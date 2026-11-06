Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

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Emre Belözoğlu\'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
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4 yorum

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Emre Belözoğlu'nun maç öncesinde futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Genç teknik adamın, "Türkiye sizden zafer bekliyor. Fenerbahçe taraftarı çok üzgün ve kırgın. Liverpool'u yenerek her şeyi tersine çevirebilirsiniz" sözleriyle takımı motive ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerde alınan sonucun ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maç öncesinde futbolcularına yaptığı konuşma gündeme geldi. Yeni teknik adamın takıma verdiği mesaj ve Dirk Kuyt'ın karşılaşmadaki katkısı dikkat çekti.

Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

SAMANDIRA'DA FUTBOLCULARINI TOPLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de göreve gelmesinin ardından Liverpool karşılaşması öncesinde Samandıra'da futbolcularla bir araya gelen Emre Belözoğlu'nun, takımın moralini yükseltmek için özel bir konuşma yaptığı belirtildi. Sarı-lacivertli taraftarların son dönemde yaşanan sonuçlar nedeniyle üzgün olduğunu hatırlatan Belözoğlu'nun, Liverpool karşısında alınacak galibiyetin yeni bir başlangıç olabileceğini vurguladığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

"LIVERPOOL'U YENEREK HER ŞEYİ TERSİNE ÇEVİREBİLİRSİNİZ"

Emre Belözoğlu'nun futbolcularına yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Türkiye sizden zafer bekliyor. Size yakışan da budur. Fenerbahçe taraftarı çok üzgün ve kırgın. Liverpool'u yenerek her şeyi tersine çevirebilirsiniz."

Genç teknik adamın bu sözlerle oyuncularına moral verdiği, takımın karşılaşma öncesindeki motivasyonunun yükseldiği belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı

DIRK KUYT'IN ETKİSİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'de Liverpool galibiyetinin ardından yalnızca Emre Belözoğlu'nun değil, Dirk Kuyt'ın da takıma katkısı konuşulmaya başlandı. Hollandalı futbol adamının saha kenarındaki etkisinin yönetim ve Belözoğlu tarafından olumlu karşılandığı ifade edildi. İkili arasındaki iş birliğinin, sarı-lacivertli takımın yeni dönemi açısından umut verdiği değerlendirildi.

BUGÜN İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adam için bugün resmi imza töreni düzenleyecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek tören, saat 16.00'da başlayacak.

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    Yorumlar (4)

  • ZIPPO null ZIPPO null:
    koyu gsli 2 2 Yanıtla
  • tankladin tankladin:
    Şuna artık genç demeyi bırakın 46 yaşında adam. 1 2
    Ali Yıldız Ali Yıldız:
    ne desinler yetişkin mi ? :)) 0 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    eeee? bu motivasyon konuşması mı galibiyeti getirdi yani? öyleyse teknik hoca değil, iyi birer hatip getirilsin takımların başına şampiyonlar ligini de alsınlar. bu kadar şişirme ancak bizim memlekette olur zaten 1 1
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