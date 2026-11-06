Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kara para aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor. İki Alman vatandaşının ihbarıyla başlatılan ve aralarında siyaset, medya ve iş dünyasından isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni gözaltı kararları verildi. Son operasyonla birlikte Şişli Meslek Yüksekokulu hakkında da kayyum kararı alındı.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Şişli Meslek Yüksekokulunun kurucu müdürünün de bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın son aşamasında Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atanmasına karar verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

SORUŞTURMADA 28 KİŞİ TUTUKLU

Kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturmada daha önce Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 6 Kasım 2026 itibarıyla 28 kişinin tutuklu bulunduğu bildirildi. Son olarak itirafçı olan Emir Sarıgül hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye kararı verilmişti.

İKİ ALMAN VATANDAŞININ İHBARIYLA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başlatıldı. Müştekiler, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığını öne sürdü.

İhbarda bulunan Alman vatandaşları, iddialarına ilişkin belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra tehdit edildiklerini de ileri sürdü. İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında farklı tarihlerde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Soruşturmanın devam ettiği süreçte Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Sarıgül, istifa kararını duyururken "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Soruşturmanın önceki aşamalarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel ve çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararları verilmişti. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bazıları hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştı.