorum. Okan Buruk ile tanıştım, bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı ancak bir teknik direktörün başka takımların sözleşmeli oyuncuları hakkında bu şekilde açıkça konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben takip ettiğim veya kadroma katmayı düşündüğüm futbolcular hakkında kamuoyuna açıklama yapmam. Bence bu pek doğru bir yaklaşım değil." dedi.

Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki

NE OLMUŞTU?

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness'in gösterdiği tepkinin öncesinde Okan Buruk, basın toplantısında Stuttgart kadrosunu ve teknik heyetini överken Alman ekibinin iki yıldız oyuncusunu açıkça takip ettiklerini belirtmişti. Okan Buruk, konuşmasında "Stuttgart'ın çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir antrenörü var. Yeni transfer dönemi için Demirovic ve El Khannouss'u izliyoruz." demişti. 

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Okurların en beğendiği yorum

“Karakter meselesi, insanda temelde karakter bozuk olunca sonradan düzeltmek çok zor”

Tüm yorumlar (4)
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayOkan BurukStuttgartFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • c56250906 c56250906:
    Karakter meselesi, insanda temelde karakter bozuk olunca sonradan düzeltmek çok zor 7 4
  • Y. Selim Y. Selim:
    e ne var bunda senin adamını övmüş işte yediremiyorsan td liği bırak git 4 4 Yanıtla
  • Okur 9426 Okur 9426:
    gerçekten karakter meselesi 2 2 Yanıtla
  • tamer durmaz tamer durmaz:
    Okan hocanın karakteri budur.O herşeyi yapar herşeyi söyler hiç kimsede ona birşey diyemez 2 0
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