Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Galatasaray'ın sezon başında Gençlerbirliği'ne kiraladığı Metehan Baltacı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkent ekibinin 24 yaşındaki stoperin bonservisini almak üzere sarı-kırmızılılara sözlü teklif yaptığı öne sürüldü. Sözleşmesi kısa süre önce 2029'a kadar uzatılan genç futbolcunun Galatasaray'dan kalıcı olarak ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

Galatasaray'da altyapıdan yetişen Metehan Baltacı'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon başında Gençlerbirliği'ne 1 yıllığına kiralanan 24 yaşındaki savunma oyuncusu için başkent ekibinin harekete geçtiği belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GALATASARAY'A TEKLİF

Ajansspor'un haberine göre Gençlerbirliği, kiralık olarak kadrosunda bulunan Metehan Baltacı'nın bonservisini almak için Galatasaray'a sözlü teklif iletti. Başkent temsilcisinin genç futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği ve devre arası transfer dönemi öncesinde girişimlere başladığı aktarıldı.

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'ın teklife nasıl yanıt vereceği henüz bilinmezken tarafların anlaşması halinde Baltacı, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulüpten bonservisiyle ayrılacak.

SÖZLEŞMESİ DAHA YENİ UZATILMIŞTI

Metehan Baltacı'nın transfer ihtimalini dikkat çekici kılan ayrıntı ise Galatasaray ile olan sözleşmesi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcuyu Gençlerbirliği'ne kiraladığı dönemde sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmişti.

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

24 yaşındaki stoperin Galatasaray ile 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen Gençlerbirliği'nin bonservis için girişimde bulunması, oyuncunun geleceğini yeniden gündeme taşıdı.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbola 2017 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Metehan Baltacı, 2021-2022 sezonu öncesinde profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç savunmacı, kariyerinin farklı dönemlerinde İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'a kiralandı.

Yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Baltacı'nın başkent ekibindeki geleceği, kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Metehan Baltacı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, 105 gün sonra görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilen genç futbolcunun cezası 7 Ağustos'ta sona ermişti.

Metehan BaltacıGençlerbirliğiGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Bu çocuk iyi FB alsın iş yapar 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:59
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:28:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android