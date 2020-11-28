Son Dakika Kasımpaşa Haberleri

16:11 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-2 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi. Mehmet Özdilek, bu sezon takımından ayrılan 9. teknik direktör oldu.

15:01 Beşiktaş, ara vermeden Kasımpaşa hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında, 4 Kasım Cuma günü saat 19.30'da Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

14:51 Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yenen Beşiktaş, ara vermeden 11. haftada Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

14:34 Beşiktaş'ta keyifler yerinde Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle 4-3 kazanarak tarihe geçen bir maça imza atan Beşiktaş'ta moraller tavan yaptı.

13:19 Başkent ekipleri Süper Lig'de galibiyeti unuttu Süper Lig'in başkent temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, ilk 10 haftada istenilen sonuçları alamadı.

12:36 Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıktığı iki maçta da galip gelerek hanesine yazdırdığı 6 puanla olumsuz havayı tersine çevirmeyi başardı.

09:27 30 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi İstanbul'da Karma Dövüş Sanatları Semineri düzenlendiNamık Ekin: Büyüdükçe küçülmesini öğreniyor çocuklarMarcus Aurelio: Türkiye, kısa zamanda çok iyi yerlere gelecekTürkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık: Ülkemiz için çok güzel bir etkinlikOnur Ateş: Yaptığımız organizasyonlarla bu sporu daha...

21:45 Fenerbahçe, Kadıköy'de kayıp Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

19:09 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

19:07 Fuat Çapa: "İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik" - Fuat Çapa: "İlk yarı 3-0 yapsak maçı erken bitirebilirdik" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Beşiktaş maçına kadar eksiklerimizin azalmasını umuyoruz" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Gençlerbirliği maçıyla ilgili, "Doğru zamanlarda pozisyona girdik ve goller bizim için doğru...

18:54 Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum" - Mustafa Kaplan: "İkinci yarı oynanan oyundan memnunum" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kasımpaşa karşısında ilk yarıda kötü bir oyun oynadıklarını söyleyerek, ikinci yarıdaki performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

18:19 Gençlerbirliği: 2-0 Olgucan KALKAN / STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Florent Hadergjonaj, Loret Sadiku, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Gilbert Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Dk.

18:09 Futbol: Süper Lig Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson (Dk. 73 Mehmet Feyzi Yıldırım), Alan, Hajradinovic, Varga (Dk. 84 Yasin Dülger), Hodzic (Dk.

17:01 Futbol: Süper Lig Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Tarık Ongun, İlker TakpakKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Koomson, Alan, Hajradinovic, Varga, HodzicGençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Toure, Diego Angelo (Dk.

16:20 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçında VAR gecikmesi Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı VAR Merkezi ile bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle yaklaşık 5 dakika geç başladı.

09:29 29 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi Fraport TAV Antalyaspor (Kazım Karabekir16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)TFF 1'İNCİ LİG13.

08:59 GÜNDEM / 29 Kasım 2020 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Kasım 2020 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış törenine katılacak.

17:33 Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu.

17:31 Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

17:15 Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi resmen başladı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini açıkladı.

12:29 Göztepe ilkin peşinde SÜPER Lig'de pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkacak Göztepe bu sezon ilki yaşamak istiyor.

12:03 Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına hazır Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

11:09 Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkışa geçti Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti.

10:19 Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

01:16 27 Kasım 2020 Haberleri 27 Kasım 2020 Manşet Haberleri.

22:25 Kasımpaşa, İrfan Buz ayrılığını açıkladı Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

22:23 Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa dönüyor Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Fuat Çapa, tekrardan başa geçiyor.

16:11 Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti Kasımpaşa'da iki hafta önce göreve gelen Teknik Direktör İrfan Buz, istifa ettiğini duyurdu.

16:10 Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 13 Kasım'da göreve başlayan teknik direktör İrfan Buz, kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunmadığını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

15:38 Göztepe'nin kupadaki rakibi Bursaspor ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 5'inci tura adını yazdıran Ege ekiplerinin rakipleri belli oldu.

15:02 ZTK'da 5'inci Eleme Turu kuraları çekildi Son şampiyon Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor olduZiraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

14:56 Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray Darıca Gençlerbirliği'yle, Fenerbahçe Karacabey Belediyespor'la, Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu'yla ve Trabzonspor da Adana Demirspor'la eşleşti.

09:43 Futbol: Haftanın programı Futbolda Süper Lig'e 10. hafta, TFF 1. Lig'e ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

22:52 24Erzincanspor 4. turda kupaya veda etti TFF 2. Lig Beyaz gurupta mücadele eden 24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa spora 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

17:15 24 Erzincanspor: 3-0 STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Hakan Ceylan, Ali Can Alp, Özcan SultanoğluKASIMPAŞA: Erdem - Ahmet Oğuz, Sadiku, Brecka, Haddadi (Dk. 86 Furkan Yaşa), Tirpan (Dk. 86 Hasan Emre Yeşilyurt), Aytaç, Koomson (Dk. 60 Hadergjonaj), Yasin Dülger, Alan Carius (Dk. 72 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga (Dk.

17:00 Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - 24 Erzincanspor: 0 Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldiği 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

16:03 Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

08:59 Son dakika haberi: GÜNDEM / 26 Kasım 2020 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı"na iştirak edecek.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 26 KASIM 2020 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki heyeti kabul edecek, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına başkanlık yapacak.

12:46 Trabzonspor'da Avcı etkisi Trabzonspor'da göreve başladığı ilk gün takım savunmasındaki zafiyete dikkat çeken ve bu sorunu çözmeye yönelik çalışmalara ağırlık veren teknik direktör Abdullah Avcı, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iç sahadaki 11 maçlık gol yeme serisine son verdi.