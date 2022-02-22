Son Dakika Gaziantep Haberleri

- 13:55 Başkan Gökçenay'dan OSB'ye ziyaret
Van'da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, geçtiğimiz günlerde yapılan kurul sonrasında güven tazeleyen Van Organize Sanayi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
- 13:36 GTB Tarım Fuarında coğrafi işaretli ürünler standı açtı
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda, Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sergilendiği stant açtı.
- 13:35 GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
- 12:59 Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
- 12:56 İtalyan markası dünya operasyonunu Türkiye'den yönetecek
Orta Doğu, Türk Cumhuriyetler ve Rusya pazarlarına yakınlaşmak için 5 yıl önce Türkiye'ye yatırım yapan İtalya'nın önde gelen tasarım odaklı markalarından Rapsel, dünya operasyonunu Türkiye'den yönetme kararı aldı.
- 12:54 Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturmada, 10 ilde gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.
- 12:42 GAZİANTEP'TE 'KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ' AÇILDI
GAZİANTEP Özel Medical Park Hastanesi'nde 11 yatak kapasitesine sahip olan Erişkin Kemik İliği ve Kök Hücre Nakil Merkezi hizmete açıldı.
- 12:31 Altay Gaziantep FK maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Altay-Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
- 12:17 Son dakika haberi! Çocukların tehlikeli oyunu faciayla bitti... Mazot tenekesi bomba gibi patladı, 4 çocuk ölümden döndü
Son dakika gelişmesine göre Çocukların tehlikeli oyunu faciayla bitti.
- 12:16 Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
- 12:06 Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti
Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig'de lider olarak mücadele eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Karamürsel İdman Yurdu'nu da 3-0 yenerek, Sivas'ta oynanacak play-off karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.
- 12:02 Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sokak düğününde gelin ve damadın oynadığı sırada çocukların alandan alınmasını isteyen müzisyen, bir davetli tarafından darbedildi.
- 10:21 Öğrenciler "Çöp Müzesi" projesiyle atıklardan gübre ve sabun üretti
Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'daki 12 okulun öğrencileri, "Çöp Müzesi eTwinning Projesi" kapsamında çevrim içi ortamda atıklardan gübre, sabun ve deterjan yapmayı öğrendi.
- 10:02 Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
- 09:59 Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
- 09:57 Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 13 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Edirne merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı 13 şüpheli yakalandı.
- 09:33 Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi
Gaziantep'te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı 30 kilogram nargile tütünü ile 38 bin 400 adet boş makaron ve 15 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi.
- 09:08 Yurtta hava durumu
Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- 08:44 Meteoroloji: Hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece arasında düşecek
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
- 08:12 Meteoroloji: Hava sıcaklığı batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece arasında düşecek
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
- 08:02 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok ile sarı kod uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak hava durumunu raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre yurdun büyük kesimi kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
- 06:42 24 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
24 Şubat 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- 00:31 Erol Bulut futbolcu almayı unuttu! Maç sonu basın toplantısına katılmayıp hastaneye gitti
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor ile oynanan Süper Lig erteleme karşılaşmasında sakatlanan futbolcusu yerine oyuncu almayı unuttu. Sakatlanan Kitsiou'nun yerine kimse oyuna dahil olmayınca kenara gelen Gaziantep FK futbolcuları Bulut'u uyardı ve tecrübeli hoca hemen Oğuz Ceylan'ı oyuna dahil etti. Maç sonu basın toplantısına katılmayan Erol Bulut'un ayağındaki sakatlık nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi.
- Dün Dün 21:58 Mehmet Yozgatlı: "45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor"
- Mehmet Yozgatlı: "45 dakikada maç kazanmak kolay olmuyor" Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldık, 45 dakikada maç...
- Dün Dün 21:45 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardındanKadir GÜNEŞ / GAZİANTEP,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarısı ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
- Dün Dün 21:38 Alaattin Gülerce: "Zorlu bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz"
- Alaattin Gülerce: "Zorlu bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz" Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Alaattin Gülerce, deplasmanda 0-0 berabere bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Motivasyonun kolay olmadığı zorlu bir deplasmandan puanla döndüğümüz...
