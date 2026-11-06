İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi - Son Dakika
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İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi

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İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya\'nın gönderildiği cezaevi
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İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya\'nın gönderildiği cezaevi
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Fon soruşturmasında ikinci kez savcıya ifade veren eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "suç örgütüne üye olmak ve SPK Kanunu'na muhalefet"ten tutuklandı. Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi; eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SPK’nın tasfiye ettiği fonlar ve borsa işlemlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada gece yarısı sıcak gelişmeler yaşandı. Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade verme işlemleri akşam 20.13’te tamamlandı. İfadelerin ardından adli makamlara sevk edilen isimlerden Fatma Betül Sayan Kaya tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

GECE YARISI TUTUKLAMA KARARI

İfade işlemlerinin ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya’yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi

İMAMOĞLU'NUN YANINA GİTTİ 

Sulh Ceza Hakimliği, sevk maddeleri doğrultusunda Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Hakimlik, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR NELER?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü. Eski SPK Başkanı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül'ün ise fonlardaki hızlı yükselişle ilgili olarak görevini kötüye kullandığı iddia edilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin soruşturma izni vermişti. Gönül, 19 Ekim'de görevinden alınmıştı.

TUTUKLAMAYA SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısındaki teknik ve hukuki detaylar gün yüzüne çıktı. Sevk yazısında yer alan tespitler şu şekilde sıralandı:

  • İçeriden Bilgi Alındığı Tespiti: Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. (OZATD) hissesindeki verileri inceleyen SPK raporunda, Kaya’nın sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış nitelikteki bilgilere sahip olduğu belirtildi.
  • Tera Grubu Yoğunlaşması: KAP verileri ve sermaye yapısı incelendiğinde Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Kaya’nın ifadesinde Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişten gelen tanışıklığının bulunduğunu, yatırım sürecinde görüşmelerin yoğunlaştığını ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü beyan ettiği aktarıldı.
  • Tasfiye Kararından Bir Gün Önce Satış: OZATD hissesindeki yükselişin 2026 yılı nisan ayında başladığı, tasfiye kararının ise 17 Eylül 2026'da alındığı ifade edildi. Kaya’nın nisan ayında aldığı hisseleri, tasfiye kararından tam bir gün önce, 16 Eylül 2026’da sattığı saptandı.
  • Özel 'T+0' Ayrıcalığı ve Virman İşlemi: Normal şartlarda borsada satış işlemlerinin 'T+2' kuralına tabi olduğu, yani paranın hesaba 2 iş günü sonra geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya’ya ait hisselerin piyasada satılmayıp virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye devredildiği, 'T+0' pozisyonunda aynı gün içinde hisse bedelinin şüphelinin hesabına aktarıldığı tespit edildi.

Sevk yazısında; ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarlı işlem gerçekleştiren Kaya’nın, Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde olarak hisse fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının alınacağını önceden bilerek hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi.

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