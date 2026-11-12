Malatya\'da düşen helikopterden ilk görüntüler

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı.

EKİPLER ENKAZDAKİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip söndürdü. Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekipler çalışma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 4 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler: