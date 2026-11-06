Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil - Son Dakika
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Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil

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Sarıgül\'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
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2 yorum

Mustafa Sarıgül'ün cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edilen koruması Beşir Ömer Demir'in avukatından zehir zemberek açıklama geldi. Sarıgül'ün Demir için kullandığı, "Evladımızdır" sözlerine tepki gösteren avukat Mirkan Günay Topcu, "Müvekkilimiz, Mustafa Sarıgül tarafından cinsel saldırı ve istismara maruz bırakıldığını yetkili yargı makamlarına beyan etmiştir. Müvekkilimizin yaşadığı bir baba-evlat ilişkisi değil, mağduriyetin kaynağını oluşturan bir güç ve bağımlılık ilişkisidir." dedi.

Mustafa Sarıgül'ün cinsel saldırısına maruz kaldığı öne sürülen koruması Beşir Ömer Demir, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Sarıgül'ün "Evladımızdır" sözlerine tepki gösteren avukat Mirkan Günay Topcu, müvekkilinin uzun süre Sarıgül'ün istismarına uğradığını söyledi.

Topcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilimiz Beşir Ömer Demir hakkında son haftalarda basında ve sosyal medyada yapılan yayınlar nedeniyle, müvekkilimizin kişilik haklarını ve insan onurunu korumak amacıyla kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

"BABA-EVLAT İLİŞKİSİ DEĞİL, GÜÇ VE BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ"

Müvekkilimiz, uzun yıllar yakın korumalığını yaptığı Mustafa Sarıgül tarafından cinsel saldırı ve istismara maruz bırakıldığını yetkili yargı makamlarına beyan etmiştir. Müvekkilimiz bu dosyanın mağdurudur. Kendisinden kat kat güçlü bir siyasi figürün nüfuzu ve baskısı altında, yıllarca korku içinde susmak zorunda bırakılmıştır. Sayın Mustafa Sarıgül'ün müvekkilimiz için kullandığı "evladımızdır" nitelendirmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkilimizin yaşadığı bir baba-evlat ilişkisi değil, mağduriyetin kaynağını oluşturan bir güç ve bağımlılık ilişkisidir. Müvekkilimizin beyanlarını cezaevine girme korkusuyla verdiği yönündeki iddia da gerçeğe aykırıdır. Müvekkilimiz hiçbir suça karışmamıştır ve beyanlarını özgür iradesiyle vermiştir.

Basına yansıyan ve müvekkilimizi yaşanan olayların bir parçası ya da aracısıymış gibi gösteren üçüncü kişi beyanlarını kabul etmiyoruz. Müvekkilimiz hiç kimsenin mağduriyetinde rol almamıştır. Bu beyanlara ilişkin tüm açıklamalarımızı yalnızca yargı makamları önünde yapacağız.

"MÜVEKKİLİMİZ VE AİLESİ, AÇIK BİR TOPLUMSAL LİNÇLE KARŞI KARŞIYADIR"

Müvekkilimiz önce maruz kaldığı istismarla, ardından 2024 yılında rızası dışında kayda alınıp yayılan görüntülerle, bugün ise ağır bir teşhirle bir kez daha mağdur edilmektedir. Gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasındaki ifadeler sızdırılmakta, müvekkilimizin en mahrem hayatı magazin malzemesine dönüştürülmekte ve haberlerin büyük bölümünde, başka kişilere ilişkin gözaltı haberlerinde dahi, müvekkilimizin yüzü ve fotoğrafları kullanılmaktadır. Müvekkilimiz ve ailesi açık bir toplumsal linçle karşı karşıyadır. Cinsel saldırının mağduru kadın da olabilir, erkek de; mağdurun erkek olması, yaşadıklarını alay, teşhir ve magazin konusu yapmanın gerekçesi olamaz.

Müvekkilimizin fotoğraflarını veya soruşturma dosyasına ilişkin beyanlarını paylaşarak onu hedef hâline getiren gazeteci, yorumcu ve sosyal medya hesapları dahil tüm kişi ve yayın kuruluşlarını bu paylaşımları derhal kaldırmaya davet ediyor, aksi hâlde doğacak hukuki ve cezai sorumluluğu ihtar ediyoruz. Basın kuruluşlarından, müvekkilimizin yüzünü ve kimliğini gösteren görüntüleri kullanmamalarını, yayımlanmış olanları kaldırmalarını veya tanınmayacak hâle getirmelerini talep ediyoruz.

Müvekkilimizin maruz kaldığı cinsel saldırı ve istismara ilişkin şikâyet ve davaya katılma hakları saklıdır. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayan ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden tüm kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 134, 136 ve 285. maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacak, ihlal içeren yayınlar için erişim engeli başvuruları yapılacak ve maddi ve manevi tazminat dahil tüm hukuki yollara başvurulacaktır.

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yaşananların hukuki değerlendirmesi bağımsız yargı mercilerine aittir. Müvekkilimiz yargıya güvenmekte ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Kamuoyundan ve basından, bu dosyada en ağır bedeli ödeyen müvekkilimizin insan onuruna ve özel hayatına saygı göstermesini rica ediyoruz. Müvekkilimiz adına bundan sonraki tüm açıklamalar yalnızca vekili tarafından yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Mustafa SarıgülÖmer DemirPolitika3. SayfaGüncelYargıSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    Ulke hirsiz dolmus 0 0 Yanıtla
  • girilmez girilmez:
    evet defter açıldı sıra geldi sarıgüle fatma betül olayında muhalefet sesi. çıkmadı inanın tutuklanması muhalefet işine gelmedi 0 0
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