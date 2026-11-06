Galatasaray\'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da altyapıdan yetişen Metehan Baltacı'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon başında Gençlerbirliği'ne 1 yıllığına kiralanan 24 yaşındaki savunma oyuncusu için başkent ekibinin harekete geçtiği belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GALATASARAY'A TEKLİF

Ajansspor'un haberine göre Gençlerbirliği, kiralık olarak kadrosunda bulunan Metehan Baltacı'nın bonservisini almak için Galatasaray'a sözlü teklif iletti. Başkent temsilcisinin genç futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği ve devre arası transfer dönemi öncesinde girişimlere başladığı aktarıldı.

Galatasaray'ın teklife nasıl yanıt vereceği henüz bilinmezken tarafların anlaşması halinde Baltacı, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulüpten bonservisiyle ayrılacak.

SÖZLEŞMESİ DAHA YENİ UZATILMIŞTI

Metehan Baltacı'nın transfer ihtimalini dikkat çekici kılan ayrıntı ise Galatasaray ile olan sözleşmesi oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcuyu Gençlerbirliği'ne kiraladığı dönemde sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmişti.

24 yaşındaki stoperin Galatasaray ile 2028-2029 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen Gençlerbirliği'nin bonservis için girişimde bulunması, oyuncunun geleceğini yeniden gündeme taşıdı.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbola 2017 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Metehan Baltacı, 2021-2022 sezonu öncesinde profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç savunmacı, kariyerinin farklı dönemlerinde İskenderunspor, Manisa FK ve Eyüpspor'a kiralandı.

Yaz transfer döneminde Gençlerbirliği'nin yolunu tutan Baltacı'nın başkent ekibindeki geleceği, kulüpler arasında yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek.

BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Metehan Baltacı, futbolda bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, 105 gün sonra görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilen genç futbolcunun cezası 7 Ağustos'ta sona ermişti.