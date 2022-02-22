Son Dakika Gaziantep Haberleri

13:55 Başkan Gökçenay'dan OSB'ye ziyaret Van'da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, geçtiğimiz günlerde yapılan kurul sonrasında güven tazeleyen Van Organize Sanayi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

13:36 GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda, Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sergilendiği stant açtı.

13:35 GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

12:56 İtalyan markası dünya operasyonunu Türkiye'den yönetecek Orta Doğu, Türk Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarına yakınlaşmak için 5 yıl önce Türkiye'ye yatırım yapan İtalya'nın önde gelen tasarım odaklı markalarından Rapsel, dünya operasyonunu Türkiye'den yönetme kararı aldı.

12:54 Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturmada, 10 ilde gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

12:42 GAZİANTEP'TE 'KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ' AÇILDI GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde 11 yatak kapasitesine sahip olan Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi hizmete açıldı.

12:31 Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Altay-Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

12:16 Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

12:06 Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de lider olarak mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Karamürsel İdman Yurdu'nu da 3-0 yenerek, Sivas'ta oynanacak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.

12:02 Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sokak düğününde gelin ve damadın oynadığı sırada çocukların alandan alınmasını isteyen müzisyen, bir davetli tarafından darbedildi.

10:21 Öğrenciler "Çöp Müzesi" projesiyle atıklardan gübre ve sabun üretti Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'daki 12 okulun öğrencileri, "Çöp Müzesi eTwinning Projesi" kapsamında çevrim içi ortamda atıklardan gübre, sabun ve deterjan yapmayı öğrendi.

09:57 Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı Edirne merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 13 şüpheli yakalandı.

09:33 Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı 30 kilogram nargile tütünü ile 38 bin 400 adet boş makaron ve 15 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.

09:08 Yurtta hava durumu Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

08:44 Meteoroloji: Hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece arasında düşecek METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

08:12 Meteoroloji: Hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece arasında düşecek METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

08:02 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok ile sarı kod uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak hava durumunu raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre yurdun büyük kesimi kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

06:42 24 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 24 Şubat 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor ile oynanan Süper Lig erteleme karşılaşmasında sakatlanan futbolcusu yerine oyuncu almayı unuttu. Sakatlanan Kitsiou'nun yerine kimse oyuna dahil olmayınca kenara gelen Gaziantep FK futbolcuları Bulut'u uyardı ve tecrübeli hoca hemen Oğuz Ceylan'ı oyuna dahil etti. Maç sonu basın toplantısına katılmayan Erol Bulut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.

21:58 Mehmet Yozgatlı: "45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor" - Mehmet Yozgatlı: "45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor" Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldık, 45 dakikada maç...

21:45 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardındanKadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarısı ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

21:38 Alaattin Gülerce: "Zorlu bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz" - Alaattin Gülerce: "Zorlu bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz" Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, deplasmanda 0-0 berabere bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Motivasyonun kolay olmadığı zorlu bir deplasmandan puanla döndüğümüz...

21:16 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0 STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou (Dk.

21:08 Futbol: Spor Toto Süper Lig Stat: KalyonHakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Djilobodji, Caulker, Sagal, Kitsiou (Dk.

19:35 GAZİANTEP'TE GAPTARIM FUARI AÇILDI GAZİANTEP'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, KOSGEB, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Gaziantep Ziraat Odası'nın işbirliği ile düzenlenen 13'üncü Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık fuarı açıldı.

18:06 Şahinbey belediyesi GAP Tarım Fuarında Şahinbey Belediyesi GAP Tarım Fuarında stant açarak çiftçilere verilen destek ve çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

18:03 13. GAP Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreni Gaziantep protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

18:03 Şahinbey 192 sporcuyu ağırladı Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Salonu, Okul Sporları Türkiye Voleybol Yarı Final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

17:34 13. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı başladı Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın desteğiyle hazırlanan 13'üncü GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

17:08 Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendiGAZİANTEP Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı bugün açılan 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda "Koyun kırkım" yarışması düzenledi.

16:37 GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım organizasyonlarından Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) açıldı.

15:39 Taşdoğan TBMM'de Gaziantep'i konuştu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gaziantep'e ilişkin konuşma da bulundu.

15:39 Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, 26 noktadan sürdürdüğü sabah çorba ikramı hizmeti sürüyor.

15:08 Sokak köpeğinin yüzünden yaraladığı çocuğun ameliyatı başarılı geçti Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısı sonucu yüzünden yaralanan çocuğun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

14:22 Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK ana davasında gerekçeli karar açıklandı Gaziantep'te HDP ve DBP'nin bazı yöneticileri ile eski CHP'li belediye meclis üyesinin aralarında bulunduğu 57 sanığa 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezaları verilen PKK/KCK ana davasında gerekçeli karar açıklandı.

14:06 Gaziantep'te 3 bin 653 taklit çanta ele geçirildi Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 3 bin 653 kadın çantası ele geçirildi.

14:02 Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı Araban 'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

13:57 Minik Asiye gibi, köpek saldırısında yüzünden yaralanan Berat'tan sevindiren haber Minik Asiye gibi, köpek saldırısında yüzünden yaralanan Berat'tan sevindiren haberTOKAT Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sokak köpeğinin saldırması sonucu burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar başarılı bir operasyon geçirdi.

