Öçal, Gaziantep'teki 2-0'lık galibiyeti 'çok önemli 3 puan' diye yorumladı - Son Dakika
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Öçal, Gaziantep'teki 2-0'lık galibiyeti 'çok önemli 3 puan' diye yorumladı

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Öçal, Gaziantep\'teki 2-0\'lık galibiyeti \'çok önemli 3 puan\' diye yorumladı
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Trendyol Süper Lig 11. hafta açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Teknik Sorumlu Özgür Öçal, zorlu bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldıklarını belirterek bu serüveni sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Özgür Öçal, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Zorlu bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig 11. hafta açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Özgür Öçal, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öçal, "İyi oynadığımız maç, iyi başladığımız maç. Özellikle ilk 25 dakika çok iyi başladığımız bir maç. Skoru da yakaladık. 2-0'ı bulduktan sonra biraz da olsa biraz geri çekimler oldu. Ama orada da takım savunmasını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarı bittikten sonra ikinci yarıya girdiğimizde yine oyuncularımıza aynı şekilde oyunun devamı ettiğini söyledik. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Sezon başından beri 4-4,5 aylık giden bir serüvenimiz var. Bunun sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigÖzgür ÖçalKasımpaşaGaziantepFutbolSporSon Dakika

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