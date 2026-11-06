Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu - Son Dakika
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Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu

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Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
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Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaparken PFDK'ye sevk edilen Emre Belözoğlu'na ceza verilmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 780 bin TL, Beşiktaş'a ise 670 bin TL para cezası verdi. PFDK, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'i de 3 resmi müsabakadan men etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.11.2026 tarih ve 20 sayılı toplantısında aldığı kararlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Kurul, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve futbolculara para cezası ile müsabakadan men cezaları verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray'ın, 30.10.2026 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey Üst A, Kuzey Üst B, Kuzey Üst C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray hakkında, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta'nın, 31.10.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, protokol tribününde bulunan seyirciye yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK antrenörü Ziya Akçeken'in, protokol tribününde bulunan seyirciye yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübünün, 31.10.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 350 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 31.10.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü C, D, E, Spor Toto Tribünü D, E, F, Maraton Üst G, H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe'nin, 31.10.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Takım Tribün G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 01.11.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Doğu Alt Tribün 130 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Samuel Leo Beat Ballet'in, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Samuel Ballet'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kasımpaşa'nın, 01.11.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Beşiktaş'ın, 01.11.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 670 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: İHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTrendyol Süper LigGalatasarayBeşiktaşGüncelSporSon Dakika

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