- Dün Dün 21:25 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı.
- Dün Dün 21:16 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou (Dk.
- Dün Dün 21:09 Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
- Dün Dün 21:08 Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: KalyonHakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Djilobodji, Caulker, Sagal, Kitsiou (Dk.
- Dün Dün 19:35 GAZİANTEP'TE GAPTARIM FUARI AÇILDI
GAZİANTEP'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, KOSGEB, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ve Gaziantep Ziraat Odası'nın işbirliği ile düzenlenen 13'üncü Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık fuarı açıldı.
- Dün Dün 18:06 Şahinbey belediyesi GAP Tarım Fuarında
Şahinbey Belediyesi GAP Tarım Fuarında stant açarak çiftçilere verilen destek ve çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
- Dün Dün 18:03 13. GAP Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
13. GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreni Gaziantep protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
- Dün Dün 18:03 Şahinbey 192 sporcuyu ağırladı
Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Salonu, Okul Sporları Türkiye Voleybol Yarı Final karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.
- Dün Dün 17:34 13. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın desteğiyle hazırlanan 13'üncü GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı açıldı.
- Dün Dün 17:08 Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendiGAZİANTEP Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı bugün açılan 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda "Koyun kırkım" yarışması düzenledi.
- Dün Dün 16:59 Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 10 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.
- Dün Dün 16:44 Son dakika haber! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 16:37 Samsun Devlet Opera ve Balesi "Güz türküleri" konseri verecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Güz türküleri" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.
- Dün Dün 16:37 GAZİANTEP - Tarım ve hayvancılık fuarı açıldı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım organizasyonlarından Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) açıldı.
- Dün Dün 15:39 Taşdoğan TBMM'de Gaziantep'i konuştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gaziantep'e ilişkin konuşma da bulundu.
- Dün Dün 15:39 Gaziantep'te çorba çeşmesi sayısını arttırıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, 26 noktadan sürdürdüğü sabah çorba ikramı hizmeti sürüyor.
- Dün Dün 15:08 Sokak köpeğinin yüzünden yaraladığı çocuğun ameliyatı başarılı geçti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısı sonucu yüzünden yaralanan çocuğun durumunun iyiye gittiği bildirildi.
- Dün Dün 14:22 Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK ana davasında gerekçeli karar açıklandı
Gaziantep'te HDP ve DBP'nin bazı yöneticileri ile eski CHP'li belediye meclis üyesinin aralarında bulunduğu 57 sanığa 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezaları verilen PKK/KCK ana davasında gerekçeli karar açıklandı.
- Dün Dün 14:06 Gaziantep'te 3 bin 653 taklit çanta ele geçirildi
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 3 bin 653 kadın çantası ele geçirildi.
- Dün Dün 14:02 Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı
Araban 'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.
- Dün Dün 13:57 Minik Asiye gibi, köpek saldırısında yüzünden yaralanan Berat'tan sevindiren haber
Minik Asiye gibi, köpek saldırısında yüzünden yaralanan Berat'tan sevindiren haberTOKAT Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sokak köpeğinin saldırması sonucu burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar başarılı bir operasyon geçirdi.
- Dün Dün 13:25 Gaziantep'te 10 milyon 380 bin liralık taklit ürün ele geçirildi
Gaziantep'te taklit ürün operasyonu düzenleyen polis ekipleri dünyaca ünlü markaların bire bir taklidi olan 10 milyon 380 bin liralık çanta ele geçirdi.
- Dün Dün 12:50 Son dakika haber! Altay'ın kazancı Kazımcan
Son dakika habere göre Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına demir atan Altay'ın bu sezonki tesellisi altyapısından yetişen Kazımcan Karataş oldu.
- Dün Dün 12:40 Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ve 4 gün süren 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Gençler Kız-Erkek Futbol Yarı Final yarışmaları sona erdi.
- Dün Dün 12:34 GSO Şubat ayı meclis toplantısı düzenlendi
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.
