Aylin Kotil\'den Sarıgül\'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün iddiaları ve şikayetleriyle başlayan, ardından kapsamı genişleyen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'in savcılık ifadesine Sözcü TV muhabiri Ceylan Sever ulaştı. Kotil, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken dosyadaki isimlerle nasıl tanıştığını ve yatırım girişimine neden dahil olduğunu anlattı.

"ERZİNCAN'DA TESLA FABRİKASI KURULACAK DEDİLER"

Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Aylin Kotil, soruşturmanın kilit isimlerinden Sinan Çampınar ile eski eşi Mustafa Sarıgül aracılığıyla tanıştığını söyledi. Kotil, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Sinan Çampınar’ı eski eşim Mustafa Sarıgül aracılığı ile tanıdım. Mustafa Sarıgül bana bu şahsın Erzincan’da pil fabrikası ve Tesla fabrikası kuracağını söyledi. Şahıs, Mustafa Sarıgül'e bu fabrikaların kuruluş aşamasında çifte vatandaşlı birinin bulunmasının işlemlerini hızlandıracağını söylemiş. Mustafa Sarıgül de bu durumu bana iletince heyecanlanıp kabul ettim."

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN MÜNİH'E GİTMİŞ

Almanya vatandaşlığı bulunduğunu belirten Kotil, bu nedenle yatırım projesinde yer almasının istendiğini anlattı. Mustafa Sarıgül'ün yönlendirmesiyle Almanya'nın Münih kentine giderek şirket kuruluşuna ilişkin noter işlemlerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Ancak Kotil'in anlatımına göre yatırım planı beklenildiği gibi ilerlemedi. Fabrikaların kurulmadığını ve vaat edilen paranın gelmediğini belirten Kotil, sürecin uzaması üzerine projeden vazgeçtiklerini söyledi.

MUSTAFA SARIGÜL "VAZGEÇTİK" DEMİŞ

Kotil, yatırım sürecinin neden sona erdiğini şu sözlerle anlattı: "Bu fabrikalar kurulmayınca kişiyle birkaç kez telefonda görüştüm. Paranın gelmediğini ve sürecin uzatıldığını anladım. Mustafa Sarıgül de 'Bunlar yatırım yapmayacak, işi uzatıyorlar' diyerek konuyu kapattı ve vazgeçtik."

"2 MİLYON EURO'DAN HABERİM YOK, KARA PARA AKLAMADIM"

Soruşturma dosyasında Almanya'ya parça parça gönderildiği öne sürülen 2 milyon euroya ilişkin suçlamaları da reddeden Kotil, söz konusu para transferlerinden haberdar olmadığını savundu. Paranın gönderilmesine aracılık etmediğini belirten Kotil, herhangi bir kara para aklama faaliyetinde bulunmadığını ifade etti. Eski eşi Mustafa Sarıgül'ün ticari faaliyetlerine ilişkin de konuşan Kotil, boşanma sırasında Sarıgül'den herhangi bir mal almadığını söyledi. Sarıgül'ün Londra'da ev satın aldığını duyduğunu, Almanya'da da villa almak istediği yönünde bilgi edindiğini ancak bu konularda ayrıntılı bilgisinin bulunmadığını aktardı.

"EMİR SARIGÜL İLE 6 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUZ"

Kotil, soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunan ve Çağlayan Adliyesi'nde dördüncü kez ek ifade veren Emir Sarıgül ile ilişkisine de değindi. Emir Sarıgül'ün ticari faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen Kotil, şu ifadeleri kullandı: "Emir Sarıgül’ün ticari hayatını bilmem. Zaten birbirimizi sevmeyiz, 6 yıldır da kendisini görmedim ve görüşmüyoruz. Mustafa Sarıgül ile Emir Sarıgül'ün kara para aklayıp aklamadığını bilmiyorum"

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki dosyanın, milletvekili olması nedeniyle verilen yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

Öte yandan soruşturmayla bağlantılı olarak Şişli Meslek Lisesi'ne de kayyum atandığı aktarıldı.