13:25 Gaziantep'te 10 milyon 380 bin liralık taklit ürün ele geçirildi Gaziantep'te taklit ürün operasyonu düzenleyen polis ekipleri dünyaca ünlü markaların bire bir taklidi olan 10 milyon 380 bin liralık çanta ele geçirdi.

12:50 Son dakika haber! Altay'ın kazancı Kazımcan Son dakika habere göre Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına demir atan Altay'ın bu sezonki tesellisi altyapısından yetişen Kazımcan Karataş oldu.

12:40 Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ve 4 gün süren 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Gençler Kız-Erkek Futbol Yarı Final yarışmaları sona erdi.

12:34 GSO Şubat ayı meclis toplantısı düzenlendi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

11:52 Gaziantep Üniversitesinde öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), öğrencilerine 3 çeşit yemeği 1 lira karşılığında sunuyor.

11:07 Gaziantep'te yakalanan 14 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 5 aydan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası 14 firari hükümlü yakalandı.

11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi! Gaziantep'te 7 yaşındaki Cemile Bozkurt'un 5 yıl önce yüzünde çıkan ve zamanla yüzünü tamamen kaplayan sivilce şeklindeki yaralara teşhis konulamıyor.

10:30 OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

10:03 Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı Son dakika gündem haberi... Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

09:55 Son dakika haber! Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu Son dakika gelişmesine göre Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonuOSMANİYE Osmaniye merkezli 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

09:44 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da kaçak üretilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

08:58 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 11.00-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.

08:09 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

06:42 23 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

00:58 Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, Brezilyalı kadın futbolcu Thays Ferrer'i kadrosuna kattı.

00:58 Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) kent basının 150. yılı etkinliklerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolüyle start verdi.

00:58 Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evlilik tarihlerinin farklı ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihine gün almak için Şahinbey Belediyesine akın etti.

00:01 4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı Gaziantep'te yaşanan olayda 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ve açılan davada tutuklu bulunan 4 sanık tahliye edilmişti. Başsavcılık tarafından yapılan itirazın ardından sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verildi.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.

22:50 Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tahliyelerine karar verilen 4 tutuklu sanık, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

22:20 Gaziantep'te polisten uyuşturucu tacirine suçüstü Gaziantep'te "torbacı" olarak tarif edilen uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi polis ekipleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı esnasında kıskıvrak yakalandı.

22:18 Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tahliyelerine karar verilen 4 tutuklu sanık, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

20:28 Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2) 4 SANIK YENİDEN TUTUKLANDIGaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

18:31 Kilis'te tarihi eser operasyonu Kilis'te jandarma ekipleri tarafından tarihi 14 adet sikke ile 3 adet yüzük ele geçirildi.

17:52 Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları başladı "Vergi Haftası" tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme faaliyetleriyle kutlanıyor.

17:29 İki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen 4 sanık yeniden tutuklandı Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanık, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

17:09 Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak GGC ile GAÜN arasında önemli işbirliği Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti kent basının 150. yılı etkinliklerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolüyle start verdi.

17:03 Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve yarın ikinci yarısı oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

16:59 Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evlilik yıldönümlerinin farklı ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihine gün almak için Şahinbey Belediyesine akın etti.

16:53 Yeni Malatyaspor ertelenen Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı Yeni Malatyaspor erteleme maçına çıkacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

16:43 "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" açıldı Mardin Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde düzenlenen "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

16:05 Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı Gelen son dakika haberlerine göre Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

15:41 Gaziantep Üniversitesi ile Gazeteciler Cemiyeti arasında işbirliği protokolü Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

15:24 Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, sokak hayvanlarına yem bıraktı Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Sinan Korkmaz, Nurdağı İyilik Hareketi gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanları için ayrılan besleme noktalarına yem bıraktı.

14:31 Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı - Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı ALG Spor'un Brezilyalı futbolcusu Thays Ferrer resmi sözleşmeyi imzaladı İmza töreni öncesi davul, zurna ve meşaleli şov dikkat çekti Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, Brezilyalı kadın...

13:57 Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

13:55 Gaziantep FK, erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

13:43 GAZİANTEP - Tescilli İslahiye biberinin tohumları toprakla buluşuyor Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, baharatlık kırmızı biber tohumlarının ekimine başlandı.

12:20 Son dakika haberleri... Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Bir son dakika haberine göre Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tahliyelere itiraz Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye...

12:03 Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 6 çocuk babası Hasan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

11:26 Son dakika haberleri: Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunuldu.

11:18 Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e iki pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

11:01 Son dakika haberleri... Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Son dakika haberi: Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e iki pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

11:01 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Bey Mahallesi'ndeki Tabak Hamamı'nı Vakıflar Bölge Müdürlüğünden devralarak hizmete açmayı planlıyor.

11:00 Bedensel engelli yüzücü Eda Kaya, hayallerinden vazgeçmiyor Hastalığı dolayısıyla 18 yıl önce başladığı yüzmede 100'ün üzerinde madalya elde eden bedensel engelli Eda Kaya, hedeflerinden vazgeçmiyor.

10:23 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu FOX TV'nin sevilen ve ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde dün Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinliyor ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz veriyor. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası oluyor. Aynı zamanda canlı yayına çıkan Ender karakteri aracılığıyla Muharrem Sarıkaya göndermesi yapılıyor.