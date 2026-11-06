Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Antalya'da bir zeytin üreticisi, bahçesindeki ürünlerin izinsiz toplanmasından bıkarak ilginç bir yönteme başvurdu. Zeytinlerini korumak isteyen ancak bahçesine giren kişilere engel olamayan üretici, sonunda ağaçların dallarına el yazısıyla hazırladığı uyarı notlarını astı.

"HARAM OLSUN, ZEHİR OLSUN"

Üreticinin zeytin ağacına astığı karton parçasının üzerinde şu ifadeler yer aldı: "Zeytine dokunman haram olsun. Boğazında kalsın, haram zehir olsun."

ÜRETİCİNİN ÇARESİZLİĞİ NOTA YANSIDI

Zeytin ağaçlarının arasına asılan ve sert ifadeler içeren not, üreticinin yaşadığı mağduriyete karşı tepkisini gözler önüne serdi. Bahçesindeki ürünlerin izinsiz toplanmasını önlemek isteyen üreticinin, yazdığı sözlerle bahçeye giren kişileri caydırmayı amaçladığı belirtildi.