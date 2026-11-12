İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı - Son Dakika
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İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı

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İBB iddiası! Yeni Parti\'nin İmamoğlu\'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) olası başkanlık seçimine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ekrem İmamoğlu'nun ceza alması ve belediyede yeni bir seçim yapılması durumunda, Yeni Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi aday gösterebileceği öne sürüldü. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın CHP'de kalmaya devam etmesi nedeniyle Yeni Parti'nin farklı bir isim üzerinde durduğu iddia edildi.

İBB için yeni bir seçim ihtimali üzerinden dikkat çekici bir kulis bilgisi ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, olası seçimde Yeni Parti'nin adayının Kemal Çebi olabileceğini söyledi. Yarkadaş'ın açıklamalarında Nuri Aslan'ın CHP'deki konumu da öne çıktı.

CANLI YAYINDA İBB İÇİN KEMAL ÇEBİ İDDİASI

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB'de olası bir başkanlık seçiminin siyasi dengeleri değiştirebileceğini belirten Yarkadaş, Yeni Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'yi aday gösterebileceğini iddia etti. Yarkadaş, bu ihtimalin Ekrem İmamoğlu hakkında verilebilecek olası bir ceza kararının ardından belediyede yeni bir seçim yapılması durumunda ortaya çıkabileceğini savundu. 

İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı

"NURİ ASLAN CHP'DE KALIYOR"

Yarkadaş, olası seçimde İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın durumuna da dikkat çekti. Aslan'ın CHP'de kalmaya devam ettiğini belirten Yarkadaş, Yeni Parti'nin bu nedenle farklı bir isim üzerinde durabileceğini ifade etti. Yarkadaş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Eğer işler bu noktaya gelirse Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB'de Yeni Parti'nin adayı olabilir. Çünkü Nuri Aslan CHP'de kalıyor ve kalmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bir ceza alır ve belediye başkanlık seçimi yapılmak zorunda kalırsa Yeni Parti'nin CHP'de kalan bir belediye başkan vekilini aday göstermesi zaten mümkün değil."

İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı

KEMAL ÇEBİ'NİN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Barış Yarkadaş, programda Kemal Çebi'nin Yeni Parti'ye geçiş sürecine ilişkin kişisel gözlemlerini de anlattı. Çebi'yi uzun yıllardır tanıdığını belirten Yarkadaş, parti değişikliği sırasında belediye başkanının üzgün olduğunu ileri sürdü. Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Kemal Çebi çok istemeye istemeye gitti Yeni Parti'ye. Ayrılırken 'Bizim hiçbir ideolojik ayrılığımız yok' dedi, çok da üzgündü. Kemal abiyi çok eskiden tanırım. Atadan, dededen Cumhuriyet Halk Partili. Şu ana kadar kendisiyle ilgili herhangi bir yolsuzluk iddiası da çıkmadı." 

Barış YarkadaşEkrem İmamoğluYeni PartiKemal ÇebiSiyasetGüncelGündemSon Dakika

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