- Dün Dün 11:52 Gaziantep Üniversitesinde öğrencilere 3 çeşit yemek 1 lira
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), öğrencilerine 3 çeşit yemeği 1 lira karşılığında sunuyor.
- Dün Dün 11:07 Gaziantep'te yakalanan 14 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında 5 aydan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası 14 firari hükümlü yakalandı.
- Dün Dün 11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
Gaziantep'te 7 yaşındaki Cemile Bozkurt'un 5 yıl önce yüzünde çıkan ve zamanla yüzünü tamamen kaplayan sivilce şeklindeki yaralara teşhis konulamıyor.
- Dün Dün 10:43 Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
- Dün Dün 10:30 OSMANİYE'DE 'TORBACI' OPERASYONU: 15 GÖZALTI
OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.
- Dün Dün 10:03 Son dakika haberleri | Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Son dakika gündem haberi... Osmaniye merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
- Dün Dün 09:55 Son dakika haber! Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu
Son dakika gelişmesine göre Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonuOSMANİYE Osmaniye merkezli 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
- Dün Dün 09:44 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da kaçak üretilen 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
- Dün Dün 08:58 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
11.00-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.
- Dün Dün 08:09 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Dün Dün 06:42 23 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
23 Şubat 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
- Dün Dün 00:58 Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, Brezilyalı kadın futbolcu Thays Ferrer'i kadrosuna kattı.
- Dün Dün 00:58 Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) kent basının 150. yılı etkinliklerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolüyle start verdi.
- Dün Dün 00:58 Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde "evet" dedi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evlilik tarihlerinin farklı ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihine gün almak için Şahinbey Belediyesine akın etti.
- Dün Dün 00:01 4 yaşındaki minik Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrar tutuklandı
Gaziantep'te yaşanan olayda 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış ve açılan davada tutuklu bulunan 4 sanık tahliye edilmişti. Başsavcılık tarafından yapılan itirazın ardından sanıkların tekrar tutuklanmasına karar verildi.
- 22.02.2022 22 Şub 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Açılış Toplantısı'na iştirak edecek.
- 22.02.2022 22 Şub 22:58 "Medipol Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından" haberimizin başlığında sehven yazılan "Gaziantep FK" ifadesi "İttifak Holding Konyaspor" olarak...
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ortaya koydukları futbol ve galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.
- 22.02.2022 22 Şub 22:50 Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı
Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tahliyelerine karar verilen 4 tutuklu sanık, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
- 22.02.2022 22 Şub 22:20 Gaziantep'te polisten uyuşturucu tacirine suçüstü
Gaziantep'te "torbacı" olarak tarif edilen uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi polis ekipleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı esnasında kıskıvrak yakalandı.
- 22.02.2022 22 Şub 22:18 Asiye'ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tahliyelerine karar verilen 4 tutuklu sanık, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.
- 22.02.2022 22 Şub 20:28 Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)
4 SANIK YENİDEN TUTUKLANDIGaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
- 22.02.2022 22 Şub 18:31 Kilis'te tarihi eser operasyonu
Kilis'te jandarma ekipleri tarafından tarihi 14 adet sikke ile 3 adet yüzük ele geçirildi.
- 22.02.2022 22 Şub 17:52 Gaziantep'te Vergi Haftası kutlamaları başladı
"Vergi Haftası" tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme faaliyetleriyle kutlanıyor.
- 22.02.2022 22 Şub 17:29 İki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen 4 sanık yeniden tutuklandı
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanık, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.
- 22.02.2022 22 Şub 17:09 Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak
Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak GGC ile GAÜN arasında önemli işbirliği Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti kent basının 150. yılı etkinliklerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolüyle start verdi.
- 22.02.2022 22 Şub 17:03 Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve yarın ikinci yarısı oynanacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
- 22.02.2022 22 Şub 16:59 Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi
Şahinbey'de çiftler 22.02.2022 tarihinde evet dedi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evlilik yıldönümlerinin farklı ve akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, 22.02.2022 tarihine gün almak için Şahinbey Belediyesine akın etti.
- 22.02.2022 22 Şub 16:53 Yeni Malatyaspor ertelenen Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor erteleme maçına çıkacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı.
