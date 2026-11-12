Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesindeki bir noktada ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, başkent polisi olayda 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, olayın Beyaz Saray’a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Logan Circle bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, halka bir spor merkezi, kilise, süpermarket ve bazı konutların da bulunduğu olay yerinden uzak kalınması çağrısında bulundu. Olay yeri ve çevresindeki sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki okullarda kapılar kilitlendi.

ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), güvenlik güçlerine yardımcı olması amacıyla bazı görevlilerin de olay yerine gönderildiğini belirtti. Washington DC Polis Teşkilatı Sözcüsü Nicole Deaner, saldırganın henüz yakalanmadığını ve ateşin tam olarak hangi konumdan açıldığının belli olmadığını açıkladı.

ABD'Lİ POLİS YETKİLİSİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olayla ilgili bir polis yetkilisi kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Polis yetkilisi, saldırıda 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırganın yaşadığı apartmanın yönetimiyle sorunu olduğunu, olaydan sonra binanın 7. katına yaralı olarak saklandığını söyledi.

SALDIRGAN BİNAYA SAKLANDI

Polis yetkilisi, saldırgan apartmana girdikten sonra iki el silah sesi duyulduğunu belirtti. Müzakere timlerinin olay yerine gittiğini söyleyen yetkili, saldırganı ikna etme çabalarının sürdüğünü kaydetti.