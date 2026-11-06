Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta yaptığı, " İran'a nükleer saldırı yapabiliriz" şeklindeki açıklamalarının ardından İran düğmeye bastı.

"İYOT DAĞITIYORUZ, TRUMP'A ARTIK GÜVENİLMEZ"

The Times'ın haberine göre İran Sağlık Bakanlığı "Kazma Dağı" çevresindeki halka olası bir nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtmaya başladı. Bir bakanlık yetkilisi yaptığı açıklamada, "Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir," dedi.

Devrim Muhafızları ile yakın bağları olan İranlı bir analist, “Çok az zaman kaldığını herkes biliyor. Amerika, Kazma Dağı’na karşı nükleer bir silah kullanmazsa bu bir mucize olur." açıklamasını yaptı.

KATAR: MÜZAKERELER BAŞARISIZ SONUÇLANDI

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığından da endişeleri artıran bir açıklama geldi. Açıklamada, ABD ve İran taraflarının müzakerelerde iki ülke arasında kalıcı ve tam bir anlaşmaya varma konusunda başarısız olduğunu açıkladı.

KAZMA DAĞI'NA NÜKLEER SALDIRI İDDİASI

ABD'de muhafazakar siyasetin en etkili medya figürlerinden biri olarak kabul edilen Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, 2 Kasım'da ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak Donald Trump yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun baskısıyla, Kazma Dağı'nda bulunduğu öne sürülen nükleer tesisi yok etmek için nükleer saldırı seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.