Anlaşma sağlandı! Volkan Demirel Süper Lig\'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK'da yeni çalıştırıcı arayışları hız kazandı.

VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞMA TAMAM

Ligde geride kalan 11 haftada yalnızca 2 galibiyet ve 2 beraberlik alabilen ve 7 maçtan yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK, ilk etapta görüşülen Fatih Tekke ile anlaşma zemininin zorlaşması üzerine yönetim rotasını Volkan Demirel'e kırdı. Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adamla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

GAZİANTEP'E GİDECEK

Genç teknik adamın yarın Gaziantep'te olacağı ve son detayların görüşüleceği belirtildi. Tarafların son detayları netleştirmesinin ardından resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması ve Demirel'in milli aranın ardından takımın başında sahaya çıkması öngörülüyor.