- 22.02.2022 22 Şub 16:43 "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" açıldı
Mardin Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde düzenlenen "Mezopotamya Turizm İstihdam Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.
- 22.02.2022 22 Şub 16:31 Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.
- 22.02.2022 22 Şub 16:13 GAZİANTEP - Yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalandı
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 şüpheli yakalandı.
- 22.02.2022 22 Şub 16:05 Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı
Gelen son dakika haberlerine göre Edirne merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
- 22.02.2022 22 Şub 16:03 Samsun Devlet Opera ve Balesi Ordu'da "Güz Türküleri" konseri verecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Güz Türküleri" konseriyle Ordu'nun Ünye ilçesinde sanatseverlerin karşısına çıkacak.
- 22.02.2022 22 Şub 15:41 Gaziantep Üniversitesi ile Gazeteciler Cemiyeti arasında işbirliği protokolü
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
- 22.02.2022 22 Şub 15:24 Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, sokak hayvanlarına yem bıraktı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Sinan Korkmaz, Nurdağı İyilik Hareketi gönüllüleri ile birlikte sokak hayvanları için ayrılan besleme noktalarına yem bıraktı.
- 22.02.2022 22 Şub 14:31 Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı
- Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı ALG Spor'un Brezilyalı futbolcusu Thays Ferrer resmi sözleşmeyi imzaladı İmza töreni öncesi davul, zurna ve meşaleli şov dikkat çekti Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, Brezilyalı kadın...
- 22.02.2022 22 Şub 13:57 Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan 3 oyuncuyla ilgili açıklama
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan, Mendyl ve Stankovski'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
- 22.02.2022 22 Şub 13:55 Gaziantep FK, erteleme maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kalan ve ertelenen maçta yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
- 22.02.2022 22 Şub 13:43 GAZİANTEP - Tescilli İslahiye biberinin tohumları toprakla buluşuyor
Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, baharatlık kırmızı biber tohumlarının ekimine başlandı.
- 22.02.2022 22 Şub 12:20 Son dakika haberleri... Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı
Bir son dakika haberine göre Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tahliyelere itiraz Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye...
- 22.02.2022 22 Şub 12:03 Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 6 çocuk babası adam hayatını kaybetti Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 6 çocuk babası Hasan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- 22.02.2022 22 Şub 11:26 Son dakika haberleri: Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı
Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunuldu.
- 22.02.2022 22 Şub 11:18 Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e iki pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
- 22.02.2022 22 Şub 11:01 Son dakika haberleri... Minik Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tahliye edilen sanıklar hakkında tutuklama kararı
Son dakika haberi: Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e iki pitbull cinsi köpeğin saldırmasına ilişkin açılan davada yargılanan 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
- 22.02.2022 22 Şub 11:01 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi Tabak Hamamı'nı hizmete açacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Bey Mahallesi'ndeki Tabak Hamamı'nı Vakıflar Bölge Müdürlüğünden devralarak hizmete açmayı planlıyor.
- 22.02.2022 22 Şub 11:00 Bedensel engelli yüzücü Eda Kaya, hayallerinden vazgeçmiyor
Hastalığı dolayısıyla 18 yıl önce başladığı yüzmede 100'ün üzerinde madalya elde eden bedensel engelli Eda Kaya, hedeflerinden vazgeçmiyor.
- 22.02.2022 22 Şub 10:23 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
FOX TV'nin sevilen ve ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde dün Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinliyor ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz veriyor. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası oluyor. Aynı zamanda canlı yayına çıkan Ender karakteri aracılığıyla Muharrem Sarıkaya göndermesi yapılıyor.
- 22.02.2022 22 Şub 10:20 Gaziantep'te iki pitbullun çocuğa saldırısıyla ilgili tahliye edilen sanıklar tekrar tutuklandı
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin dün tahliye edilen 4 sanığın yeniden tutuklanmalarına karar verildi.
- 22.02.2022 22 Şub 09:58 Süper Lig'de 26. haftaya penaltılar damga vurdu
Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, hakemler tarafından 12 kez penaltı kararı verildi.