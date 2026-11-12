Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor - Son Dakika
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Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

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Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
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Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
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Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşadığı apartmanın yönetimiyle sorunu olan saldırganın olaydan sonra binanın 7. katına yaralı olarak sığındığını, müzakere ekiplerinin ikna çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesindeki bir noktada ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, başkent polisi olayda 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, olayın Beyaz Saray’a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Logan Circle bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, halka bir spor merkezi, kilise, süpermarket ve bazı konutların da bulunduğu olay yerinden uzak kalınması çağrısında bulundu. Olay yeri ve çevresindeki sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki okullarda kapılar kilitlendi.

Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), güvenlik güçlerine yardımcı olması amacıyla bazı görevlilerin de olay yerine gönderildiğini belirtti. Washington DC Polis Teşkilatı Sözcüsü Nicole Deaner, saldırganın henüz yakalanmadığını ve ateşin tam olarak hangi konumdan açıldığının belli olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

ABD'Lİ POLİS YETKİLİSİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olayla ilgili bir polis yetkilisi kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Polis yetkilisi, saldırıda 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırganın yaşadığı apartmanın yönetimiyle sorunu olduğunu, olaydan sonra binanın 7. katına yaralı olarak saklandığını söyledi.

Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

SALDIRGAN BİNAYA SAKLANDI

Polis yetkilisi, saldırgan apartmana girdikten sonra iki el silah sesi duyulduğunu belirtti. Müzakere timlerinin olay yerine gittiğini söyleyen yetkili, saldırganı ikna etme çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
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Beyaz SarayWashington3. SayfaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    genemi olmadı bu iş 0 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Onların da hayalleri var hayatları var aileleri var. Yapmayın 0 0
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Yapmaaaaa 0 0
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