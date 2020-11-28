Son Dakika Kasımpaşa Haberleri

- 16:11 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-2 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi. Mehmet Özdilek, bu sezon takımından ayrılan 9. teknik direktör oldu.
- 15:01 Beşiktaş, ara vermeden Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında, 4 Kasım Cuma günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.
- 14:51 Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş, ara vermeden 11. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
- 14:34 Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle 4-3 kazanarak tarihe geçen bir maça imza atan Beşiktaş'ta moraller tavan yaptı.
- 13:19 Başkent ekipleri Süper Lig'de galibiyeti unuttu
Süper Lig'in başkent temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, ilk 10 haftada istenilen sonuçları alamadı.
- 12:36 Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıktığı iki maçta da galip gelerek hanesine yazdırdığı 6 puanla olumsuz havayı tersine çevirmeyi başardı.
- 09:27 30 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendiNamık Ekin: Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklarMarcus Aurelio: Türkiye, kısa zamanda çok iyi yerlere gelecekTürkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık: Ülkemiz için çok güzel bir etkinlikOnur Ateş: Yaptığımız organizasyonlarla bu sporu daha...
- Dün 21:45 Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.
- Dün 19:09 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
- Dün 19:07 Fuat Çapa: "İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik"
- Fuat Çapa: "İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beşiktaş maçına kadar eksiklerimizin azalmasını umuyoruz" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Doğru zamanlarda pozisyona girdik ve goller bizim için doğru...
- Dün 18:54 Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum"
- Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kasımpaşa karşısında ilk yarıda kötü bir oyun oynadıklarını söyleyerek, ikinci yarıdaki performanstan memnun olduğunu dile getirdi.
- Dün 18:19 Gençlerbirliği: 2-0
Olgucan KALKAN / STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Gilbert Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Dk.
- Dün 18:09 Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Hajradinovic, Varga (Dk. 84 Yasin Dülger), Hodzic (Dk.
- Dün 17:01 Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson, Alan, Hajradinovic, Varga, HodzicGençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk.
- Dün 17:00 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup etti.
- Dün 16:20 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında VAR gecikmesi
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.
- Dün 09:29 29 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi
Fraport TAV Antalyaspor (Kazım Karabekir16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)TFF 1'İNCİ LİG13.
- Dün 08:59 GÜNDEM / 29 Kasım 2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.
- 28.11.2020 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.
- 28.11.2020 17:33 Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu.
- 28.11.2020 17:31 Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi
Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
- 28.11.2020 17:15 Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi resmen başladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini açıkladı.
- 28.11.2020 12:29 Göztepe ilkin peşinde
SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkacak Göztepe bu sezon ilki yaşamak istiyor.
- 28.11.2020 12:03 Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 28.11.2020 11:09 Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçti
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti.
- 28.11.2020 10:19 Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
- 28.11.2020 01:16 27 Kasım 2020 Haberleri
27 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- 27.11.2020 22:25 Kasımpaşa, İrfan Buz ayrılığını açıkladı
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdığını açıkladı.
- 27.11.2020 22:23 Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa dönüyor
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Fuat Çapa, tekrardan başa geçiyor.
- 27.11.2020 16:11 Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti
Kasımpaşa'da iki hafta önce göreve gelen Teknik Direktör İrfan Buz, istifa ettiğini duyurdu.
- 27.11.2020 16:10 Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 13 Kasım'da göreve başlayan teknik direktör İrfan Buz, kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
- 27.11.2020 16:03 Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa etti
Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
- 27.11.2020 15:38 Göztepe'nin kupadaki rakibi Bursaspor
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5'inci tura adını yazdıran Ege ekiplerinin rakipleri belli oldu.
- 27.11.2020 15:15 Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
- 27.11.2020 15:03 Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu.
- 27.11.2020 15:02 ZTK'da 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi
Son şampiyon Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor olduZiraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
- 27.11.2020 14:56 Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği'yle, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor'la, Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu'yla ve Trabzonspor da Adana Demirspor'la eşleşti.
- 27.11.2020 14:05 Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Rençber istifa etti
Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Rençber, görevinden istifa etti.
- 27.11.2020 09:43 Futbol: Haftanın programı
Futbolda Süper Lig'e 10. hafta, TFF 1. Lig'e ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.
- 26.11.2020 22:52 24Erzincanspor 4. turda kupaya veda etti
TFF 2. Lig Beyaz gurupta mücadele eden 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa spora 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
- 26.11.2020 17:15 24 Erzincanspor: 3-0
STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Hakan Ceylan, Ali Can Alp, Özcan SultanoğluKASIMPAŞA: Erdem - Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi (Dk. 86 Furkan Yaşa), Tirpan (Dk. 86 Hasan Emre Yeşilyurt), Aytaç, Koomson (Dk. 60 Hadergjonaj), Yasin Dülger, Alan Carius (Dk. 72 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga (Dk.
- 26.11.2020 17:00 Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - 24 Erzincanspor: 0
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldiği 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
- 26.11.2020 16:03 Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
- 26.11.2020 09:15 26 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi
VillarrealFENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
- 26.11.2020 08:59 Son dakika haberi: GÜNDEM / 26 Kasım 2020
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na iştirak edecek.
- 26.11.2020 08:59 Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 10. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
- 25.11.2020 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 26 KASIM 2020
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul edecek, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık yapacak.
- 25.11.2020 12:46 Trabzonspor'da Avcı etkisi
Trabzonspor'da göreve başladığı ilk gün takım savunmasındaki zafiyete dikkat çeken ve bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Abdullah Avcı, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iç sahadaki 11 maçlık gol yeme serisine son verdi.
- 25.11.2020 12:28 Dev derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- 25.11.2020 12:11 Futbol: Süper Lig
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.