FT, İran'ın Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiğini öne sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

FT, İran'ın Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiğini öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Financial Times, İran'ın 2024-2025'te Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiğini öne sürdü. Haberde, İran'ı tanımlayan K-10 kod adlı alıcının 90 APU-L tipi sistem istediği, teslimatın yapılıp yapılmadığının bilinmediği belirtildi.

İran'ın 2024-2025 döneminde, Rus savunma sanayi üreticileriyle vardığı anlaşma uyarınca bu ülkeden 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiği ileri sürüldü.

Financial Times (FT) gazetesinin haberinde, Rusya'nın önde gelen savunma sanayisi üreticilerinden birine ait 2024-2025 dönemi üretim takviminde, İran'a yönelik füze fırlatma sistemi siparişinin yer aldığı iddia edildi.

Haberde, Rusya'nın önde gelen füze ve fırlatma sistemleri tasarımcı firmalarından Vympel'in, Rusya savunma sanayisi kuruluşu KB Maşinostroyeniya'ya (KBM) mektup göndererek "APU-L" ve "APU-305" tipi füze fırlatma sistemlerine ait bileşenlerin teslimatlarının hızlandırılmasını talep ettiği ve gecikmelerin dokuz sözleşmeyi riske atabileceği uyarısında bulunduğu iddiasına yer verildi.

Mektuba eklenen üretim takviminde, müşterilerden 7'sinin Rus, 2'sinin ise "yabancı" olduğu aktarılan haberde, Çin'in 192 "APU-305" tipi, Rus savunma belgelerinde İran'ı tanımlamak için kullanılan "K-10" kod adlı alıcının ise 90 "APU-L" tipi füze fırlatma sistemi sipariş ettiği öne sürüldü.

Öte yandan üretim belgelerinde, İran'a yönelik teslimatın nihayetinde gerçekleşip gerçekleşmediğine dair bilginin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
Financial TimesPolitikaGüncelRusyaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş 8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:12:45. #.0.2#
SON DAKİKA: FT, İran'ın Rusya'dan 90 füze fırlatma sistemi sipariş ettiğini öne sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android