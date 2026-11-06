Kars\'ta kar Borluk köyünü beyaza bürüdü, sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye düştü

Kars'ta kar Borluk köyünü beyaza bürüdü, sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü ve kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye düştü. Merkeze bağlı Borluk köyündeki beyaz örtü ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kars'ta etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Şehirde dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar, yüksek rakımlı bölgelerde ve köylerde etkili oluyor. Kar yağışıyla merkeze bağlı Borluk köyü beyaza büründü.
Beyaz örtüyle güzel manzaralar oluşturan köy ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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